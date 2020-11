Gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh, những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành và lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng dân quân tự vệ thành phố Nam Định huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Với chủ trương mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; hàng năm đã ra nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng và công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong 5 năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Theo đó 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn mặt bằng chung của cả nước; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2010) đạt 7,9%/năm; quy mô nền kinh tế được mở rộng; phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt nhiều kết quả nổi bật. Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có bước đổi mới, chính trị ổn định, trật tự kỷ cương xã hội được bảo đảm; đời sống của nhân dân được cải thiện. Những kết quả toàn diện trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh những năm qua là nền tảng để xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh; trong đó đã phát huy vai trò nòng cốt của LLVT tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng và cấp ủy cấp trên, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, củng cố tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 64, ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; trọng tâm là ban hành các đề án thực hiện các luật, thông tư, nghị định của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. LLVT tỉnh đã triển khai hiệu quả các nội dung nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc cả về tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội; tiềm lực quân sự - an ninh. Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; hoàn thành các chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, gắn với quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội; quân số tham gia học tập đạt 99%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 86,5% khá, giỏi… Qua đó xây dựng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với xây dựng tiềm lực chính trị và tiềm lực kinh tế - xã hội, các đơn vị LLVT tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, vừa tiến hành xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng rãi, vừa xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt ở cơ sở. Đồng thời xây dựng lực lượng dự bị động viên có số lượng theo tổ chức, biên chế, đạt chất lượng cao; công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật được lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo chặt chẽ, sắp xếp đủ 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên..., góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp cho LLVT tỉnh. Hàng năm, cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Do đó chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng lên, kết quả huấn luyện các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 80-87% khá, giỏi. Bên cạnh đó LLVT tỉnh thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực PCLB-TKCN, nâng cao khả năng cơ động SSCĐ và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng xử lý các tình huống trong tác chiến khu vực phòng thủ và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khi có yêu cầu.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của các ngành, các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

