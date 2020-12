Phụ nữ Mỹ Thịnh đẩy mạnh hoạt động nhân đạo từ thiện vì cộng đồng

Hội Phụ nữ xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc) hiện có 1.044 hội viên đang sinh hoạt tại 13 chi hội. Những năm qua, Hội Phụ nữ xã luôn đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái trong toàn thể cán bộ, hội viên.

Chị Triệu Thị Mão, hội viên chi hội phụ nữ xóm Trung có hoàn cảnh éo le. Là mẹ đơn thân, không có nghề nghiệp, nuôi 3 con nhỏ, mẹ già và chị gái bị bệnh thần kinh. Hàng ngày, để duy trì cuộc sống gia đình, chị phải làm những công việc nặng nhọc như: đào đường, làm thợ hồ, phun thuốc trừ sâu… Cách đây 2 tháng, bi kịch tiếp tục ập xuống gia đình chị Mão khi con gái đầu lòng của chị bị mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Đồng cảm với hoàn cảnh của chị, Hội Phụ nữ xã đã vận động hội viên tại các chi hội, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài xã ủng hộ chị Mão trên 15 triệu đồng; riêng BCH Hội quyên góp ủng hộ 2,3 triệu đồng. Bà Trịnh Thị Hồng, hội viên phụ nữ xóm Bắc là phụ nữ đơn thân sống một mình trong căn nhà cũ nát. Đầu tháng 11 vừa qua, khu vực bếp nhà bà Hồng không may bị cháy nhưng do kinh tế quá khó khăn, bà không có tiền để xây mới. Hội Phụ nữ xã đã kêu gọi, vận động hội viên đóng góp được trên 2 triệu đồng giúp bà xây mới nhà bếp. Bà Hồng xúc động chia sẻ: “Trong cái rủi có cái may, nếu không có sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ xã thì không biết đến bao giờ tôi mới xây lại được bếp”.

Hội Phụ nữ xã Mỹ Thịnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi nhân dịp Tết Trung thu 2020.

Xác định hoạt động nhân đạo từ thiện vì cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, Hội Phụ nữ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên bằng nhiều hình thức như: lồng ghép vào các ngày truyền thống của Hội, sinh hoạt chi hội, sinh hoạt các câu lạc bộ; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam; học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng xe lăn cho người khuyết tật; quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt, các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19... Theo đó, năm 2020, Hội Phụ nữ xã đã trao tặng 19 suất quà tết, trị giá 6,6 triệu đồng cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi, tặng quà đột xuất cho gia đình hội viên không may gặp hoả hoạn và hội viên ốm đau với số tiền 3,5 triệu đồng; phối hợp với Hội Phụ nữ huyện tặng 3 xe lăn, 1 xe đạp cho các đối tượng tàn tật, học sinh nghèo vượt khó; tặng 3 suất học bổng Hoàng Ngân trị giá 1,5 triệu đồng vào dịp khai giảng năm học mới cho con cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Từ năm 2019 đến nay, Hội Phụ nữ xã phối hợp với Hội Phụ nữ huyện vận động quyên góp quỹ xây mới 1 nhà “Mái ấm tình thương” với số tiền 20 triệu đồng; hỗ trợ 1 gia đình hội viên tu sửa nhà với số tiền 5 triệu đồng. Cùng cả nước “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”, Hội Phụ nữ xã đã chỉ đạo các chi hội tuyên truyền cho hội viên và gia đình thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng; phát động hội viên ủng hộ quỹ phòng, chống dịch thông qua việc nhắn tin ủng hộ và ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt; tặng 1.500 khẩu trang vải, trị giá 4,5 triệu đồng, phát tờ rơi về các biện pháp phòng, chống dịch cho hội viên phụ nữ. Một số chi hội tiêu biểu trong hoạt động này như: Liêm Thôn, xóm Đông, xóm Bắc, xóm Nam, Liêm Trại… Hội Phụ nữ xã phối hợp Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể các cấp kêu gọi nhân dân và hội viên đóng góp trên 10 triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm, tổ chức đoàn công tác vào Quảng Bình thăm hỏi, tặng quà, động viên bà con khắc phục hậu quả thiên tai…



Cùng với đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện vì cuộc sống cộng đồng, Hội Phụ nữ xã còn hỗ trợ sinh kế, giúp hội viên, đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình... Hàng năm, Hội Phụ nữ xã chỉ đạo các chi hội rà soát, nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo; đặc biệt là phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để kịp thời lên phương án giúp đỡ về ngày công lao động, giúp cây, con giống, vật nuôi, mở các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm… Hội Phụ nữ xã đứng ra nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT với tổng dư nợ trên 18 tỷ đồng cho 407 hộ vay. Nhờ nguồn vốn vay từ các ngân hàng, nhiều hội viên có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã. Hội Phụ nữ xã cũng chỉ đạo các chi hội tích cực thực hiện tiết kiệm, giúp đỡ nhau thông qua hình thức xây dựng quỹ chi hội. Hiện nay tổng số quỹ hội ở các chi trong toàn xã là 156,5 triệu đồng và 9.430kg thóc, cho 48 hội viên phụ nữ yếu thế vay phát triển kinh tế. Bình quân hàng năm Hội Phụ nữ xã hỗ trợ, giúp đỡ cho 5-7 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Với những hoạt động thiết thực trong công tác từ thiện, nhân đạo, Hội Phụ nữ xã Mỹ Thịnh đã kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; khơi dậy và kết nối những tấm lòng yêu thương, nhân ái trong cộng đồng./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên