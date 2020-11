Từ ý tưởng "làm đẹp" làng quê

Về xóm Bờ Sông, thôn Tiên Hào, xã Vĩnh Hào (Vụ Bản) nhiều người ngạc nhiên trước sự đổi thay bộ mặt nông thôn mới (NTM) ở vùng quê này. Hai bên đường nhiều nhà cao tầng kiên cố mọc lên san sát, đường ngõ rộng và sạch đẹp. 18 giờ tối, khi hệ thống đèn đường của xóm bật sáng, trẻ con ríu rít vui chơi, bà con nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn. Đồng chí Trần Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hào cho biết: “Từ khi xóm Bờ Sông làm hệ thống đèn đường đã tạo nên một diện mạo mới ở khu vực nông thôn, kéo giảm tình hình vi phạm an ninh trật tự và an toàn giao thông ở địa phương”.

Công trình đèn điện thắp sáng làng quê của người dân xóm Bờ Sông, thôn Tiên Hào, xã Vĩnh Hào (Vụ Bản).

Xóm Bờ Sông hiện có 24 hộ dân. Năm 2018, khi xã thực hiện quy hoạch, mở rộng tuyến đường chạy ngang qua xóm thì số lượng người tham gia giao thông trên đoạn đường này ngày càng đông. Đường được làm mới rộng và đẹp hơn, người dân trong xóm từ đó cũng “ấp ủ” kế hoạch làm lại hệ thống đèn đường. Anh Nguyễn Đức Thiện, một trong những người đầu tiên lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch làm đường điện xóm Bờ Sông cho biết: “Đường làm xong đúng vào dịp Trung thu nên xóm tổ chức liên hoan. Tại đây, chúng tôi đã bàn bạc kế hoạch làm hệ thống đường điện chiếu sáng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khác nhau, mãi tận 2 năm sau xóm mới làm được điện đường. Quá trình triển khai chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc vận động, tạo sự đồng thuận, cùng tham gia đóng góp công sức làm điện đường của các hộ dân. Theo đó, để làm điện đường, xóm tổ chức họp, báo cáo và mời các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn tham gia; chọn cử những người có uy tín, hiểu biết về điện chịu trách nhiệm từ khâu thiết kế, mua nguyên vật liệu, thi công, lắp đặt…; dự trù kinh phí thực hiện, phân công công việc cụ thể cho từng nhóm, đội… Mặc dù đã tiến hành họp xóm khá nhiều lần và làm công tác tư tưởng cho các hộ dân nhưng không phải ai cũng ủng hộ việc làm điện đường. Vẫn có những hộ không đồng ý đóng góp, một số hộ khó khăn chưa có đủ số tiền để đóng vào quỹ chung. Đối với các hộ chưa đồng ý, một mặt chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động, mặt khác đẩy nhanh tiến độ công việc để họ thấy được sự quyết tâm của cả xóm cũng như hiệu quả của công trình, từ đó tự nguyện tham gia công việc chung. Hộ khó khăn, xóm đồng ý để các gia đình có thời gian thu xếp kinh phí đóng góp sau”. Khi công tác chuẩn bị đã xong, xóm Bờ Sông bắt tay vào triển khai thực hiện kế hoạch. Ngày 1-10-2020, xóm khởi công xây dựng công trình. Tất cả các hộ trong xóm, mỗi gia đình cử ít nhất 1 đại diện ra đào hố, chở nguyên vật liệu, đi dây ngầm, lắp đồng hồ… Làng xóm náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi tham gia. Những gia đình trước kia không đồng ý làm đường điện thấy người người, nhà nhà “đồng tâm hợp lực” cũng cử người ra làm cùng. Sau 4 ngày thi công, công trình đường điện thắp sáng làng quê của xóm Bờ Sông đã hoàn thành. Trên đoạn đường dài 450m, cách 20-25m xóm dựng 1 cột điện bằng sắt, mỗi cột cao 6m gồm có chao, bóng tiết kiệm điện, công suất 50W/bóng. Chi phí xây dựng từ 1,5-1,6 triệu đồng/cột, do các hộ trong xóm tự nguyện đóng góp. Để thuận tiện cho việc đóng, mở điện hàng ngày, đường điện được lắp đồng hồ hẹn giờ tự động, mở vào 18 giờ và tự tắt vào 6 giờ sáng. Định kỳ hàng tháng, xóm phân công người đi kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện đường. Để duy trì hệ thống chiếu sáng của xóm, ngoài kinh phí đóng góp ban đầu, mỗi gia đình sẽ đóng khoảng 20 nghìn đồng tiền điện/tháng.

Nhà nằm ngay mặt đường của xóm Bờ Sông, chị Nguyễn Thị Thanh cho biết, trước đây xóm cũng hay xảy ra tình trạng trộm vặt và trộm chó. Tuy nhiên từ khi làm đường và đặc biệt là kéo được đường điện mới, tình trạng trộm vặt tại xóm giảm hẳn: “Bây giờ ban đêm cũng sáng như ngày, trộm không có chỗ trốn nên hiện tượng trộm cắp giảm hẳn. Vụ mùa vừa rồi, gặt xong chưa kịp mang lúa về nhà, chúng tôi chỉ cần xếp lên vệ đường, đặt ngay dưới chân các cột điện, phủ bạt qua đêm mà không phải lo trộm cắp. Chưa kể, từ khi có hệ thống đèn đường mới sáng hơn, rõ hơn bà con đi lại vào ban đêm an toàn, giảm được các tai nạn giao thông đáng tiếc”.

Từ hiệu quả công trình đèn điện thắp sáng làng quê ở xóm Bờ Sông, một số thôn xóm khác trong xã Vĩnh Hào đã đến học hỏi kinh nghiệm và dự định triển khai nhân rộng trong thời gian tới. Không chỉ đóng góp xây dựng đường điện, người dân xóm Bờ Sông còn có rất nhiều dự định để “làm đẹp” cho xóm làng như xây dựng cổng chào, lắp thêm hệ thống đèn nháy ở các cột điện mới dựng. Mỗi năm xóm sẽ phấn đấu làm một phần việc để xây dựng bộ mặt NTM của xóm ngày càng khang trang, sạch, đẹp./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân