Mỹ Hà thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững

Xã Mỹ Hà là địa phương thuần nông nên thu nhập của người dân còn thấp. Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững.

Cơ sở may Tuấn Phát, xã Mỹ Hà tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Xã có 16 xóm với trên 8.400 khẩu, trong đó 5.100 người trong độ tuổi lao động. Đồng chí Trần Anh Tư, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hà cho biết: Để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, tạo sinh kế lâu dài như: Đào tạo nghề, đưa nghề về xã; phát triển một số mô hình như: nuôi cá trắm đen, cá cảnh, liên kết với doanh nghiệp thực hiện sản xuất lúa chất lượng cao theo chuỗi giá trị với diện tích cánh đồng lớn 48ha, góp phần nâng cao năng suất lao động, từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa giá trị kinh tế cao. Những năm qua, xã Mỹ Hà đã tổ chức hàng chục lớp đào tạo nghề, các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn về sản xuất nông nghiệp, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. UBND xã chỉ đạo Ban Nông nghiệp, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các đoàn thể phối hợp với các trung tâm dạy nghề mở các lớp dạy các nghề phù hợp với kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: nuôi thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm cho người dân. Từ năm 2018 đến nay, xã đã mở 1 lớp nuôi trồng thủy sản do Hội Nông dân xã tổ chức thu hút 35 học viên; 1 lớp trồng cây lương thực và 1 lớp cắt tỉa cây cảnh với tổng số trên 60 học viên. Nhờ đó, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97%, có 51% lao động qua đào tạo. Cùng với phát triển kinh tế, hàng năm, UBND xã đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo, hỗ trợ cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ. Xã tập trung tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân về chính sách của Nhà nước hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; tổ chức rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, qua đó phân tích, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của các nhóm đối tượng là do thiếu vốn, bị khuyết tật hoặc ốm đau thường xuyên, người già sống đơn thân; trên cơ sở đó triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Xã tích cực khai thác các nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn xã có 985 lượt hộ được vay với tổng số tiền 46,8 tỷ đồng từ các ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính sách xã hội. Từ nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng giúp nhiều hộ nông dân đầu tư mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo và có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau thoát nghèo, giải quyết việc làm trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, các ngành nghề dịch vụ… Chị Trần Thị Êm ở xóm 9, thuộc diện hộ cận nghèo từng đầu tư nuôi lợn thịt nhưng do bị bệnh dịch tả lợn châu Phi nên đàn lợn nhà chị chết. Hội Nông dân xã đã tạo điều kiện cho chị vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chuyển đổi mô hình sản xuất mới, trong đó gia đình chị Êm được vay 100 triệu đồng. Chị đã đầu tư đào ao nuôi cá nước ngọt truyền thống với diện tích 0,3ha. Trên bờ ao chị trồng thêm 250 cây ăn trái đặc sản như bưởi Diễn, bưởi da xanh, mít Thái cùng với rau màu các loại. Đến nay, kinh tế của gia đình chị dần phục hồi ổn định với thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/tháng. Nhiều hộ cận nghèo ở xã Mỹ Hà cũng thoát nghèo thành công nhờ vốn tín dụng chính sách như hộ bà Trần Thị Trúc ở xóm 8 với trang trại nuôi cá, ông Trần Văn Tuyến ở xóm 9 nuôi cá nước ngọt… Bên cạnh đó, xã tạo điều kiện thuận lợi giúp người nghèo tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ y tế, giáo dục. Hiện xã còn 36 người thuộc hộ nghèo. Cùng với việc thực hiện tốt chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo, xã vận động cán bộ, nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ vì người nghèo; hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện để các hộ nghèo làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở. Năm 2017, Hội Phụ nữ xã đã hỗ trợ 20 triệu đồng góp phần giúp bà Trần Thị Sim (52 tuổi), xóm 10 thuộc diện hộ nghèo xây nhà mới khang trang hơn. Bà Trần Thị Kẹo, xóm 14 thuộc diện hộ nghèo được Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Lộc hỗ trợ 20 triệu đồng sửa chữa nhà ở. Nhờ các giải pháp đồng bộ, Mỹ Hà đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,68%. Kinh tế của xã có bước phát triển mới về quy mô, hàng năm tốc độ kinh tế tăng trưởng bình quân đạt 8-10%; đến nay ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chiếm 65%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,69 triệu đồng/năm.

Nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững, thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Mỹ Hà tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong xã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo. Đưa mục tiêu giảm nghèo bền vững vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đến năm 2025 có trên 5 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn hoạt động hiệu quả với từ 200-300 lao động tại địa phương; có trên 300 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho 700 lao động; thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 0,15%./.

Bài và ảnh: Viết Dư