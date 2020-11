Thầm lặng trên mặt trận chống tội phạm ma túy

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới, trong 5 năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã khắc phục khó khăn, mưu trí, dũng cảm, nêu cao ý chí tiến công tội phạm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hết mình vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập kế hoạch phá án.

Thượng tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) cho biết: Trong 5 năm gần đây, tập thể đơn vị đã điều tra, phát hiện, bắt giữ, đề nghị truy tố 632 vụ, 887 đối tượng phạm tội về ma túy bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; tiến hành thu giữ 128,5 bánh heroin, 79,8kg và 49.026 viên ma túy tổng hợp, 2,8kg ketamin, 1,3kg cỏ Mỹ, 1kg nhựa thuốc phiện, 365 điện thoại di động, 12 ô tô, 205 xe máy, 11 khẩu súng, 40 viên đạn, hơn 4 tỷ đồng. Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy nên hàng trăm điểm, tụ điểm ma túy phức tạp đã được triệt xóa. Các khu vực trọng điểm phức tạp trước đây như khu 5 tầng xây dở, chợ Cửa Trường, miền Thủy Cơ (thành phố Nam Định); Ngã 3 Đền Trần, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc); chợ Giao Tiến, khu vực Ngô Đồng (Giao Thủy)... đến nay cơ bản đã được giải quyết. Nhiều vụ việc buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy phức tạp, liên tỉnh đã được triệt phá như: Năm 2015, đơn vị đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh từ Lạng Sơn về Nam Định tiêu thụ, bắt 3 đối tượng, thu giữ 4,1kg ma túy đá, 300 viên ma túy tổng hợp, 3 ô tô và nhiều vật chứng có liên quan. Năm 2016, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Thanh Hóa về Nam Định tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu giữ 15 bánh heroin. Năm 2017, đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất cả nước thời điểm đó, từ Kon Tun về Nam Định tiêu thụ, bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ 30 bánh heroin, 45kg ma túy tổng hợp dạng đá. Năm 2018, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Nghệ An đưa về các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định tiêu thụ, bắt 3 đối tượng, thu giữ 11 bánh heroin, 1,5kg ma túy tổng hợp dạng đá, 84 viên hồng phiến, 2,7 tỷ đồng. Năm 2019, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Kon Tun đưa về Nam Định tiêu thụ, bắt 1 đối tượng, thu giữ giữ 20 bánh heroin, 5kg ma túy dạng đá. Gần đây nhất, ngày 11-8-2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Bắc Ninh đưa về Nam Định tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu giữ 3.000 viên thuốc lắc và hồng phiến cùng nhiều vật chứng liên quan...

Đạt được những chiến công, thành tích nổi bật nêu trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua do Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh phát động; trọng tâm là phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thi đua làm theo lời Bác, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân”; “Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; “Thi đua học tập và làm theo gương các điển hình tiên tiến”, tạo khí thế, động lực lớn trong cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Bên cạnh đó, hàng năm Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng hành động phòng chống ma túy (Tháng 6) và Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26-6); phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng; các sở, ngành hữu quan; các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy rộng khắp đến mọi đối tượng, nhất là đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động. Định kỳ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các địa phương thực hiện khảo sát, nắm tình hình người nghiện ma túy; lập hồ sơ đưa người nghiện vào diện cai nghiện; tích cực đấu tranh với các đối tượng có biểu hiện loạn thần “ngáo đá”, phòng ngừa các hành vi phạm tội.

Với nhiều chiến công, thành tích nổi bật từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy liên tục được công nhận “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. 5 năm liền được công nhận “Đơn vị quyết thắng”; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Hiện nay, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy ngày càng gay go, quyết liệt và đối mặt với nhiều hiểm nguy. Xác định rõ điều đó, tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tinh thần trách nhiệm cao; không quản ngại gian khổ, hy sinh, luôn mưu trí, dũng cảm trước các tình huống bất thường có thể xảy ra, tiếp tục lập thêm nhiều chiến công mới, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Xuân Thu