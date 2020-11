Phụ nữ Nghĩa Hưng với các hoạt động vì an sinh xã hội

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như: Xây dựng nhà mái ấm tình thương, thăm hỏi phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt; hỗ trợ sinh kế, giúp phụ nữ nghèo tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình... Qua đó, đã tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận.

Hội Phụ nữ Nghĩa Hưng tặng nhà Mái ấm tình thương cho bà Bùi Thị Khảo, xã Nghĩa Sơn.

Hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đều tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo, đặc biệt các đối tượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để kịp thời giúp đỡ. Điểm nhấn trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo của Hội Phụ nữ huyện là triển khai hiệu quả các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình ”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”… với các hình thức đa dạng như giúp ngày công lao động, giúp tiếp cận các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, giúp cây, con giống, vật nuôi, mở các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên… Đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua Hội Phụ nữ là trên 260 tỷ đồng cho 7.216 hộ vay đã tạo điều kiện cho hôị viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm chủ gia đình, cuộc sống, Hội Phụ nữ các cấp còn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các ngành chức năng của tỉnh mở 12 lớp dạy nghề đan lát thủ công, trồng cây lương thực, may công nghiệp, trồng nấm… thu hút 420 hội viên ở 8 xã , thị trấn tham gia. Hội Phụ nữ một số xã, thị trấn còn chủ động đứng ra mở 11 lớp dạy nghề đan lát cho 920 hội viên; duy trì một số nghề truyền thống như nón lá, dệt chiếu… Từ các hoạt động trợ giúp, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm… của các cấp Hội Phụ nữ, năm 2020 đã có 214 hộ nghèo, 591 hộ cận nghèo thoát nghèo; hơn 5.000 cán bộ, hội viên được đào tạo nghề, có việc làm, thu nhập ổn định, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình, xã hội, góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó các cấp Hội Phụ nữ trong huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, hội viên nghèo, gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nạn nhân chất độc da cam, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, xây nhà mái ấm tình thương, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt… Cụ thể, trong năm 2020, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã hỗ trợ xây 2 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, đơn thân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 40 triệu đồng; tích cực vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên thăm tặng trên 1.000 suất quà, tổng trị giá 1 tỷ 797 triệu đồng cho phụ nữ nghèo, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện phối hợp triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực. Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Hội Phụ nữ huyện phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và Công ty cổ phần Thương mại Đức Lâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng số tiền trị giá 6 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn trong huyện tổ chức thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam… với số tiền trên 53 triệu đồng. Tiếp tục duy trì và phát động cán bộ, hội viên ủng hộ Quỹ học bổng Hoàng Ngân với mức 5.000 đồng/hội viên trở lên. Trong năm 2020, toàn huyện đã vận động ủng hộ được 186 triệu đồng, trao 121 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi trên địa bàn. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện chủ động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong phòng chống dịch. Toàn huyện đã tổ chức 348 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội facebook và zalo; vận động trên 700 tin nhắn ủng hộ; tặng 43.457 khẩu trang các loại; 500 áo khoác; 30.513 bánh xà phòng diệt khuẩn; 2.135 lọ nước sát khuẩn; phát 39.578 tờ rơi; tổ chức 162 buổi dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh…; tham gia các buổi kiểm dịch tại bến phà, rà soát, giám sát việc chi trả hỗ trợ COVID-19 cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người có công, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn còn vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân ủng hộ được trên 300 triệu đồng để hỗ trợ 658 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ngoài ra Hội Phụ nữ phối hợp Uỷ ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể các cấp kêu gọi nhân dân và hội viên đóng góp trên 100 triệu đồng, 418 thùng mì tôm, 300 bao quần áo, 1 thùng sách vở, trên 9 tấn gạo, 17 thùng nước uống, 107 thùng sữa, 32kg mì chính, 55kg đường ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia các phong trào từ thiện nhân đạo. Phối hợp với các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị nhằm tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội nhằm chăm lo tốt đời sống hội viên phụ nữ./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân