Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà gắn sản xuất kinh doanh với công tác xã hội

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà hiện có 823 cán bộ, công nhân, trong đó có 79 đảng viên. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, tinh dầu, hóa chất, dược liệu và trang thiết bị y tế. Những năm qua, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà thường xuyên phát động phong trào thi đua “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất”, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời tích cực tham gia công tác xã hội.

Sản xuất ở Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện cổ phần hóa từ năm 2000, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà luôn đi đầu so với các doanh nghiệp trong ngành trong việc đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại. Công ty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng mua sắm trang thiết bị, công nghệ; nâng cấp hệ thống nghiên cứu - sản xuất - kinh doanh đạt tiêu chuẩn GMP-GLP-GSP WHO và Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO-9001: 2015. Ngay từ năm 2002, Công ty đã là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được Bộ Y tế cấp chứng nhận Nhà máy đạt chuẩn GMP và GLP. Đến nay Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong các doanh nghiệp dược cả nước trong việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và dẫn đầu cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, mức độ đa dạng và khả năng tối ưu hóa thị trường. Riêng trong ngành đông dược, Công ty đã xây dựng được nền tảng phát triển bền vững với vùng trồng cây dược liệu đạt chuẩn và mạng lưới phân phối trên khắp các vùng trong cả nước và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra quốc tế. Ông Nguyễn Thanh Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà cho biết: Cùng với việc quan tâm đầu tư trang thiết bị, áp dụng công nghệ hiện đại, với đặc thù của ngành Dược là sản xuất theo quy trình, Công ty thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến trong cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và giá thành sản phẩm. Hiện nay, Công ty đã sản xuất trên 100 sản phẩm thuốc tân dược và đông dược, được phép lưu hành trên toàn quốc, với nhiều dạng bào chế khác nhau. Nhiều sản phẩm nổi tiếng và được nhân dân tin dùng như Bổ phế Nam Hà (khoảng 5 triệu chai/năm), Thuốc xịt mũi Coldi B (hơn 2 triệu lọ/năm). Riêng trong lĩnh vực đông dược, Công ty đã xây dựng được nền tảng phát triển bền vững với vùng trồng cây dược liệu đạt chuẩn và mạng lưới phân phối trên khắp các vùng trong cả nước, cũng như ngày một mở rộng thị trường sản phẩm ra quốc tế. Hiện Công ty có 6 Chi nhánh phân phối toàn quốc gồm: Nam Định, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ… Sản phẩm mang thương hiệu Nam Ha Pharma đã được xuất khẩu sang thị trường các nước: Nga, Campuchia, Philippin, Bangladesh, Mianma và châu Phi. Nhiều năm liền sản phẩm của Công ty được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, cúp Vàng thương hiệu mạnh, giải Vàng chất lượng quốc gia, Ngôi sao thuốc Việt. Từ năm 2014 đến năm 2019, Công ty lọt TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, TOP 10 doanh nghiệp dược uy tín nhất Việt Nam. Công ty còn được các cơ quan Trung ương đặt hàng sản xuất một số loại thuốc cho các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng... Doanh thu năm vừa qua, Công ty đạt trên 1.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà luôn tích cực tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội như: Đóng góp Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ kinh phí cho các trung tâm dạy nghề và trung tâm cứu trợ trẻ em khuyết tật; mua sắm một số trang thiết bị và cải tạo không gian đọc sách tại phòng đọc thiếu nhi tỉnh Nam Định trị giá hàng trăm triệu đồng. Hàng năm, Công ty đóng góp các Quỹ từ thiện, an sinh xã hội từ 500-800 triệu đồng. Nhận thấy nhu cầu của nhân dân về các hoạt động văn hóa thể thao tập trung, năm 2018, Công ty đã quyết định đầu tư, tài trợ cho đội bóng đá nam của tỉnh Nam Định và được đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá Dược Nam Hà Nam Định. Hàng năm, Công ty đầu tư, tài trợ hàng chục tỷ đồng cho đội bóng để duy trì hoạt động. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cùng với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, Công ty đã có nhiều hoạt động thiết thực tham gia phòng chống dịch bệnh như: Phối hợp với Bệnh viện Phổi Trung ương cung cấp những trang thiết bị thiết yếu cho công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ 300 bộ quần áo bảo hộ và hơn 20 lít gel rửa tay khô sát khuẩn, viên uống Naphar Multi Plus - sản phẩm bổ sung vitamin, tăng cường sức đề kháng cho y, bác sĩ tham gia công tác phòng chống dịch bệnh...

Những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện của Công ty đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy