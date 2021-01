Xây dựng lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tỉnh đã có bước phát triển sâu rộng với nhiều mô hình sáng tạo, đa dạng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Để phong trào lan toả sâu rộng và phát huy hiệu quả thiết thực, các địa phương, đơn vị trong tỉnh thường xuyên chỉ đạo, xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt làm công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp cùng Công an phường Phan Đình Phùng (TP Nam Định) tuyên truyền pháp luật và công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm.

Phường Phan Đình Phùng (thành phố Nam Định) có 2.043 hộ với 7.895 nhân khẩu. Trên địa bàn phường có chợ Hoàng Ngân và tuyến đê sông Đào là các điểm công cộng tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Để góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, phường thường xuyên quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Đảng uỷ, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường tham mưu xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố gồm 7 tổ bảo vệ dân phố với 27 nhân viên, ở 7 cụm dân cư. Trong quá trình hoạt động, lực lượng bảo vệ dân phố đã thường xuyên tuần tra, chốt gác, nắm tình hình địa bàn với 1 chốt gác luân phiên 5 tổ bảo vệ dân phố vào ban đêm, đảm bảo khép kín địa bàn, phòng ngừa tội phạm. Đồng chí Nguyễn Thanh Dân, Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Phan Đình Phùng, cho biết: Cùng với công tác tuần tra, chốt gác, lực lượng bảo vệ dân phố còn tăng cường công tác nắm tình hình; nhất là tình hình có liên quan đến công tác an ninh trật tự từ đó cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Trong năm 2020, lực lượng bảo vệ dân phố đã cung cấp 173 tin về hình sự và tệ nạn ma tuý, qua đó giúp Công an phường bắt quả tang 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý, bắt 3 đối tượng; bắt 2 vụ cờ bạc, số đề; bắt 7 vụ sử dụng trái phép chất ma tuý… Ngoài ra, từ việc nắm chắc tình hình địa bàn, lực lượng bảo vệ dân phố đã chủ động phối hợp với Cảnh sát khu vực, các đoàn thể, tổ dân phố phát hiện và hoà giải thành công nhiều mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, không để kéo dài, phức tạp đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; nhắc nhở các hộ dân nâng cao ý thức cảnh giác “tự quản, tự phòng”, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Với những hoạt động tích cực, hiệu quả của lực lượng bảo vệ dân phố, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường có chuyển biến tích cực, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự tới các tầng lớp nhân dân thông qua đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó chú trọng xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường... và các tổ chức quần chúng làm an ninh trật tự ở cơ sở. Thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến nay, tỉnh Nam Định đã bố trí Công an chính quy tại 204/204 xã, thị trấn (đạt 100%), với tổng số 1.025 cán bộ, chiến sĩ gồm: 204 trưởng Công an, 217 phó trưởng Công an và 604 Công an viên. Sau 2 năm triển khai thực hiện việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã đem lại hiệu quả thiết tích cực, góp phần ổn định và tạo chuyển biến rõ nét về tỉnh hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Với lực lượng 4.451 đồng chí Công an xã bán chuyên trách, tiếp tục được quan tâm duy trì hoạt động năm 2020, Công an tỉnh đã tổ chức 12 lớp tập huấn. bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với lực lượng Công an xã, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị, địa phương đã có những cách làm sáng tạo, huy động nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 23 ban bảo vệ dân phố với 133 tổ và 581 thành viên; 15.054 nhân viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; có 9 loại hình tổ chức quần chúng làm an ninh trật tự ở 10.272 thôn, xóm, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp với trên 78.163 thành viên tham gia, tiêu biểu như: “Đội an ninh tự quản” ở xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc), “Tổ tuần tra nhân dân” ở xã Trực Chính (Trực Ninh), “Tổ Cựu chiến binh vì dân” ở xã Trung Thành (Vụ Bản), “Tổ tự quản về an ninh trật tự” ở xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng), “Tổ dân phòng” ở các thôn xóm. Thông qua hoạt động của các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng nòng cốt của phong trào đã tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của địa phương về công tác an ninh trật tự; làm tốt công tác phòng ngừa, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; kịp thời nắm tình hình và tham gia giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, không để nảy sinh phức tạp... Trong năm 2020, thông qua các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân đã chủ động phát hiện, cung cấp cho lực lượng Công an 1.174 tin báo tố giác tội phạm, góp phần kiềm chế, làm giảm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Từ hiệu quả hoạt động đã khẳng định lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng Công an, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, giữ vững bình yên địa bàn./.

Bài và ảnh: Thu Thủy