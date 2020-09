Mô hình của tổ "Cựu chiến binh vì dân" ở Mỹ Tiến

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện kế hoạch của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và Công an tỉnh Nam Định về nhân rộng mô hình tổ “CCB vì dân”, thời gian qua, Hội CCB xã Mỹ Tiến luôn xem việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, nhất là nâng cao chất lượng hoạt động của tổ “CCB vì dân” góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự ở thôn xóm.

Mô hình vườn - ao - chuồng của gia đình ông Trần Văn Ấp, thôn La Tiến, xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc) cho hiệu quả thu nhập cao.

Ngay từ khi thành lập, Ban chỉ đạo tổ “CCB vì dân” xã Mỹ Tiến (gồm 5 đồng chí, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; đồng chí Chủ tịch Hội CCB xã làm Phó Trưởng ban Thường trực) đã tham mưu xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo và xây dựng quy chế hoạt động gồm 3 chương, 18 điều. Theo đó, tổ “CCB vì dân” làm việc theo nguyên tắc tự nguyện, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của UBND xã và hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo tổ “CCB vì dân” xã. Đồng chí Trần Văn Duyệt, Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Tiến cho biết: “Tổ “CCB vì dân” được thành lập với mục đích phối hợp hoạt động với lực lượng công an xã, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ xã đến các thôn, xóm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an ninh nông thôn trên địa bàn các thôn, xóm trong toàn xã, qua đó, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, học tập, công tác”. Với phương châm hành động “Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, mọi suy nghĩ hành động đều vì nhân dân”, đồng thời bám sát quy định về tiêu chuẩn các thành viên được tham gia các tổ “CCB vì dân” 6 tổ “CCB vì dân” được thành lập ở 6 xóm; mỗi tổ gồm 5-7 thành viên (nòng cốt là hội viên CCB đang tham lực lượng công an thường trực, phó thôn kiêm công an viên; thôn, đội trưởng sản xuất, chủ nhiệm câu lạc bộ cựu quân nhân). Các tổ “CCB vì dân” đã phối hợp chặt chẽ với các chi hội, đoàn thể trong xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, phối hợp tuần tra đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời phát hiện, tìm hiểu, nắm bắt các mâu thuẫn trong nhân dân, từ đó tham mưu cho UBND xã và chính quyền, hội đồng các thôn, xóm về biện pháp giải quyết phù hợp, đảm bảo giữ gìn được sự đoàn kết trong nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau chưa đầy 2 năm thành lập, Ban chỉ đạo xã và các tổ “CCB vì dân” đã tổ chức hòa giải thành công 15/18 vụ việc, trong đó có những vụ việc rất phức tạp liên quan tới mốc giới đất đai giữa các hộ dân. Các vụ việc được hòa giải thành công đã góp phần mang lại sự bình yên trong nhân dân và niềm hạnh phúc trong mỗi gia đình, giảm bớt áp lực công việc cho UBND xã và các thôn, xóm, tạo nên sự đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư. Song song với công tác hòa giải các tổ “CCB vì dân” tại các thôn, xóm là một lực lượng nòng cốt trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới với các công trình mang “Dấu ấn CCB” được hoàn thành, bàn giao cho UBND xã và các thôn xóm đưa vào sử dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân; đồng thời các thành viên của tổ cũng là nòng cột tích cực tham gia phong trào ngày “Thứ 7, Chủ nhật xanh” và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà hoàn thành về đích nông thôn mới trong năm 2018, trước kế hoạch 2 năm. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xã và các tổ “CCB vì dân” đã bám sát quy chế làm việc đã được ban hành, thường xuyên tổ chức giao ban, phản ánh tình hình, đánh giá rút kinh nghiệm từng vụ việc do vậy phần lớn các vụ việc đều được giải quyết ngay tại thôn, xóm góp phần mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Thời gian tới, các “CCB vì dân” ở Mỹ Tiến tiếp tục tăng cường nội dung hoạt động, thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, vận động các thành viên trong tổ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào địa phương và tích cực tham gia các hoạt động của tổ theo quy chế đã đề ra đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn