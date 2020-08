Liên đoàn Lao động Vụ Bản với các hoạt động hướng về cơ sở

Phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho tiếng nói của công nhân lao động, thời gian qua, LĐLĐ huyện Vụ Bản đã chỉ đạo các tổ chức công đoàn triển khai nhiều hoạt động hướng về người lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp… Qua đó khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, xây dựng tổ chức ngày càng lớn mạnh.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Vụ Bản tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm hướng về cơ sở, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của đơn vị, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia. LĐLĐ huyện đã xây dựng nội dung, chương trình tổ chức các hoạt động một cách cụ thể, phù hợp lấy công nhân lao động là đối tượng trung tâm. Từ đầu năm 2020 đến nay, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả lương theo quy định của mức lương tối thiểu vùng, đặc biệt là thưởng tết cho người lao động. Qua đó, 100% các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chủ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chi trả tiền lương tháng 1 và thưởng tết cho người lao động với mức bình quân đạt 2,5 triệu đồng/người; chỉ đạo các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2020” và chăm lo đời sống công nhân lao động trong dịp tết với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. 100% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đã tổ chức hội nghị tổng kết gắn với trao thưởng và tặng quà, thăm hỏi cho đoàn viên công đoàn, người lao động tiêu biểu, lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 400 triệu đồng; tổ chức trao tặng 40 đèn bàn cho các cháu là con công nhân lao động vượt khó, học giỏi từ Quỹ Tấm lòng vàng. Đặc biệt, trong Tháng Công nhân 2020, LĐLĐ huyện đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 13 suất quà của LĐLĐ tỉnh, 10 suất quà của LĐLĐ huyện cho 23 gia đình công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 11,5 triệu đồng. Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn trích kinh phí hoạt động của đơn vị tặng 250 suất quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 75 triệu đồng… Một nội dung trọng tâm được các cấp Công đoàn trong huyện quan tâm thực hiện tốt đối với công nhân lao động chính là hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Các cấp Công đoàn trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới công nhân, viên chức, lao động về việc nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật và công tác an toàn, vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn còn thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động để định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Các tổ chức Công đoàn cơ sở cũng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng hình thức tuyên truyền trực quan, cổ động, phối hợp có hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng… 100% công đoàn cơ sở có hoạt động chuyên đề hưởng ứng về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Tiêu biểu như Công ty TNHH EnterB Nam Định có địa chỉ tại xã Hiển Khánh, sau 1 năm đi vào hoạt động đã thành lập tổ chức công đoàn. Hiện Công ty có khoảng 500 lao động với mức thu nhập trung bình 5 triệu đồng/người/tháng. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Công ty quan tâm đến hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Do đặc thù chủ yếu là lao động nữ nên cùng với việc thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, lương, thưởng, Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách dành cho lao động nữ như: Chế độ thai sản, chế độ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng, chế độ ăn giữa ca cho người lao động… Đặc biệt, Công đoàn Công ty còn quan tâm đến tình hình đời sống người lao động, nắm bắt kịp thời những trường hợp ốm đau, tai nạn, hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời. Nhân Tháng Công nhân năm 2020, Công ty đã phối hợp với LĐLĐ huyện tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa tôn vinh người lao động. Tại chương trình, Ban Giám đốc Công ty đã biểu dương, tặng quà cho 10 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. LĐLĐ huyện cũng tặng 3 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Hoạt động này đã thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp trong việc động viên, khích lệ người lao động hăng say lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây cũng là công đoàn cơ sở được LĐLĐ huyện khen thưởng vì những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong việc làm tốt công tác đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Với việc tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, thời gian tới, LĐLĐ huyện tiếp tục bám sát những nội dung và mục tiêu trọng tâm mà Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đề ra, chỉ đạo công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp người sử dụng lao động nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, bảo đảm đủ việc làm, thu nhập, cải thiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống tinh thần của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh