Chung tay chăm lo cho phụ nữ nghèo

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, đảm bảo an sinh xã hội…

Chị Hoàng Thị Xiềm, hội viên chi hội phụ nữ số 1, xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Là mẹ đơn thân, chị Xiềm một mình nuôi 2 con gái. Trong đó, con gái lớn của chị bị thiểu năng trí tuệ, con gái thứ hai lấy chồng ở xa. Bản thân chị thường xuyên đau ốm, không làm được các công việc nặng nhọc. Thời gian trước, gia đình chị sống trong ngôi nhà cũ xây dựng chắp vá, mái dột, tường bị nứt. Qua khảo sát thực tế, nắm bắt nguyện vọng của chị Xiềm, Hội Phụ nữ Nghĩa Hưng đã trích kinh phí từ nguồn Quỹ “Mái ấm tình thương” do hội viên phụ nữ trong huyện đóng góp để hỗ trợ cho gia đình chị xây nhà. Sau hơn 2 tháng thi công, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 60m2, tổng trị giá 151 triệu đồng. Trong đó, Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng. Số tiền còn lại do Đảng ủy, UBND xã và các doanh nghiệp, bà con thôn xóm hỗ trợ. Chị Phùng Thị Nghĩa ở phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định cũng thuộc diện hộ nghèo hiện một mình nuôi 2 con gái và chăm sóc bố mẹ già bệnh nặng. Căn nhà cấp 4 của mẹ con chị ở hiện tại đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn nhưng do quá nghèo nên không có điều kiện để sửa sang, xây mới. Trước hoàn cảnh của gia đình chị Nghĩa, Hội Phụ nữ thành phố Nam Định đã trích 30 triệu đồng từ Quỹ “Vì phụ nữ nghèo” giúp chị xây nhà “Mái ấm tình thương”. Khởi công từ đầu tháng 10, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành với tổng giá trị công trình trên 150 triệu đồng. Ngày bàn giao nhà, chị Nghĩa xúc động chia sẻ: “Được ở trong ngôi nhà khang trang, chắc chắn là niềm mơ ước cả đời của tôi và các con. Từ nay mẹ con tôi không còn phải lo lắng mỗi khi mưa bão. Có nhà mới, gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.

Hội viên phụ nữ xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) phát triển kinh tế gia đình từ nghề ươm hoa giống.

Xác định chăm lo, hỗ trợ phụ nữ nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, hàng năm, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên rà soát số hộ nghèo, xác định nguyên nhân nghèo theo tiêu chí mới và xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Trong đó, các hội viên có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống như: xây dựng nhà ở; hỗ trợ vốn, kiến thức để sản xuất, kinh doanh hiệu quả; thăm hỏi, động viên lúc ốm đau, hoạn nạn… Năm 2020, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã thăm, tặng 3.631 suất quà, trị giá gần 1,3 tỷ đồng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; quyên góp trên 1 tỷ đồng để giúp đỡ phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19; xây dựng mới và sửa chữa 18 nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 495 triệu đồng. Hội Phụ nữ các cấp còn tích cực vận động hội viên chung tay giúp nhau phát triển kinh tế gia đình với các hình thức giúp ngày công, cây, con giống; hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ phụ nữ liên kết... Trong năm, các cấp Hội đã phối hợp với ngành chức năng thành lập các mô hình tổ phụ nữ liên kết phát triển sản xuất. Tiêu biểu như: Thành lập HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thiềm Trang, xã Xuân Thượng (Xuân Trường); tổ liên kết trồng hoa xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc), tổ liên kết trồng hoa, cây cảnh xã Điền Xá (Nam Trực). Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội Phụ nữ Hải Hậu, thành phố Nam Định xây dựng kế hoạch phương án sản xuất, kinh doanh của các HTX trồng cây dược liệu xã Hải Lộc (Hải Hậu) và HTX trồng hoa và cây cảnh Nam Phong (thành phố Nam Định) được Trung ương Hội phê duyệt hỗ trợ kinh phí hoạt động với kinh phí trên 490 triệu đồng. Đồng thời phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản tỉnh tư vấn, hỗ trợ 2 HTX trên đăng ký nhãn mác và công bố tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm; duy trì, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gia đình hiệu quả như: VAC, trồng cây dược liệu, phát triển các ngành nghề truyền thống; đan cói, đan bèo tây, mô hình du lịch cộng đồng... Qua đó nhiều phụ nữ nghèo đã được giúp đỡ kịp thời, có động lực, nguồn lực làm kinh tế. Hoạt động hỗ trợ vốn giúp hội viên phát triển sản xuất cũng được các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh. Các cấp Hội đã tăng cường ký kết nhận ủy thác các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng như: Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT, Quỹ TYM… từng bước đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh của phụ nữ nghèo và cận nghèo. Hiện các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đang quản lý điều hành trên 2.713 tỷ đồng, hỗ trợ cho 157.658 hộ vay tại 5.820 tổ tiết kiệm và vay vốn. Đặc biệt, hoạt động tiết kiệm được xác định là khâu đột phá quan trọng, không chỉ giúp chị em có nguồn tiền dự phòng chủ động mà còn tạo thành nguồn vốn nội lực tại chỗ, động viên phụ nữ tự lực vươn lên vượt khó, thoát nghèo. Đến nay, tổng số tiền vận động tiết kiệm từ các loại hình trên 209 tỷ đồng, hỗ trợ cho 289.389 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi hoặc vay với lãi suất thấp. Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ. Hoạt động dạy nghề luôn hướng về cơ sở, hướng tới nhiều đối tượng phụ nữ khác nhau như: lao động nông thôn, lao động thuộc diện hộ nghèo, phụ nữ khuyết tật, trong đó có nhiều lớp dạy nghề miễn phí, tạo điều kiện cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với kỹ năng nghề nghiệp, từ đó lựa chọn cho mình một nghề phù hợp với bản thân và điều kiện gia đình. Trong năm, Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm Hội LHPN tỉnh, các huyện, thành phố đã nắm bắt nhu cầu thị trường lao động, tuyên truyền, tư vấn học nghề, liên kết dạy nghề mới, nghề truyền thống, nghề phi nông nghiệp, xây dựng mô hình giải quyết việc làm tại chỗ sau học nghề.

Với nhiều cách làm sáng tạo, hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã giúp từ 500-700 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Thông qua hoạt động chăm lo cho phụ nữ nghèo đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp chị em phấn khởi, tự tin vươn lên trong cuộc sống, từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình, xã hội, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của địa phương./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên