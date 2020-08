Ngành Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới

Ngành Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới

Chuẩn bị bước vào năm học 2020-2021 với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh và nỗ lực của ngành GD và ĐT, cơ sở vật chất của các nhà trường tiếp tục đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại, tạo nền móng vững chắc cho việc dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng) đọc sách trong thư viện lớp học.

Thời gian qua, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các phòng GD và ĐT rà soát kiểm tra thực trạng cơ sở vật chất của các nhà trường, từ đó xây dựng kế hoạch nâng cấp sửa chữa, xây mới phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi địa phương theo hướng hiện đại, khang trang, sạch đẹp, thân thiện với môi trường học đường. Mặc dù còn gặp khó khăn do lộ trình sáp nhập các trường nhưng công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” vẫn được các địa phương, nhà trường quan tâm triển khai góp phần hoàn thiện tiêu chí về giáo dục đào tạo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ở cấp học mầm non trong tỉnh, hiện đã có 182/233 trường đạt chuẩn quốc gia, 102/233 trường đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Ở cấp học tiểu học, để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018, toàn ngành đã có 4.844 phòng học/4844 lớp, 3.227 phòng chức năng, trong đó 270 thư viện, 102 máy photocopy, 7.251 máy vi tính, 921 máy chiếu, 212 phòng âm nhạc, 191 phòng mĩ thuật, 147 phòng ngoại ngữ, 281 phòng tin học, 43 nhà đa năng. Hệ thống tủ lớp, đèn chiếu sáng, quạt mát, diện tích phòng học đạt yêu cầu theo quy định. 100% các trường học có kết nối mạng internet và có bộ thiết bị tối thiểu đảm bảo việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Đến nay đã có 193/291 điểm trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 269/291 điểm trường đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Một số trường đã triển khai quy hoạch mở rộng khuôn viên, xây mới phòng học, phòng chức năng như các trường tiểu học: Hải Vân (Hải Hậu), Nghĩa Hùng (Nghĩa Hưng), Vĩnh Hào (Vụ Bản)… Nhiều trường đã triển khai quy hoạch và từng bước xây dựng nhà đa năng, bể bơi, xây mới và cải tạo nhà vệ sinh đảm bảo đạt yêu cầu vệ sinh môi trường, mở rộng khuôn viên thư viện, bổ sung sách mới phù hợp với yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Ở cấp học THCS, toàn tỉnh hiện có 2.985 phòng học, 1.083 phòng học bộ môn, 39 nhà đa năng trong đó có 28 nhà đa năng kiên cố phục vụ cho các hoạt động giáo dục của đơn vị và 230 công trình vệ sinh dành cho giáo viên và học sinh. Đã có 213/228 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 93,42%; 130/228 trường đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”, đạt 57,1%. Ở cấp THPT có 1.421 phòng học và 385 phòng học bộ môn, 38 nhà đa năng kiên cố và 57 công trình vệ sinh dành cho giáo viên và học sinh. Toàn tỉnh có 39/45 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 86,66%; 9/45 trường đạt chuẩn "Xanh - sạch - đẹp - an toàn", đạt 20%.

Từ nay đến ngày khai giảng năm học mới 2020-2021, các địa phương, trường học trong tỉnh tiếp tục tu sửa, hoàn thiện phòng học, làm cổng trường, sân trường, trồng thêm nhiều cây xanh, cây cảnh và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc học tập, vui chơi của học sinh… theo hướng hiện đại, khang trang, sạch đẹp. Sở GD và ĐT tiếp tục chỉ đạo các phòng giáo dục các huyện, thành phố, các nhà trường kết hợp với Công ty sách và thiết bị giáo dục triển khai việc mua sách giáo khoa, sách tham khảo cho giáo viên, giấy vở cho học sinh trước khi vào năm học, tặng sách giáo khoa cho học sinh là con em các gia đình chính sách, thương binh, quyên góp sách cũ tặng cho học sinh nghèo vượt khó… Bên cạnh đó, ngành tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ quản lý và giáo viên về trách nhiệm và sự cần thiết phải sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ dạy, tăng cường mua sắm bổ sung thiết bị, tích cực tự làm thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục, ngành tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thúc đẩy việc thu hút các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới./.

Bài và ảnh: Hồng Minh