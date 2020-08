Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ

Theo số liệu của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, 7 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông (TNGT), trong đó có 51 vụ TNGT đường bộ làm 28 người chết, 46 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019 tình hình TNGT đường bộ trên địa bàn tỉnh ta những tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí (giảm 16 vụ; số người chết giảm 1 người; số người bị thương giảm 12 người).

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 21 đoạn thuộc địa phận huyện Trực Ninh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan đã đạt được, tình hình đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đồng chí Phan Phương Đông, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Sau một thời gian dài không xảy ra các vụ TNGT đường bộ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, những tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh ta liên tiếp xảy ra 2 vụ TNGT rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tại huyện Trực Ninh xảy ra 1 vụ TNGT đường bộ rất nghiêm trọng làm 2 người chết. Ngày 15-3-2020, trên Quốc lộ 38B thuộc địa phận xã Đại An (Vụ Bản) đã xảy ra vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết: xe mô tô (biển kiểm soát 18S8-4209) va chạm với xe mô tô (biển kiểm soát 18D1-584.98), đổ văng ra đường ngay trước đầu xe ô tô (biển kiểm soát 18N-7396) nên bị xe ô tô đẩy rê trên mặt đường làm 3 người đi mô tô tử vong. Nguyên nhân do người điều khiển xe mô tô 18S8-4209 sử dụng bia rượu trước khi lái xe, vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, không chú ý quan sát. Theo tổng hợp của Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), nguyên nhân chủ yếu của các vụ TNGT đường bộ trên địa bàn tỉnh thời gian qua do vi phạm các quy định của pháp luật về: tốc độ, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, vượt, đi sai phần đường, không chú ý quan sát,...

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia về khắc phục hậu quả, không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ, Ban ATGT tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách nhằm ngăn ngừa, kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí. Theo đó, yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chức năng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo phân công, phân cấp; triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề, như: kiểm soát tải trọng xe; nồng độ cồn; xe khách, xe tải lớn, xe mô tô... để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT đường bộ. Chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mở đợt tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh từ 15-5 đến 14-6-2020. Qua đó, đã kiểm tra 27.488 lượt phương tiện, lập biên bản, xử lý 4.038 trường hợp, phạt tiền hơn 3,6 tỷ đồng (trong đó vi phạm nồng độ cồn: 146 trường hợp); tạm giữ 949 lượt phương tiện, tước 313 giấy phép lái xe. Ngoài ra, Công an tỉnh còn xây dựng phương án tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm đối với xe chở khách, xe chở hàng hoạt động trong thời gian từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau; trường hợp phát hiện lái xe vi phạm nồng độ cồn hoặc chất ma túy thì làm việc với các cơ quan có liên quan để thực hiện tạm đình chỉ ngay hoạt động kinh doanh vận tải của nhà xe, chủ xe kinh doanh vận tải. Sở Giao thông Vận tải tập trung rà soát, phát hiện và xử lý triệt để các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên hệ thống quốc lộ ủy thác, tỉnh lộ, bổ sung hệ thống biển báo nguy hiểm, hạn chế tốc độ, hướng dẫn lái xe an toàn…; tăng cường quản lý Nhà nước về xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác bảo trì đường bộ từ các nguồn vốn Trung ương, địa phương, trong đó tăng cường thực hiện các hạng mục sửa chữa, chỉnh trang đường bộ; đôn đốc đảm bảo tiến độ triển khai các dự án sửa chữa đường hư hỏng đoạn Chợ Gạo - Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng) và dự án xử lý ngập úng trên Quốc lộ 10 đoạn qua thị trấn Gôi (Vụ Bản)… Triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát các công trình sửa chữa đảm bảo ATGT năm 2020 nguồn vốn sự nghiệp. Hoàn thiện hồ sơ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xử lý điểm đen trên Quốc lộ 10 trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt. Từ ngày 10 đến hết ngày 31-7-2020 lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông Vận tải) thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thời gian thực hiện; phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ I.7 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) tiếp tục triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tập trung kiểm tra, phối hợp với các địa phương, đơn vị xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, khổ giới hạn đường bộ và hành lang ATGT. Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và người lái thực hiện nghiêm công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn toàn tỉnh, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Trong những tháng cuối năm, tình hình trật tự ATGT sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn, va chạm giao thông có nguy cơ gia tăng do hoạt động vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Trong thời gian tới UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, phát hiện và xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên các tuyến đường tỉnh ủy thác, đường do địa phương quản lý; sẵn sàng khắc phục các sự cố để bảo đảm giao thông. Tăng cường công tác quản lý lòng đường, vỉa hè; tuyên truyền, vận động nhân dân không dựng rạp hiếu, hỉ trên đường giao thông, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ (theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 20-11-2017). Chỉ đạo lực lượng chức năng, UBND cấp xã kiên quyết xử lý tình trạng họp chợ, bày bán hàng hóa trên đường giao thông, đặc biệt là tại các khu vực vi phạm thường xuyên tồn tại đã lâu, tại cổng các nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. UBND thành phố Nam Định chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm, triệt để tình trạng xe tải, xe chở, bơm bê tông tươi hoạt động trái phép chạy qua các tuyến phố, khu vực đông dân trong thành phố nguy cơ cao gây TNGT đặc biệt nghiêm trọng./.

Bài và ảnh: Thành Trung