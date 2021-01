Các cấp Hội Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm quốc phòng an ninh.

Các cấp Hội đã, chủ động phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an, Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; vấn đề chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; kiến thức về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật Nghĩa vụ quân sự. Trong đó, các cấp HND trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh tổ chức 92 buổi tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội cho gần 2.000 cán bộ, hội viên. Phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09/CP và chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; tăng cường vận động hội viên tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong 5 năm qua các cấp Hội đã xây dựng mới 9 mô hình mô hình “Ba an toàn” về an ninh trật tự; 41 tổ tự quản an ninh nhân dân; 25 mô hình “Tiếng kẻng an ninh” tại 25 chi hội của xã Trực Hùng; 2 mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển” tại xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) và xã Giao Xuân (Giao Thủy) với 140 cán bộ, hội viên tham gia… HND huyện Nghĩa Hưng chỉ đạo xây dựng 6 mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự” tại các xã Nghĩa Bình, Nghĩa Thái, Nghĩa Minh, Nghĩa Hồng và các thị trấn Liễu Đề, Rạng Đông. HND huyện Xuân Trường chỉ đạo xây dựng 1 mô hình tại xã Xuân Thành. HND huyện Giao Thủy chỉ đạo xây dựng 3 mô hình “Tự quản bảo đảm an ninh trật tự nhà văn hóa thôn, xóm” tại 32 tổ, thôn, xóm của các xã Giao Thiện, Giao Thanh, Hồng Thuận với 96 thành viên tham gia. Từ hoạt động của các mô hình, hội viên nông dân và nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng trên 500 tin có giá trị; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở.

Tổ tự quản về an ninh trật tự xã Hải Đông (Hải Hậu) phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền về an ninh trật tự cho ngư dân.

Bên cạnh đó, thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, tổ chức các sân chơi cho hội viên bằng hình thức sân khấu hóa như hội thi “Nhà nông đua tài”, “Tiếng hát đồng quê”, “Nông dân với công tác phòng, chống ma túy”, các cấp Hội đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. HND các cấp còn phát động phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức cho hội viên, nông dân ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội; kịp thời cung cấp các thông tin liên quan đến an ninh, tội phạm cho các cơ quan chức năng. Đồng thời, tích cực vận động hội viên, con em hội viên thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ và các chính sách hậu phương quân đội với nhiều hoạt động thiết thực như: Tham gia đóng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh liệt sĩ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ...

Ngoài ra, các cấp HND trong tỉnh còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho 670 hội viên nghèo, gia đình chính sách, cấp thuốc miễn phí trị giá 84,5 triệu đồng; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với các Đồn biên phòng trên địa bàn. Điển hình là HND Giao Thủy chỉ đạo HND các xã Giao Thiện, Bạch Long, thị trấn Quất Lâm phối hợp với Đồn Biên phòng trên địa bàn xây dựng tổ hội nghề nghiệp và quy chế phối hợp thực hiện, gắn hoạt động đánh bắt thủy hải sản với bảo vệ an ninh biên giới tuyến biển. Từ phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh, xuất hiện các cá nhân điển hình như: Ông Đinh Xuân Thành, hội viên HND xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) thường xuyên phối hợp với Công an xã và Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, chủ quyền biên giới trên biển tới cán bộ, hội viên nông dân. Ông Cao Văn Đình, hội viên nông dân xã Hải Đông (Hải Hậu) là tổ trưởng tổ tự quản về an ninh trật tự, thường xuyên cùng với Ban công an xã và Bộ đội Biên phòng đi tuần tra, phục kích, đảm bảo an toàn cho khu vực nuôi trồng thủy sản của xã; kịp thời cung cấp thông tin với cấp ủy, chính quyền về hoạt động của các loại tội phạm ma túy, trộm cắp ngư cụ trên biển, sử dụng thuốc nổ, xung điện trong đánh bắt hải sản.

Thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phát động sâu rộng phong trào nông dân tham gia phòng, chống tội phạm gắn với thực hiện các phong trào thi đua của Hội, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển./.

Bài và ảnh: Lam Hồng