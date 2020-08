Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm "giữ tốt, dùng bền"

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đóng quân phân tán trên địa bàn biên giới biển. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) của các đơn vị thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Với tinh thần vượt qua khó khăn, BĐBP tỉnh đã nỗ lực khắc phục, triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý, khai thác VKTBKT chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm “giữ tốt, dùng bền”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu) thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng vũ khí, khí tài

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, giai đoạn 2015-2019, với phương châm bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, BĐBP tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là Cuộc vận động 50) gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt các nội dung, mục tiêu Cuộc vận động 50, về chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ. Kết quả nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh về Cuộc vận động 50 có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật và chấp hành luật giao thông tốt hơn. Trong triển khai phong trào thi đua theo chủ đề của từng năm và các đợt thi đua đột kích, Bộ Chỉ huy, các đơn vị đều gắn với từng nội dung, mục tiêu cụ thể của Cuộc vận động 50 và cụ thể hóa các phong trào bằng hoạt động cụ thể, mỗi tổ chức, cá nhân đều bám sát chức năng, nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch. Các đơn vị thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng VKTBKT sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện, diễn tập, kiểm tra bắn đạn thật bảo đảm an toàn; tích cực rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng thực hành trong khai thác VKTBKT; thực hiện nghiêm quyết định về thu hồi, điều chuyển và các quy định về bảo quản, bảo dưỡng, kiểm kê, canh phòng, bảo vệ bảo đảm an toàn tuyệt đối VKTBKT. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật được cơ quan và các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Việc liên thẩm giữa các ngành kỹ thuật và cơ quan cán bộ, quân lực được thực hiện thường xuyên, cập nhật thông tin đầy đủ. Các cơ quan, đơn vị cũng luôn tuân thủ quy định trong quản lý số lượng, chất lượng và đồng bộ VKTBKT theo phân cấp, nâng cao chất lượng công tác quản lý đáp ứng kịp thời nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác. Công tác quản lý vũ khí, đạn dược theo lô, quản lý súng, khí tài theo số hiệu ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng; trang bị kỹ thuật của các ngành tham mưu, chính trị, trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm... từng bước được theo dõi, quản lý chặt chẽ thông qua việc kiện toàn hồ sơ theo quy định.

Cùng với đó, hàng năm các đơn vị BĐBP tỉnh tổ chức huấn luyện kỹ thuật thường xuyên cho tất cả các đối tượng theo kế hoạch đã xác định, bảo đảm đủ thời gian và chất lượng. Trong 5 năm 2015-2019 đã bồi dưỡng thi nâng bậc cho 45 đồng chí nhân viên kỹ thuật các chuyên ngành. Phòng Kỹ thuật đã chỉ đạo các chuyên ngành kỹ thuật, các đơn vị triển khai đồng bộ công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT. Các chuyên ngành kỹ thuật đã thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm kỹ thuật, chống xuống cấp, nâng cao tính đồng bộ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên, thực hiện ngày, giờ kỹ thuật được các đơn vị thực hiện hiệu quả, thiết thực. Các đơn vị đã chủ động trong triển khai bảo đảm kỹ thuật cho các loại VKTBKT, trong đó ưu tiên bảo đảm cho nhóm VKTBKT trực sẵn sàng chiến đấu đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng tốt và đồng bộ. Đối với số VKTBKT cũ tập trung bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì khai thác tốt, bền; đối với số VKTBKT mới tập trung khai thác vận hành sử dụng đúng quy trình, hướng dẫn của nhà sản xuất. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị Biên phòng thường xuyên bổ sung dụng cụ, phương tiện phòng chống cháy nổ, kiểm tra hệ thống chống sét, luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. Kịp thời cách ly đạn dược cấp 5 nguy hiểm, bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược. Các đơn vị BĐBP cũng thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý, khai thác sử dụng mạng internet và bảo mật vật mang tin điện tử trong quân đội; tăng cường triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin số trong quân đội. Trong đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng, ban hành các văn bản và triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin; đặc biệt là thường xuyên tổ chức kiểm tra đối với số máy tính ở cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh; thực hiện nghiêm việc cài đặt phần mềm đảm bảo an toàn của Cục Công nghệ - Thông tin cho máy tính của cơ quan và các đơn vị; duy trì hạ tầng mạng LAN cơ quan Bộ Chỉ huy đảm bảo an toàn kết nối. Thường xuyên kiểm tra bảo mật hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến. Thực hiện nghiêm việc quản lý tài liệu bảo đảm an toàn kỹ thuật mật mã, trang thiết bị nghiệp vụ theo phân cấp; khai thác có hiệu quả các loại phương tiện, trang bị kỹ thuật nghiệp vụ, bảo đảm bí mật các nội dung thông tin chỉ huy, chỉ đạo của đơn vị. Các đơn vị còn tăng cường giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ về ý thức tiết kiệm trong công tác quản lý, khai thác VKTBKT, sử dụng vật tư, xăng dầu, điện nước, phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn, “giữ tốt để tiết kiệm, an toàn để tiết kiệm”, sửa chữa, khôi phục tình trạng , tính năng kỹ thuật cho VKTBKT, dùng chung, dùng lại và chống lãng phí để tiết kiệm…

Nhờ các giải pháp hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý, khai thác VKTBKT đã tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh; đưa công tác hậu cần kỹ thuật đi vào nền nếp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn