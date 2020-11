Nâng cao trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh, năm 2020, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, truy tố, xét xử án hình sự đạt tỷ lệ giải quyết cao; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục tăng cường, chất lượng trong quá trình giải quyết án được nâng lên, đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật, không để xảy ra việc khởi tố, truy tố, xét xử oan...

Cán bộ Viện KSND tỉnh trao đổi nghiệp vụ.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, trong năm Viện KSND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện khởi tố hàng trăm vụ án với số lượng lớn vật chứng thu được. Đặc biệt, tội phạm về trật tự xã hội, về ma túy có tính chất, mức độ phạm tội hết sức phức tạp, đối tượng ngày càng tinh vi. Trong đó có vụ Vũ Công Hoàn vận chuyển 6.694,940 gam heroin; 5.124,370 gam ma túy tổng hợp. Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hay vụ việc xảy ra ngày 7-9-2020, cơ quan điều tra (Công an tỉnh) phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực Bưu điện tỉnh (đường Giải Phóng, thành phố Nam Định) phát hiện, bắt quả tang Lê Minh Hùng (SN 1984), trú tại thành phố Nam Định có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; vật chứng thu được là 3.597,530 gam MDMA (ma túy tổng hợp). Qua điều tra, cơ quan điều tra đã bắt Giang Hùng Hưng (SN 1986) trú tại thành phố Nam Định là đối tượng nhờ Hùng đi nhận ma túy được chuyển qua đường bưu điện. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hưng và Hùng về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Đối với tội phạm về trật tự xã hội, các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng mạng internet và phương tiện công nghệ cao với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm. Đối với tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường, đáng lưu ý là vụ Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) quản lý Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình ở xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc). Quá trình điều tra, các cơ quan chức năng xác minh hoạt động Công ty Hoàng Long ký hợp đồng độc quyền với Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương (Công ty Trường Dương). Công ty Trường Dương đã liên hệ với các cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Nam Định thỏa thuận giá mỗi ca hỏa táng là 10,5 triệu đồng trong đó 5,5 triệu đồng là tiền hỏa táng, số tiền còn lại là các dịch vụ tang lễ khác như xe tang, áo quan… Cuối tháng 11-2019 Bùi Quang Hải (SN 1978) cùng với Trần Xuân Hà (SN 1973), Nguyễn Hữu Quang (SN 1977) đều trú tại tỉnh Nam Định và một số đối tượng khác (hiện đang xác minh) xuống huyện Giao Thủy, Xuân Trường gặp các cơ sở dịch vụ tang lễ nhằm mục đích phân chia địa bàn và ép buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ phải nộp thêm 500 nghìn đồng. Ban đầu các cơ sở dịch vụ tang lễ không đồng ý thì bị các đối tượng chửi bới, đe dọa, ném chất bẩn. Do lo sợ bị các đối tượng trả thù và không cho làm ăn nên một số chủ cơ sở dịch vụ tang lễ đã đồng ý ký biên bản phân chia địa bàn do Nguyễn Hữu Quang viết đồng thời thu luôn tiền của các cơ sở này. Căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Hải Quang, Nguyễn Hữu Quang, Trần Xuân Hà về tội “Cưỡng đoạt tài sản” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Trần Viết Kiên, Trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh - ma túy (Viện KSND tỉnh) cho biết: “Khi nhận được tin báo, tin tố giác tội phạm, được sự phân công của lãnh đạo Viện KSND tỉnh, Kiểm sát viên đã phối hợp với cơ quan điều tra để đảm bảo chính xác, khách quan nhằm truy tố đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật”. Qua công tác kiểm sát, cả 2 cấp đã bám sát các vụ việc từ khi khởi tố vụ án đến khi đưa ra xét xử. Quá trình điều tra, căn cứ tình hình phạm tội của đối tượng mà có thể ban hành các văn bản pháp luật yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Các kiến, kháng nghị của Viện KSND đều được các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, Viện KSND 2 cấp tăng cường phối hợp với Tòa án để tổ chức các phiên toà lưu động, phiên tòa rút kinh nghiệm và lựa chọn xây dựng án trọng điểm, không để xảy ra việc oan, sai ở tất cả các giai đoạn tố tụng. Các vụ án đã truy tố không có trường hợp Toà án tuyên bị cáo không phạm tội. Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, phát hiện kịp thời vi phạm, ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu khắc phục. Tuy vậy, trong năm 2020 do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Tòa án phải tạm dừng mở các phiên tòa trong thời gian dài, nên số lượng án của cấp huyện xét xử chưa nhiều, số phiên tòa rút kinh nghiệm còn ít. Do đó công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử một số vụ còn có hạn chế nhất định như: Một số vụ án, sự phối hợp giữa kiểm sát viên và điều tra viên chưa cao dẫn đến thời hạn điều tra bị kéo dài, có vụ phải gia hạn thời hạn điều tra; cơ quan điều tra giải quyết một số tin báo tội phạm còn chậm nên tỷ lệ án kết thúc điều tra chưa cao.

Thời gian tới, Viện KSND hai cấp trong tỉnh tăng cường đổi mới, nâng cao trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống oan sai. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 17-5-2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường công tác điều tra thuộc thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc thẩm quyền; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện KSND tối cao, Viện KSND các cấp và các cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện tốt việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, kịp thời phát hiện các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, xác định các vụ án trọng điểm, đưa ra xét xử lưu động nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn