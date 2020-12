Đẩy mạnh hành động vì "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"

Thực hiện chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN Việt Nam đã phát động đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”. Nội dung thi đua được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Hưởng ứng đợt thi đua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, từ đó lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái” trong cán bộ, hội viên.

Hội viên Hội Phụ nữ Vụ Bản tham gia dọn vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Hội LHPN tỉnh tổ chức phát động và chỉ đạo mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện ít nhất một hành động thiết thực; mỗi cơ sở đăng ký thực hiện một hành động cụ thể (hoạt động, công trình, phần việc) phù hợp với điều kiện địa phương. Phấn đấu kết thúc đợt thi đua, mỗi đơn vị giới thiệu ít nhất hai hành động thiết thực xuất sắc của tập thể và hai hành động thiết thực của cá nhân, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em, đáp ứng yêu cầu công tác của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ngay sau khi Hội LHPN tỉnh phát động đợt thi đua, 100% cơ sở Hội đã đồng loạt triển khai, lựa chọn hành động thiết thực để đăng ký thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở. Đối với hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức 43 cuộc truyền thông tuyên truyền chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” về các chuyên đề: “Phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em”, Truyền thông mô hình “Ngôi nhà bình yên - hạnh phúc”, “Cách phòng, chống dịch bệnh mùa hè”, thu hút gần 11 nghìn hội viên, phụ nữ tham gia. Hội LHPN tỉnh phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Trung ương Hội, Công an tỉnh, Chi cục Dân số, Ban An toàn giao thông tỉnh, Chi cục Phòng chống TNXH tỉnh tổ chức 84 hội nghị truyền thông về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm về ma túy, mại dâm; công tác dân số, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng chống bệnh tật; an toàn vệ sinh thực phẩm; kỹ năng lãnh đạo, quản lý… thu hút 16.500 cán bộ, hội viên tham gia. Toàn tỉnh đã xây dựng, củng cố được 349 mô hình hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em; rà soát mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng, các trung tâm tư vấn pháp luật, cung cấp thông tin các địa chỉ liên quan đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên bản đồ số VMAP. Với trọng tâm “90 hành động” của Hội Phụ nữ các cấp là tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, các cấp Hội đã vận động, triển khai thực hiện tiêu chí “3 sạch” của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc tham gia thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng NTM. Theo đó, các cấp Hội duy trì và nhân diện hoạt động hiệu quả các mô hình: “Chi hội Phụ nữ bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Chi hội phụ 3 sạch, tham gia xây dựng NTM”, “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường khu vực biển, xây dựng NTM”… Tiếp tục duy trì hoạt động của các mô hình tuyến đường do phụ nữ tự quản góp phần bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; phát động cán bộ, hội viên tham gia trồng cây xanh, trồng hoa ven đường tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đến nay, toàn tỉnh trồng được 1.991 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 2.517km. Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với Sở TN và MT tổ chức ra mắt mô hình điểm “Phụ nữ chủ động phân loại rác thải từ hộ gia đình” tại chi hội thôn Đông Anh, xã Yên Khang (Ý Yên). Từ mô hình điểm tại huyện Ý Yên, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức đánh giá, nhân rộng mô hình tới các huyện, thành phố trong tỉnh và tuyên truyền tới 100% các cơ sở Hội. Đến nay, các cấp Hội đã hỗ trợ các mô hình phân loại rác thải từ hộ gia đình 991 nắp đậy, 32 thùng phân loại rác. Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với các sở, ngành tổ chức 18 hội nghị tập huấn, truyền thông về các nội dung: Kỹ thuật sử dụng các chế phẩm, cách làm chế phẩm sinh học; kiến thức về rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu; truyền thông công tác bảo vệ môi trường, hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải từ gia đình cho gần 3.000 cán bộ, hội viên; hướng dẫn các Hội cơ sở tham gia và hưởng ứng Cuộc thi Green Tech “Sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh học”, cuộc thi “Phụ nữ sáng tạo phát triển giải pháp giúp cải thiện vệ sinh và nước sạch ứng phó với biến đổi khi hậu và hòa nhập xã hội” do Trung ương Hội tổ chức… Bằng nhiều hoạt động đa dạng, các cấp Hội đã huy động kinh phí, trực tiếp rà soát, phân công giúp đỡ hàng nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; phối hợp, liên kết với các ngành, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghề cho 2.155 lao động; 1.854 phụ nữ có việc làm sau đào tạo; trao tặng 3.631 suất quà trị giá 1 tỷ 196 triệu đồng cho các đối tượng phụ nữ nghèo, phụ nữ tàn tật, đơn thân, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, nạn nhân chất dộc da cam... Xây mới và sửa chữa 10 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá gần 300 triệu đồng; ủng hộ các quỹ nhân đạo, vì người nghèo với tổng số tiền trên 237 triệu đồng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động 321 triệu đồng cho học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chung tay cùng các cấp, ngành phòng chống dịch COVID-19, các cấp Hội đã thành lập các nhóm phụ nữ có nghề may để may khẩu trang vải miễn phí phát cho hội viên, phụ nữ và nhân dân; tích cực vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các khu chợ…; cấp phát nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong mùa dịch... Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã vận động hỗ trợ miễn phí gần 500 nghìn vật dụng phòng, chống dịch (khẩu trang y tế, khẩu trang vải, nước sát khuẩn, xà phòng, găng tay, lương thực…) và trên 1 tỷ đồng tiền mặt để giúp đỡ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

Những kết quả đạt được qua đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” là nền tảng để các cấp Hội tiếp tục xây dựng kế hoạch, chọn đầu việc theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị. Thông qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có các hoạt động tiêu biểu được các cấp Hội, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, trong đó, có 30 tập thể, 50 cá nhân được Hội LHPN tỉnh khen thưởng./.

