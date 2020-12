Hội Chữ thập đỏ Giao Thuỷ đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Giao Thủy luôn đẩy mạnh công tác nhân đạo từ thiện, huy động nguồn lực xã hội tham gia giúp đỡ những người nghèo, người yếu thế, khó khăn hoạn nạn vươn lên ổn định cuộc sống.

Hội CTĐ huyện Giao Thủy phối hợp với các nhà tài trợ tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó của huyện.

Hội CTĐ huyện đã tập trung tuyên truyền, khơi dậy lòng nhân ái của người dân; chủ động triển khai các phong trào nhân đạo, từ thiện; khảo sát, lập danh sách các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ. Hội CTĐ huyện đã vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động trợ giúp nhân đạo trong cộng đồng như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “Tháng nhân đạo”... Cụ thể, trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý năm 2020, Hội CTĐ huyện đã phối hợp với MTTQ, các ngành, đoàn thể cùng cấp khảo sát lập danh sách, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà. Trong đó, Hội CTĐ huyện đã trao tặng 721 suất quà, tổng trị giá 371 triệu đồng, Hội CTĐ các xã, thị trấn thăm tặng 3.206 suất quà, trị giá trên 819 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ huyện chỉ đạo Hội CTĐ các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, tổng hợp danh sách các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm trợ giúp. Năm 2020, các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ thường xuyên cho 29 học sinh với tổng trị giá trên 49 triệu đồng. Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn VinGroup hỗ trợ 14 suất học bổng, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho 14 học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Tham gia công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp, Hội CTĐ huyện phối hợp với Quỹ Năng Đoạn Kim Cương, Công ty Adam Khoo Việt Nam xây mới 5 ngôi nhà cho các hộ dân không có nhà ở, nhà dột nát, xuống cấp tại các xã: Giao Thiện, Bình Hòa, Giao Yến, Giao Tân với tổng số tiền 250 triệu đồng; vận động các doanh nghiệp tại Hà Nội xây mới 1 cây cầu dân sinh tại xóm 20, 21 xã Giao An với số tiền tài trợ 150 triệu đồng. Ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, Hội CTĐ huyện phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể vận động được trên 2 tỷ đồng cùng khối lượng lớn nhu yếu phẩm. Nhiều tổ chức, cá nhân trong huyện tích cực tham gia công tác thiện nguyện như: Công ty Giày Tuấn Việt, tặng 200 suất quà, trị giá 100 triệu đồng cho người nghèo; Hội CTĐ xã Giao An vận động người dân và trích Quỹ Nhân đạo tặng 238 suất quà cho các đối tượng là người nghèo, người già neo đơn, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trị giá trên 71 triệu đồng; Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tặng 200 suất quà, trị giá 120 triệu đồng cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã: Giao Thịnh, Giao Thanh, Giao Tân, Giao Thiện và thị trấn Quất Lâm; Chùa Diêm Điền (thị trấn Ngô Đồng) tặng 300 suất quà, trị giá 150 triệu đồng cho các hộ nghèo tại 4 xã Giao An, Giao Long, Giao Hải, Hồng Thuận… Anh Cao Anh Hào quê xã Giao Tiến hiện đang sinh sống tại Hà Nội đã ủng hộ 287 suất quà cho các hộ nghèo, trị giá trên 114 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hợi, quê xã Giao Tân, hiện đang sinh sống tại Hà Nội tặng 84 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Giao Tân; ông Lưu Sĩ Quý, quê xã Giao Yến tặng 260 suất quà, trị giá 130 triệu đồng cho những người nghèo trong xã…

Với nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện Hội CTĐ huyện Giao Thủy đã góp phần làm vơi bớt khó khăn cho các đối tượng dễ bị tổn thương và các hộ nghèo trong huyện… Thời gian tới, Hội CTĐ huyện tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động từ thiện nhân đạo để giúp những người nghèo, người yếu thế vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên