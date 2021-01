Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới biển, những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, triệt phá ổ nhóm các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm triển khai kế hoạch phòng chống ma túy.

Đại tá Nguyễn Đức Hiến, Trưởng phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới biển, UBND tỉnh đã chỉ đạo BĐBP tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn ở khu vực biên giới biển tỉnh Nam Định” giai đoạn 2019-2020; Lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy (BĐBP tỉnh) thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Công an tỉnh mở nhiều đợt truy quét, triệt phá các ổ nhóm, đường dây tổ chức mua bán ma túy, vận chuyển với số lượng lớn tại khu vực biên giới biển. Trong năm 2020, BĐBP tỉnh đã mở các đợt cao điểm đấu tranh tấn công, trấn áp tội phạm ma túy nhân “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (từ 1-6 đến 30-6-2020). Qua đợt cao điểm, lực lượng phòng chống ma túy BĐBP tỉnh đã xác lập 2 chuyên án, tổ chức đấu tranh kết thúc 1 chuyên án (NĐ420) với đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh; lập, đấu tranh kết thúc 26 kế hoạch nghiệp vụ (15 kế hoạch đấy tranh với tội phạm ma túy, 11 kế hoạch đấu tranh với loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác). Kết quả đã bắt 16 vụ, 19 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Tổng số tang vật thu giữ gồm 4.000 viên ma túy tổng hợp loại Methamphetamine (có trọng lượng 378,564gram), 5,715 gam hêrôin. BĐBP tỉnh đã khởi tố 15 vụ, 18 đối tượng về tội ma túy chuyển Công an. Đặc biệt triển khai đợt cao điểm trước Tết Nguyên đán, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh đã lập, đấu tranh kết thúc 2 kế hoạch nghiệp vụ về tội phạm ma túy. Theo đó, vào 15 giờ 45 ngày 26-12-2020, trên đê biển thuộc xóm Xuân Trung, xã Hải Hòa (Hải Hậu), BĐBP tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Đặng Văn Toàn (SN 1990) trú tại xóm 5, xã Hải Ninh (Hải Hậu) tàng trữ trái phép 1,727gam hêrôin. Tiếp đó, ngày 29-12-2020, trên trục đường xóm 16, xã Giao Thiện (Giao Thủy) đã bắt giữ Đinh Văn Khuyến (SN 1983) trú tại xóm 19, xã Giao Thiện tàng trữ trái phép 0,199gam hêrôin.

Để tiếp tục phòng, chống tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và các loại tội phạm khác, đặc biệt đợt cao điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh); tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển của tỉnh. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội khu vực biên giới biển làm tốt công tác phòng ngừa xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là trong thanh, thiếu niên về hiểm họa ma túy. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong tuyên truyền, vận động nhân dân, trước hết là người thân trong gia đình thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy. Chỉ đạo các đồn biên phòng và lực lượng phòng, chống ma túy BĐBP tỉnh nắm chắc tình hình tuyến biên giới; thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản chủ động phát hiện giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự ở cơ sở, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, ngăn chặn các đường dây ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào. Tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới biển; đấu mối chặt chẽ với các cơ quan chức năng góp phần đấu tranh với tội phạm ma túy, giữ gìn bình yên tuyến biển./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn