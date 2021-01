Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm liên quan đến kinh tế

Năm 2020, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã triển khai toàn diện các mặt công tác, các chuyên đề đột phá trọng tâm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó đã chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề: “Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc về kinh tế, tham nhũng, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng đất đai; cho vay, sử dụng vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng”. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, hỗ trợ đắc lực để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển lành mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Thượng tá Ngô Văn Bắc, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế cho biết: “Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tội phạm tham nhũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Bên cạnh đó, tham nhũng phần lớn là tội phạm ẩn, chủ yếu xảy ra trong các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp có liên quan đến sử dụng kinh phí, vốn ngân sách, có sự thông đồng móc nối, gắn kết các quyền lợi cá nhân trong nội bộ; đối tượng có trình độ, kinh nghiệm; thủ đoạn hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong phát hiện, đấu tranh”. Trước thực trạng đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá đúng diễn biến, tình hình của tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; đề ra các chủ trương, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như triển khai, thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch đô thị; xây dựng nông thôn mới; xây dựng các khu, cụm công nghiệp; xây dựng hệ thống nông nghiệp, thủy lợi; quản lý, sử dụng đất đai; tài chính, tín dụng ngân hàng; chính sách xã hội; buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, trốn thuế, gian lận thương mại... Đơn vị đã chủ động tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành Công an, Công thương, Quản lý thị trường trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại; xây dựng quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động phối hợp với các chi nhánh ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động; tích cực thu hồi, xử lý nợ xấu theo Nghị quyết của Chính phủ; kiến nghị thanh tra, kiểm tra việc thu, chi trong năm học 2019-2020 đối với 3 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở xã Giao Hà (Giao Thủy). Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã chủ động nâng cao mối quan hệ với các lực lượng trong và ngoài ngành; nắm chắc tình hình chấp hành pháp luật tại các địa bàn, lĩnh vực, kịp thời phát hiện đấu tranh với các vi phạm, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong công tác đánh giá chứng cứ, xác định tội danh, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khởi tố, điều tra, tuyệt đối không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm kinh tế, tham nhũng. Kiến nghị những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhằm đề cao cảnh giác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Với những nỗ lực, quyết tâm cao, năm 2020, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 351 vụ, 353 đối tượng; trong đó có 110 vụ hàng cấm, 40 vụ hàng nhập lậu trốn thuế, 86 vụ gian lận thương mại, 2 vụ thu giữ vũ khí vật liệu nổ, 113 trường hợp vi phạm khác, xử phạt tổng số tiền trên 800 triệu đồng. Đã thụ lý, điều tra 50 vụ, 89 bị can; tiến hành khởi tố 44 vụ, 75 bị can, tăng 3 vụ, 21 bị can so với năm 2019. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế còn phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 55 vụ tội phạm về kinh tế; phát hiện 20 vụ tội phạm về tham nhũng, chức vụ; tổng số tài sản thiệt hại trên 11 tỷ đồng và hơn 41.547m2 đất ruộng; số tài sản thu hồi đến nay đạt trên 7 tỷ đồng. Trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, trong năm Phòng Cảnh sát kinh tế đang tập trung rà soát, xác minh, tiến hành thu thập tài liệu về các sai phạm gây thiệt hại, lãng phí tại Khu công nghiệp Mỹ Trung (Mỹ Lộc) và các Cụm công nghiệp: Quang Trung (Vụ Bản), Hải Minh (Hải Hậu). Trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đơn vị đã tiến hành khởi tố 2 vụ, 3 bị can tại các huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng. Ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, lực lượng Cảnh sát kinh tế và Công an Hải Hậu đã tiến hành khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khởi tố 21 bị can là lãnh đạo, cán bộ xã Hải An có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, khai tăng thêm số lợn, chủng loại, trọng lượng lợn bị tiêu hủy trong đợt dịch tả lợn châu Phi, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 515 triệu đồng. Trên lĩnh vực tín dụng, tài chính, ngân hàng, đơn vị đã tập trung lực lượng, xử lý vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh, bắt giữ bị can Ngô Trường Giang, nguyên Kế toán trưởng Công ty có hành vi chiếm đoạt tiền cổ phần, số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp, bắt giữ 3 bị can, số tiền thiệt hại trên 5,7 tỷ đồng. Vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) xảy ra từ năm 2018 đã được làm sáng tỏ. Các bị can Bùi Thị Khương (SN 1978), nguyên trưởng ban kiểm soát; Dương Thị Phượng (SN 1962), nguyên chủ tịch hội đồng quản trị; Trần Thị Tuyết (SN 1982), nguyên thủ quỹ đã có hành vi lập khống chứng từ, hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tài sản bước đầu xác định là 6,0529 tỷ đồng.

Hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung ra quân, bám sát địa bàn, lĩnh vực công tác, triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, không để bị động, bất ngờ. Kết quả sau 15 ngày ra quân, đơn vị đã xác lập và phá chuyên án 112H về việc sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; bắt đối tượng Đặng Thị Thu Hà (SN 1970) ở 38 Yết Kiêu, phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định); thu giữ khoảng 700kg mỳ chính nhãn hiệu AJNOMOTO và MIWON cùng nhiều đồ vật, tài liệu sản xuất hàng giả. Đặc biệt, với nỗ lực cao, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phá chuyên án 120H, bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Thị Thu Hiền (SN 1975), trú tại xóm 6B, xã Hải Thanh (Hải Hậu) đang lần trốn ở các tỉnh phía Nam về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để sớm xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bài và ảnh: Xuân Thu