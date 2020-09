Mô hình "Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình"

Mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế (BHYT) - vì sức khoẻ gia đình” được Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2016 đến nay đã làm thay đổi nhận thức của hội viên phụ nữ và nhân dân về việc thực hành tiết kiệm mua BHYT, giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, bệnh tật.

Hội viên phụ nữ huyện Trực Ninh tham gia khám bệnh bằng loại hình BHYT.

Chị Nguyễn Thị Tơ, hội viên Hội Phụ nữ xã Hải Phú bị mắc bệnh tim và được bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị không có đủ tiền mua thẻ BHYT trong khi chi phí cho ca mổ khá lớn, vượt quá khả năng của chị và gia đình. Để hỗ trợ chị Tơ khám, chữa bệnh, Hội Phụ nữ xã vận động chị tham gia “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT”. Tham gia nhóm, chị nhanh chóng có trong tay tấm thẻ bảo hiểm và quyết định phẫu thuật tim. Với chi phí ca mổ lên tới 130 triệu đồng, gia đình chị chỉ phải bỏ ra 30 triệu đồng, số tiền viện phí còn lại do bảo hiểm chi trả. “Tấm thẻ BHYT thực sự đã “cứu sống” tôi. Đây chính là lợi ích thiết thực nhất khi tham gia BHYT”, chị Tơ xúc động chia sẻ. Cũng như chị Tơ, sau khi mua BHYT dưới hình thức tiết kiệm của Hội Phụ nữ xã Hải Phú, chị Lâm Thị Khuê khi phát hiện bị u xơ tử cung đã có thể nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, điều trị bệnh. Sau khi phẫu thuật, nhờ có thẻ BHYT, gia đình chị chỉ phải chi trả số tiền 650 nghìn đồng. Chị Tơ và chị Khuê là 2 trong số nhiều hội viên phụ nữ tham gia mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình” được Hội LHPN tỉnh triển khai thí điểm tại xã Hải Phú vào tháng 9-2016. Theo đó, ở xã Hải Phú, từ 5 nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT tại chi hội 5 với 72 phụ nữ tham gia, sau 6 tháng triển khai Hội Phụ nữ xã đã nhân rộng mô hình tại 17/17 chi hội với 47 nhóm tiết kiệm, thu hút 564 hội viên, phụ nữ tham gia và đã mua 482 thẻ BHYT cho gia đình hội viên, phụ nữ với tổng số tiền 258 triệu đồng. Từ hiệu quả mô hình tại xã Hải Phú, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các huyện, thành Hội triển khai nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh. Qua đó, hàng năm các cấp Hội Phụ nữ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về các chính sách BHYT, nắm rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình, đồng thời vận động người thân trong gia đình tích cực tham gia mua BHYT. 3 năm trở lại đây, các cấp Hội đã tổ chức 125 cuộc truyền thông tại cơ sở thu hút gần 30 nghìn người tham gia. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, hội viên nhận thức đầy đủ hơn những điểm cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật BHYT; kịp thời đề xuất với ngành chức năng những vướng mắc khi triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tốt quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phụ nữ mua BHYT, Hội Phụ nữ các cấp còn ký kết nhận làm đại lý thu BHYT tại địa phương. Tính đến cuối tháng 6-2020, toàn tỉnh duy trì 89 đại lý thu cấp huyện, xã ký kết thỏa thuận với BHXH. Trong đó, 2 huyện Hải Hậu, Trực Ninh nhận làm đại lý cấp huyện; 5 huyện Xuân Trường, Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Giao Thủy có 76 cơ sở Hội nhận làm đại lý thu BHYT. Riêng 2 huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ thu BHYT và BHXH tự nguyện với Bưu điện huyện. Thông qua việc nhận đại lý thu, các cấp Hội đã vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân mua 53.121 thẻ BHYT qua kênh của Hội. Cũng tính đến cuối tháng 6-2020, toàn tỉnh có 1.560 “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khoẻ gia đình” (từ 5-12 người/nhóm) tại 1.007 chi Hội Phụ nữ, thu hút 43.065 thành viên tham gia. Từ trong phong trào, nhiều địa phương có những cách làm sáng tạo khi triển khai mô hình, tiêu biểu như: Hội Phụ nữ xã Xuân Thành (Xuân Trường) đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tuyên truyền chế độ, chính sách BHYT đến người dân; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế địa phương và đối tượng tham gia như: tổ chức các cuộc đối thoại chính sách, các buổi tọa đàm; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, phát tờ rơi; tuyên truyền trực tiếp thông qua các chi hội trưởng… Với nhiều biện pháp tích cực, đến nay, tỷ lệ phụ nữ tham gia mua thẻ BHYT của xã tăng lên rõ rệt, bình quân mỗi tháng bán ra từ 40-45 thẻ cho hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình. Hay tại xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc), Hội LHPN xã đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức nhiều hội nghị truyền thông, đối thoại về chính sách BHYT bắt buộc và BHXH tự nguyện, giải đáp những thắc mắc của hội viên về những vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, thu hút đông đảo chị em hội viên phụ nữ trong xã tham gia. Do đó, nhận thức và việc thực hiện chính sách về BHYT của hội viên phụ nữ trong xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT, Hội LHPN xã đã hướng dẫn các chi hội khảo sát và thành lập mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe gia đình”; Hội LHPN xã còn đăng ký nhận làm đại lý thu BHXH, BHYT cho đơn vị BHXH huyện Mỹ Lộc… Triển khai nhiều biện pháp tích cực, hiện nay toàn xã có tổng số 1.978/2.029 hội viên phụ nữ tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 97%. Trong đó có 3 chi hội có tỷ lệ hội viên tham gia BHYT đạt 100% là: chi Hội Phụ nữ thôn Hồng Hà 2, thôn Đường 10, thôn Trung Trại; 100% trẻ em tại địa phương tham gia BHYT… góp phần nâng tỷ lệ che phủ BHYT trong toàn xã đạt 85,07%.

Để mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình” phát huy hiệu quả và mang tính bền vững, thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục rà soát, thống kê số hội viên chưa mua BHYT và cả những trường hợp đã mua thẻ nhưng đã hết hạn để vận động mọi người tiếp tục mua thẻ, tham gia BHYT; phối hợp với ngành BHXH và ngành Y tế tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách mới về BHYT; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho nhân dân, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ đến bệnh viện khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe thường xuyên, giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình, góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, xây dựng xã, huyện nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2020-2025./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên