Hội Phụ nữ Hải Hậu đổi mới hoạt động tập hợp, thu hút hội viên

Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu hiện có gần 59 nghìn hội viên sinh hoạt tại 546 chi hội thuộc 34 xã, thị trấn. Xác định công tác tập hợp, thu hút hội viên là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng tổ chức Hội, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa mô hình, hình thức tuyên truyền…, từ đó nâng cao tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên.

Hội viên Hội Phụ nữ Hải Hậu phát triển kinh tế từ nghề trồng các loại rau, củ, quả sạch.

Chung tay cùng các cấp, các ngành xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững và phát triển gắn với thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, từ năm 2019, Hội Phụ nữ Hải Hậu đã triển khai mô hình “Khuôn viên gia đình kiểu mẫu” với 3 tiêu chí: Gia đình có khuôn viên đẹp, gia đình có nếp sống văn hóa đẹp, gia đình có thu nhập ổn định. Để triển khai mô hình, Hội Phụ nữ huyện tổ chức cho 34 chủ tịch Hội Phụ nữ các xã, thị trấn tham quan thực tế tại khuôn viên của 4 hộ hội viên ở xã Hải Bắc được xây dựng mẫu; thiết kế 9 sơ đồ mẫu với các khuôn viên gia đình ở nông thôn để các xã, thị trấn tham khảo. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ huyện tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các gia đình xây dựng khuôn viên phù hợp với thực tế; cách bài trí, sắp xếp đồ dùng trong nhà bếp và các công trình vệ sinh; hướng dẫn cách phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ ngay tại hộ gia đình, quy trình xử lý, chôn rác thải hữu cơ tại hố trong vườn nhà; hướng dẫn cách quy hoạch khuôn viên vườn vừa thuận tiện cho sinh hoạt, vừa tạo ra thu nhập… Để khích lệ, động viên các gia đình tham gia mô hình điểm, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn còn trích quỹ tặng 715 thùng rác có dán chữ “rác vô cơ”, “rác hữu cơ”; tặng gần 100 cây hoa giấy cho các gia đình trồng làm giàn leo và hàng trăm tấm biển chỉ dẫn phân loại rác, hố chôn lấp rác hữu cơ… với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Sau 1 năm triển khai thực hiện, qua thẩm định, đã có 554/647 hộ gia đình đạt các tiêu chí về gia đình NTM kiểu mẫu (đạt 86%). Trong đó, có 450/647 gia đình có hố chôn rác thải hữu cơ, 580/647 gia đình sử dụng thùng phân loại rác thải vô cơ, hữu cơ. Hầu hết các gia đình có cách bài trí, sắp xếp đồ dùng hợp lý, sân vườn gọn gàng, khuôn viên cổng, tường rào, ao đẹp... Thông qua thực hiện mô hình, đã nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan làng xóm sạch, đẹp, văn minh.

Nhằm tập hợp, thu hút hội viên, các cấp Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu đa dạng hóa các hình thức hoạt động, sinh hoạt. Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ”. Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: sinh hoạt câu lạc bộ; tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn, hội thi, nói chuyện chuyên đề; tổ chức các hoạt động về nguồn... Nhân Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, các đơn vị tổ chức kỷ niệm gắn với nói chuyện chuyên đề, 100% chi hội tổ chức sinh hoạt hội viên tuyên truyền nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền về nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; lấy ý kiến cán bộ, hội viên phụ nữ về dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nói chuyện chuyên đề và tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Tiêu biểu như Hội Phụ nữ các xã Hải Hưng, Hải Thanh tổ chức cho trên 800 hội viên nghe chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới trong gia đình; 8 xã, thị trấn tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nữ và giao lưu các câu lạc bộ (CLB) nhảy dân vũ; 170 chi hội tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, nhảy dân vũ tập thể, biểu diễn văn nghệ, biểu diễn trống nữ, thi hái hoa dân chủ…; thu hút trên 90% hội viên tham gia. Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện còn xây dựng nhiều mô hình CLB, các tổ phụ nữ liên kết, HTX… phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ như: “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”; mô hình dịch vụ - chăn nuôi - nuôi trồng thủy sản tại xã Hải Thanh; nuôi trồng thủy sản tại các xã: Hải Giang, Hải Bắc, Hải Đông, Hải Triều, thị trấn Thịnh Long; tư vấn, thành lập HTX trồng cây dược liệu xã Hải Lộc, HTX chăn nuôi và cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch Sơn Hải, xã Hải Sơn; tiếp tục duy trì, thành lập mới các CLB “Bóng chuyền hơi nữ”, CLB phụ nữ nhảy dân vũ… tại các chi hội. Các cấp Hội còn tích cực khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế, đào tạo nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, qua đó chị em thấy được lợi ích khi tham gia vào tổ chức Hội. Các hoạt động an sinh xã hội như thăm hỏi, giúp đỡ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được chú trọng. Các cấp Hội Phụ nữ đã rà soát, nắm chắc số lượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để có phương án hỗ trợ phù hợp giúp chị em vươn lên thoát nghèo. Năm 2020, toàn huyện Hải Hậu có 980 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được các cấp Hội giúp đỡ. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các cấp Hội tích cực vận động ủng hộ, trích quỹ thăm hỏi, tặng 812 suất quà, động viên gia đình chính sách, gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với trị giá gần 185 triệu đồng; quyên góp giúp đỡ hội viên khó khăn, bệnh trọng với trị giá trên 84 triệu đồng; thăm, tặng quà học sinh nghèo vượt khó học giỏi với trị giá trên 56 triệu đồng; phối hợp với Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh mở 6 lớp dạy nghề may công nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản… thu hút gần 500 hội viên tham gia. Hoạt động hỗ trợ vốn giúp hội viên phát triển sản xuất cũng được các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đẩy mạnh, huy động dưới nhiều hình thức như: Nhóm tiết kiệm tại các chi, tổ phụ nữ, Ngân hàng CSXH, vốn Quỹ quay vòng làm công trình vệ sinh hộ gia đình, Quỹ TYM… Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ huyện nhận ủy thác nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH gần 194 tỷ đồng cho 6.759 hộ vay thông qua 174 tổ tiết kiệm và vay vốn; tuyên truyền vận động hộ vay gửi tiết kiệm với tổng số tiền 8 tỷ 569 triệu đồng…

Với việc đổi mới phương thức hoạt động, các cấp Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu thu hút, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt. Năm 2020, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện kết nạp 252 hội viên mới; toàn huyện có 38 chi hội đạt chi hội vững mạnh toàn diện, tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên đạt trên 87%./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân