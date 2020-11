Nhân ngày Pháp luật Việt Nam (9-11)

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian qua, các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân.

Cán bộ Sở Tư pháp tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người dân xã Hải Lý (Hải Hậu).

Hàng năm, Sở Tư pháp đều tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án PBGDPL của ngành, lĩnh vực, phù hợp với tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Tư pháp phối hợp với các ngành, các địa phương đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL như: Thông qua các hội nghị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, trên hệ thống truyền thanh cơ sở, xe thông tin lưu động, tờ rơi, tờ gấp, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hỏi đáp pháp luật; phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp duy trì phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền tải các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân. Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật trên báo in, báo điện tử, trên sóng phát thanh truyền hình, trang thông tin điện tử, với việc xây dựng và duy trì các chuyên mục về “An ninh trật tự”, “Vì chủ quyền an ninh biển, đảo”, “Chính sách mới”, “Tiếp chuyện bạn nghe Đài”, hỏi đáp tìm hiểu pháp luật... Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm tự nghiên cứu tìm hiểu văn bản pháp luật cho cán bộ, nhân dân, các cơ quan, đơn vị đã chủ động gửi các văn bản pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên hệ thống Quản lý văn bản nội bộ và biên tập, đăng tải các tin, bài tuyên truyền, giới thiệu chính sách, pháp luật trên cổng/trang thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ và nhân dân kịp thời truy cập, tìm hiểu; các cơ quan, doanh nghiệp tăng cường trao đổi, tổ chức các cuộc đối thoại chính sách, pháp luật giữa cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp, người dân. Ngoài ra, Sở Tư pháp duy trì đều đặn, thường xuyên các hoạt động trong dịp “Ngày pháp luật” hàng năm với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin, trang thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức chương trình đối thoại chính sách trực tiếp giữa cơ quan Nhà nước và công dân; tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý ở cơ sở... Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thường xuyên được rà soát, kiện toàn và tham gia các lớp tập huấn, là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền PBGDPL ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tư pháp đã tổ chức 1 hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền PBGDPL, bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên đề về phòng chống tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tiêu biểu. Biên soạn, cấp phát miễn phí cho 10 huyện, thành phố và 226 xã, phường, thị trấn hơn 11 nghìn tờ gấp tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” đến năm 2021 và tích cực chỉ đạo, hướng dẫn triển khai PBGDPL cho các cơ sở giáo dục với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Tổ chức các chương trình ngoại khóa tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục, phòng, chống bạo lực học đường trong nhà trường; duy trì mô hình “An toàn trường học”; ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông cho tất cả các trường học trên địa bàn. Lồng ghép với việc dạy và học, một số trường học trên địa bàn đã tổ chức các hội thi và nhiều hoạt động khác lồng ghép phổ biến cho học sinh các nội dung pháp luật về an toàn giao thông, sức khỏe sinh sản thanh, thiếu niên, phòng, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, quyền và nghĩa vụ của gia đình, nhà trường, học sinh…

Với nhiều giải pháp đồng bộ, từ đầu năm đến nay các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp đã quan tâm chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh và Hội đồng PBGDPL tỉnh; trong đó chú trọng thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống tham nhũng và phòng, chống tác hại của rượu bia. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng đặc thù như: doanh nghiệp, người lao động, thanh thiếu niên, nhân dân vùng ven biển... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Thu Thủy