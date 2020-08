Công tác vận động quần chúng ở Đồn Biên phòng Ngọc Lâm

Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã thường xuyên đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng nhằm xây dựng mối quan hệ quân dân bền chặt tạo nền tảng quan trọng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần cùng các đơn vị bảo vệ và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tuyên truyền, vận động ngư dân xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Theo chân cán bộ Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ngọc Lâm xuống địa bàn, chúng tôi cảm nhận được tình cảm thắm thiết của bà con nhân dân dành cho cán bộ biên phòng. Với lòng nhiệt tình, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động của địa phương như: tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: giúp dân làm đường giao thông, dọn vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường hoa; phối hợp với các ngành, đoàn thể các xã, thị trấn khu vực ven biển của huyện Nghĩa Hưng giúp đỡ các hộ dân thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống. Đặc biệt thời gian qua, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương phát động và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo đó đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược quan trọng của biên giới quốc gia; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia và trách nhiệm của địa phương và nhân dân khu vực biên giới; tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới... Với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: thông qua tổ chức hội nghị, các lớp giáo dục quốc phòng - an ninh của huyện, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương, trong các buổi sinh hoạt các Câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”; ngoài ra còn thành lập tổ tuyên truyền lưu động xuống các bến đậu tàu thuyền tuyên truyền cho ngư dân hay thông qua các chức sắc, chức việc tôn giáo lồng ghép trong các buổi giảng giáo lý, giáo luật tuyên truyền, vận động giáo dân, tín đồ tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cùng với công tác tuyên truyền, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã phối hợp vận động xây dựng và duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự qua đó đã hướng các hoạt động về khu dân cư, hộ gia đình và các chủ khai thác hải sản trên biển thông qua các mô hình: “Tổ tự quản an ninh trật tự đầm bãi”, “Tổ tàu thuyền an toàn khai thác hải sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển”, “Bến đậu tàu thuyền an toàn”, “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”... Đến nay các xã, thị trấn khu vực biên giới biển của huyện Nghĩa Hưng đã vận động xây dựng 2 mô hình “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”, 5 Câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, 1 mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển”; thành lập 8 tổ tàu thuyền “An toàn khai thác hải sản và giữ gìn an ninh trật tự trên biển” với 172 phương tiện đăng ký tham gia tập trung ở xã Nghĩa Hải, Phúc Thắng, Nam Điền và thị trấn Rạng Đông; củng cố kiện toàn 9 tổ an ninh tự quản vùng đầm bãi với 412 thành viên tham gia... Dưới sự hướng dẫn hoạt động của Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, các tổ an ninh tự quản đã xây dựng các quy ước, quy chế hoạt động cụ thể, thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất, bảo vệ tài sản và nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền vùng biển. Thông qua hoạt động của các tổ tự quản về an ninh trật tự, cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tham gia các buổi sinh hoạt theo định kỳ để thông báo tình hình an ninh trật tự, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về Quy chế khu vực biên giới biển và về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia… giúp cho ngư dân nâng cao nhận thức về tài nguyên biển và nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền vùng biển. Thiếu tá Trịnh Văn Phú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ngọc Lâm cho biết: “Để nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng đặc biệt là trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đơn vị đã phát huy vai trò nòng cốt phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát động sâu rộng phong trào tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua 5 năm thực hiện phong trào, đến nay trên địa bàn có 172 tập thể, 150 cá nhân và 655 hộ gia đình đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân”. Hoạt động của các mô hình an ninh tự quản về an ninh trật tự ở các xã, thị trấn ven biển huyện Nghĩa Hưng đã thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển phát triển sâu rộng. Hàng năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Đồn Biên phòng Ngọc Lâm hàng trăm nguồn tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã phối hợp hiệp đồng với các lực lượng tổ chức 81 đợt tuần tra truy quét trên biển, 932 lượt tuần tra mép nước, điều tra và xử lý 142 vụ liên quan đến an ninh trật tự, 30 vụ tệ nạn xã hội; bắt, khởi tố 5 vụ/5 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy... góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, đặc biệt là trong triển khai sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy