Viện Kiểm sát nhân dân Ý Yên nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát trong hoạt động tư pháp

Năm 2020 Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Ý Yên đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Qua đó, chất lượng các hoạt động kiểm sát đã từng bước được nâng lên, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Cán bộ Viện KSND huyện Ý Yên trao đổi nghiệp vụ công tác.

Trong việc thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện KSND huyện đã thụ lý 135 tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; đã xử lý, giải quyết 125 tin báo, đạt 93%, vượt 3% so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Viện KSND huyện đã ra quyết định khởi tố 83 vụ, không khởi tố 34 vụ; tạm đình chỉ 8 vụ và chuyển tỉnh giải quyết theo thẩm quyền 1 vụ. Trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, đơn vị đã thực hiện 96 vụ, 148 bị can; trong đó có 82 vụ mới phát sinh năm 2020 (gồm 33 vụ, 70 bị cáo vi phạm về trật tự an toàn xã hội; 23 vụ, 27 bị cáo về tội xâm phạm sở hữu kinh tế và chức vụ; 26 vụ, 25 bị cáo liên quan đến án ma túy). Viện KSND huyện đã giải quyết 90 vụ, 139 bị can. Để thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp, Viện KSND huyện đã thực hiện tốt việc nắm, quản lý và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm của cơ quan điều tra. Định kỳ hàng tháng, Viện KSND huyện phối hợp với cơ quan điều tra đánh giá tình hình tội phạm để chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống. Đối với những tố giác, tin báo về tội phạm phức tạp hoặc có khó khăn, vướng mắc, Viện KSND huyện kịp thời tổ chức họp liên ngành các cơ quan tư pháp để phối hợp giải quyết; qua đó bảo đảm các tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Bên cạnh đó, Viện KSND huyện chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử của tòa án. Đối với từng loại án khác nhau, Viện KSND huyện phân công kiểm sát viên thụ lý kiểm sát điều tra vụ án phù hợp với năng lực, sở trường để phát huy khả năng kiểm sát án trong từng lĩnh vực chuyên sâu, chỉ đạo kiểm sát viên nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, trích, thiết lập hồ sơ kịp thời, đầy đủ ở từng giai đoạn điều tra, giải quyết vụ án, đảm bảo cả hai phương diện chứng cứ và thủ tục tố tụng. Thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Viện KSND huyện đã tích cực phối hợp với Công an, Tòa án nhân dân huyện trong việc phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác các vụ phạm tội hình sự. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm tính mạng, tài sản, vận chuyển buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn giao thông, tham ô tài sản, trộm cắp được tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh. Ngoài ra, Viện KSND huyện tăng cường phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để lãnh đạo liên ngành theo dõi, kiểm tra kiểm sát viên, thẩm phán trong việc giải quyết vụ án; rút kinh nghiệm trong kỹ năng hỏi, xử lý tình huống, ứng xử tại phiên tòa, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác kiểm sát, giải quyết vụ án, khắc phục tình trạng án bị hủy, cải sửa liên quan đến trách nhiệm của kiểm sát viên. Nhờ vậy, chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên. Kiểm sát viên được phân công nhiệm vụ thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử các vụ án hình sự, dân sự đều tích cực, chủ động trong việc đối đáp tranh luận theo tinh thần ngày càng nâng cao chất lượng tranh tụng.

Cùng với công tác kiểm sát việc nắm, quản lý và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử, Viện KSND huyện chú trọng công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Năm 2020, tổng số người tạm giữ trên địa bàn huyện có 87 đối tượng, gồm bắt quả tang 66 đối tượng; bắt khẩn cấp 7 đối tượng và bắt truy nã 1 đối tượng; 8 đối tượng ra đầu thú. Kiểm sát tạm giam tổng số 81 đối tượng, gồm chuyển từ tạm giữ sang tạm giam 66 đối tượng, bắt tạm giam bị can theo Điều 80 Bộ luật Tố tụng hình sự 8 đối tượng, chuyển đi nơi khác 31 đối tượng. Việc bắt tạm giữ, tạm giam của cơ quan tiến hành tố tụng đảm bảo có căn cứ, đúng quy định; không có trường hợp nào tạm giữ, tạm giam mà không có lệnh. Không có trường hợp bị tạm giữ hình sự sau xử lý hành chính hoặc Viện kiểm sát quyết định trả tự do theo khoản 2 Điều 22 Luật Tổ chức Viện KSND. Các trường hợp tạm giữ, tạm giam đều được lập hồ sơ để quản lý, giải quyết theo quy định. Chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam đảm bảo đúng theo quy định, quy chế về tạm giữ, tạm giam.

Công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cũng được chú trọng. Năm 2020, Viện KSND huyện đã tiếp 8 lượt người và 27 đơn (19 đơn tin báo tố giác tội phạm, 8 đơn khiếu nại phản ánh); đã giải quyết và chuyển các đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Đồng chí Mai Quốc Trung, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Ý Yên cho biết, thời gian tới, Viện KSND huyện tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra. Nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, kiên quyết không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong điều tra, xét xử vụ án, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, công bằng./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn