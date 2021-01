Hội Phụ nữ Trực Ninh hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc

Những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trực Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để động viên, hỗ trợ hội viên xây dựng, gìn giữ gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Đầu tháng 10-2020, Hội Phụ nữ huyện Trực Ninh đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho chị Lương Thị Nguyên, hội viên nghèo ở tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ. Trước đó, chị Nguyên sống trong ngôi nhà dột nát, không có công trình vệ sinh. Ngày khánh thành nhà, chị Nguyên bật khóc chia sẻ: “Mặc dù nhà cũ đã xuống cấp nhưng do gia cảnh quá nghèo, chúng tôi không có tiền để xây sửa. Nhìn ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp tôi vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Gia đình tôi xin cảm ơn sự quan tâm của các cấp, ngành, Hội Phụ nữ, bà con lối xóm. Có nhà mới, tôi sẽ yên tâm tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống”.

Nghề sản xuất lẵng hoa tạo việc làm, thu nhập cho nhiều hội viên phụ nữ huyện Trực Ninh.

Để nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên phụ nữ về ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp Hội Phụ nữ huyện Trực Ninh thường xuyên tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai có chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”…, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền nâng cao kiến thức chăm sóc, giáo dục con theo khoa học, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, không lựa chọn giới tính khi sinh, thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, an toàn thực phẩm, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện tiếp tục triển khai các mô hình câu lạc bộ về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình như: “Các bà mẹ có con tuổi vị thành niên”, “Địa chỉ tin cậy”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phòng chống bạo lực gia đình”… Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Hội Phụ nữ huyện thường xuyên thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống, sức khỏe phụ nữ và trẻ em; thăm, tặng quà phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, xây sửa nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở... Trong năm 2020, các cấp Hội Phụ nữ đã giúp đỡ 14 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 37,9 triệu đồng; tặng 137 suất học bổng Hoàng Ngân cho con cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc trong học tập với tổng số tiền 72,5 triệu đồng. Tiêu biểu trong hoạt động này là chi Hội Phụ nữ tổ dân phố Bắc Đại 2, thị trấn Cát Thành vận động ủng hộ 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 16,5 triệu đồng; chi Hội Phụ nữ xóm An Khánh, xã Trực Chính quyên góp ủng hộ cháu Đinh Văn Tú (con hội viên Phạm Thị Xuân) bị mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 5,4 triệu đồng; chi Hội Phụ nữ xóm 11, xã Trực Thắng quyên góp ủng hộ 4 triệu đồng cho con hội viên bị bệnh hiểm nghèo. Hội Phụ nữ huyện, Hội Phụ nữ xã Trung Đông tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi tại Nhà Tình thương Thánh Vinh Sơn Phao-lo với số tiền 3,6 triệu đồng; Hội LHPN các xã Liêm Hải, Trực Chính, Trực Đại tặng quà cho 35 hội viên có hoàn cảnh khó khăn và trao 31 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 14,3 triệu đồng... Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Hội Phụ nữ huyện thăm, tặng 283 suất quà, trị giá 92,3 triệu cho cán bộ Hội, gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Quan tâm chăm sóc sức khỏe hội viên, khi dịch COVID-19 bùng phát, Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai về diễn biến dịch bệnh; vận động các tổ chức, cá nhân tặng 63 suất quà trị giá 18,9 triệu đồng; phát 320 khẩu trang, 868 bánh xà phòng, 25 chai nước rửa tay cho phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế; trao 19 triệu đồng, 760 lọ nước rửa tay, 60 bánh xà phòng tặng các trường học; phối hợp với MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền 133,1 triệu đồng... Các cấp Hội tích cực vận động, khai thác nguồn lực, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên, Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo các cơ sở Hội rà soát, thống kê các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả để nhân rộng tại địa phương; khảo sát, phân loại phụ nữ nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo làm chủ hộ, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ vay các nguồn vốn do Hội quản lý, mở các lớp tập huấn phổ biến kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật... Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ huyện đang quản lý 165 tỷ 705 triệu đồng cho 5.787 hộ tại 169 tổ vay vốn. Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, Đề án 1956 “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ 2 phụ nữ tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối thành công” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức; giới thiệu trưng bày 5 sản phẩm của các cơ sở sản xuất do phụ nữ làm chủ tham gia “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” năm 2020 do Hội LHPN tỉnh tổ chức; phối hợp với các cấp, ngành tổ chức 5 hội thảo về cách sử dụng phân bón hiệu quả, chế phẩm sinh học và cách sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ vệ sinh đồng ruộng, thu hút 786 người tham gia; Hội Phụ nữ các xã Trực Mỹ, Trực Nội, Liên Hải phối hợp với HTX nông nghiệp và dịch vụ, Ban nông nghiệp tổ chức 3 lớp dạy nghề trồng cây lương thực, thực phẩm, thu hút 69 hội viên phụ nữ tham gia.

Với nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Phụ nữ huyện Trực Ninh đã giúp hội viên có thêm kiến thức, kỹ năng trong xây dựng gia đình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên