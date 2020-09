Trường THPT Nguyễn Khuyến đổi mới hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định) hiện có 30 lớp với gần 1.300 học sinh và trên 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn, có lòng nhiệt tình, trách nhiệm, say mê với nghề nghiệp, có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng. Nhiều thầy cô giáo là giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp, được tặng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trường được đánh giá là một trong những trường THPT có chất lượng giảng dạy trong tốp đầu của thành phố với điểm đầu vào và tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao. Nhiều năm liền trường nằm trong tốp 100 trường THPT có điểm thi, điểm xét tuyển đại học cao nhất cả nước. Bên cạnh bề dày thành tích học tập, nhà trường cũng được đánh giá là đơn vị tiêu biểu trong hoạt động văn nghệ thể thao, rèn luyện kỹ năng sống, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Khuyến trao thưởng cho học sinh giỏi năm học 2019-2020. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Với cơ sở vật chất khang trang, các phòng chức năng đầy đủ các trang thiết bị như ti vi thông minh, điều hòa, phòng thực hành tin, hóa... phục vụ cho việc học của học sinh cũng như vui chơi giải trí sau những giờ học, Ban giám hiệu nhà trường đã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Xác định hoạt động trải nghiệm sáng tạo chủ thể là học sinh, vì học sinh và do học sinh làm chủ, do đó, trường kiên trì theo đuổi nguyên tắc “đồng quản lý, đồng kiến tạo” với học sinh, tạo điều kiện ở mức cao nhất để học sinh có thể tham gia vào mọi kế hoạch ngay từ khâu lên ý tưởng, lập kế hoạch, vận hành và điều chỉnh. Trong đó, khâu lên ý tưởng là khâu quan trọng nhất, hết sức trân trọng ý tưởng xuất phát từ học sinh. Học sinh cũng được phân bổ và đứng ra quản lý các nguồn lực phục vụ cho dự án, giáo viên chỉ là người tư vấn, đồng hành hỗ trợ. Bên cạnh đó, trường tập trung bổ sung năng lực cho đội ngũ giáo viên nòng cốt, nhất là các giáo viên trẻ; trong đó, quan tâm công nghệ thông tin, tiếng Anh và kỹ năng mềm. Trường tích cực kết nối và mời các chuyên gia về dạy cho đội ngũ nòng cốt hoặc cử giáo viên đi học tập, khuyến khích tìm kiếm các khóa học ngoài kế hoạch của Sở GD và ĐT, Bộ GD và ĐT, tạo điều kiện sắp xếp lịch dạy hợp lý để giáo viên có thể tham gia các chương trình đào tạo đó. Đây chính là “luồng gió mới” thay đổi nhanh chóng phương pháp dạy và học, những “cú hích” thay đổi tư duy cho giáo viên trong trường. Ngoài ra, trường cũng tạo các kênh kết nối để huy động nhiều nguồn lực cho các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; trong đó, việc kết nối ba trụ cột giáo viên - học sinh - phụ huynh được coi trọng... Với những giải pháp tích cực, hoạt động trải nghiệm sáng tạo của giáo viên và học sinh trong trường có nhiều chuyển biến tích cực, học sinh được trải nghiệm, khám phá năng lực bản thân, thêm yêu trường lớp và có tinh thần phấn chấn cho học tập. Giờ chào cờ đầu tuần được đổi mới trường không chỉ tập trung vào việc nhận xét nề nếp và học tập, mà là trình diễn “chuyên mục” của các khối lớp. Qua đó, trường lên kế hoạch cho cả năm học, xen kẽ giữa các chủ đề của các ngày lễ như 20-10, 20-11, 8-3, là các chủ đề tự do mang “màu sắc” của khối lớp đều được chuẩn bị công phu. Các hoạt động được dẫn dắt bởi Chi đoàn giáo viên như Lăng kính khoa học, Sắc màu tranh biện, Lăng kính tuổi hoa, Y phục xứng kỳ đức… khiến giờ chào cờ tạo được khí thế hứng khởi bắt đầu một tuần học hiệu quả. Ra chơi giữa giờ được đổi mới với chương trình “Lá thư âm nhạc” và cả trường cùng hò reo theo một bài hát yêu thích cùng những lời chúc giữa các lớp; là sân trường đông đúc náo nhiệt với các màn dân vũ hoặc bắt chước thần tượng độc đáo cùng “Gương mặt thân quen”. Sau giờ học, các giải thể thao xuyên suốt năm như: Đá cầu, bóng đá mini, kéo co luôn được học sinh chờ đợi mỗi giờ tan học… xua tan mệt mỏi cho học sinh. Hoạt động ngoài giờ phong phú đã góp phần tăng cường sự tỉnh táo, sảng khoái cho học sinh trong trường, khiến các em có hứng khởi đến lớp, gắn kết cá nhân với tập thể, cạnh tranh tích cực làm giảm áp lực học tập cao và bổ sung nhiều kỹ năng mềm như hoạt động nhóm, giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo, tổ chức… Bên cạnh đó, trường khuyến khích thành lập các câu lạc bộ (CLB) chuyên đề. Kết quả từ chỗ có 2 CLB chính thức là CLB Văn học dân gian và CLB Tiếng Anh vốn được bảo trợ bởi giáo viên, trường đã thành lập được 22 CLB khác nhau trực tiếp do học sinh điều hành. Trong đó, có những CLB thật sự mới mẻ với giáo viên và học sinh như MUN (mô hình giả lập kiểu Liên hợp quốc) hay Tranh biện, Board game, Truyền thông… qua các CLB rèn luyện học sinh tinh thần nghiêm túc ngay cả với những đam mê, sở thích của mình. Các CLB đã góp phần tổ chức các sự kiện quy mô như Ngày hội STEM, Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12, Dạ hội của khối chuyên Anh và hàng loạt các sự kiện ngày lễ truyền thống 20-10, 20-11, 8-3, 30-4… đều do các CLB là lực lượng chính tham gia lên ý tưởng và thực hiện. Các CLB cũng tạo ra kênh lan tỏa hình ảnh của trường khi hỗ trợ dạy tiếng Anh cho học sinh các trường tiểu học, phối hợp tổ chức thành công Ngày hội STEM ở một số trường tiểu học tại tỉnh. Các CLB tiêu biểu có thể kể đến như CLB Sách tự quản đầu tiên của tỉnh, CLB tiếng Anh và du học với các hoạt động giao lưu rộng rãi cả các trường đại học và tạo cơ hội đi du học cho nhiều thành viên, CLB Tranh biện, CLB tình nguyện Ngọn lửa xanh Nguyễn Khuyến… đều đang hoạt động tích cực với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo và thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Từ nền tảng hoạt động trải nghiệm sáng tạo phong phú, các kiến thức trên lớp được trường kết nối với thực tế thành các dự án học tập. Chỉ tính riêng CLB STEM có 5 dự án thu hút hàng trăm học sinh tham gia gồm dự án trồng nấm sạch, dự án trồng rau trên sân thượng, dự án mỹ phẩm an toàn, dự án tủ sách lớp học, dự án xây cầu dân sinh... Hoạt động trải nghiệm sáng tạo với các mô hình CLB đã góp phần tích cực vào thành tích của trường liên tiếp đạt các giải nhất trong kỳ thi KHKT cấp tỉnh, giải nhì toàn quốc về KHKT 2019 và giải nhì cuộc thi học sinh sinh viên khởi nghiệp 2019, giải nhì cuộc thi KHKT 2020. Qua đó phương pháp dạy và học của nhà trường cũng được đổi mới mạnh mẽ, áp dụng linh hoạt giữa lý thuyết và thực hành. Năm học 2019-2020, học sinh lớp 12 của trường đã đạt được những thành tích ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: với 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, với điểm trung bình 7,45; xếp thứ 4/57 trường THPT trong toàn tỉnh. Trong các môn thi tốt nghiệp, trường có 4 môn thi là Ngữ văn, Anh, Toán, Vật lý nằm trong tốp 10 của tỉnh; kỳ tích nhất là môn Ngữ văn xếp thứ nhất toàn tỉnh với điểm trung bình 7,9, 26 học sinh trên điểm 9, không có điểm dưới trung bình, tiêu biểu nhất là lớp 12A10 với 100% học sinh đạt từ điểm 8 trở lên, điểm trung bình môn là 8,56; lớp 12A7 điểm trung bình môn 8,45 với 9 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên… Môn Ngoại ngữ giữ vị trí ổn định xếp thứ 2 toàn tỉnh, trong đó các lớp 12A10 và 12A9 có điểm trung bình lần lượt là 8,40 và 7,96. Môn Toán xếp thứ 8 toàn tỉnh, trong đó các lớp 12A3; 12A2 có điểm trung bình lần lượt là 8,77; 8,74. Môn Vật lý xếp thứ 10 toàn tỉnh, trong đó 12A2, 12A3 có điểm trung bình chung là 8,08 và 7,9. Môn Hóa, lớp có điểm trung bình cao nhất là 12A3: 8,73, 12A1 là 8,41. Môn Sử có 1 học sinh đạt điểm 10./.

Minh Thuận