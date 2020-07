Xuân Trung thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa

Xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công là nhiệm vụ chính trị mang tính thường xuyên, liên tục, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Trung (Xuân Trường) luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hỗ trợ các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống.

Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã Xuân Trung (Xuân Trường) thăm, tặng quà ông Trần Lý Hải, thương binh 1/4 ở xóm 8.

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời

Đồng chí Mai Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Xuân Trung cho biết: Hiện nay, đối tượng chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn xã được hưởng trợ cấp thường xuyên là 268 người, trong đó có 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 89 thương binh và bệnh binh, 54 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam điôxin… Để thực hiện tốt công tác thương binh - liệt sĩ, chăm sóc người có công với cách mạng, Đảng uỷ, UBND xã quán triệt chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Hàng tháng, xã tổ chức chi trả kịp thời trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công. Từ đầu năm 2020 đến nay, xã đã hướng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp chế độ nạn nhân chất độc da cam cho 1 trường hợp; xác nhận 6 trường hợp học sinh, sinh viên là con của thương, bệnh binh; chi trả chế độ mai táng phí cho 2 trường hợp. Triển khai thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, đến nay, có 36 trường hợp được hỗ trợ nhà ở, trong đó 9 trường hợp xây mới, 27 trường hợp sửa chữa với tổng số tiền 900 triệu đồng. Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đặm (102 tuổi) có chồng và con trai đều là liệt sĩ, được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ năm 2014. Bà chia sẻ: Năm 1952, nghe tin chồng hy sinh, bà quyết định không đi thêm bước nữa, vừa nuôi con vừa tiếp tục tham gia công tác phụ nữ tại địa phương. Năm 1968, người con trai hy sinh. Dù còn mang nặng những vết thương lòng do chiến tranh gây ra nhưng mẹ Đặm tự hào vì sự hy sinh của chồng và con trai đã góp phần mang lại độc lập tự do, sự bình yên cho Tổ quốc. Sống trong ngôi nhà cấp 4, sức khỏe yếu dần theo thời gian, mẹ không có khả năng tự cải tạo, sửa chữa. Từ khi được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà mới với kinh phí 40 triệu đồng, mẹ Đặm đã yên tâm mỗi khi trời mưa bão, con cháu an tâm công tác mỗi khi xa nhà. Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND xã Xuân Trung đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách hỗ trợ, quy trình thủ tục thực hiện trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh. MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người trong diện được hỗ trợ làm hồ sơ theo quy định; danh sách các đối tượng được thụ hưởng: người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được công khai trên hệ thống loa truyền thanh xã. Việc thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng vừa đảm bảo an sinh xã hội vừa đảm bảo an ninh - trật tự xã hội tại địa phương, đúng với tinh thần và mục tiêu của Nghị quyết 42. Đến nay, xã có 194 trường hợp người có công, thân nhân người có công được hưởng trợ cấp với số tiền 291 triệu đồng.

Xã hội hóa công tác "đền ơn đáp nghĩa"

Công tác huy động các nguồn lực đền ơn đáp nghĩa ở xã Xuân Trung đã huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc. Vào dịp 27-7 và lễ, tết hàng năm, xã tổ chức thăm hỏi tặng quà với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng của các cấp, đoàn, hội tới người có công với cách mạng; Đoàn Thanh niên xã tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ngoài ra, nhiều tổ chức, đoàn thể còn tổ chức các hoạt động chăm sóc, tặng quà trực tiếp cho đối tượng chính sách như phong trào giúp ngày công, vốn, giống, cây trồng, vật nuôi cho gia đình chính sách của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… thu hút đông đảo hội viên tham gia. Để góp phần nâng cao đời sống cho người có công, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở Xuân Trung đã tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Hàng năm xã huy động trên 40 triệu đồng để phục vụ cho các hoạt động chăm lo người có công. Công tác mộ liệt sĩ được cán bộ và nhân dân trong xã chung tay quan tâm. Từ năm 2010 đến nay, bằng nguồn ngân sách và huy động trong cộng đồng, xã tu bổ nâng cấp phần mộ liệt sĩ, khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ: xây dựng các phần mộ, tượng đài, cổng, tường rào, 2 nhà bia với số tiền gần 2 tỷ đồng. Nhiều cá nhân điển hình là người dân địa phương và con em xa quê như các ông: Trần Đình Am, Nguyễn Hải Hưng, Trần Minh Hoan… đã đóng góp tích cực trong công tác này. Đặc biệt tấm gương của bà Trần Thị Xuân, xóm 3, xã Xuân Trung là con dâu của mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Đậm đã bỏ công hàng năm trời để chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Bà có 2 anh trai chồng hy sinh năm 1967 ở Quảng Trị và năm 1968 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bà Xuân cho biết: Chồng bị bệnh, mất sớm nên bà dặn lòng phải thay chồng và mẹ chồng chăm lo phần mộ các liệt sĩ. Ban đầu bà tìm đến các chị trong đội tập tế của xã vận động chị em sau mỗi buổi tập đến nghĩa trang dọn cỏ. “Tiếng lành đồn xa”, nhiều người trong xã biết tin đã tự nguyện đến nghĩa trang quét dọn giữ cho Nghĩa trang luôn sạch. Tiếp đó, bà Xuân đến các gia đình có hoa để xin giống về nhân tại Nghĩa trang liệt sĩ. Đến nay Nghĩa trang liệt sĩ của xã luôn rực rỡ sắc màu của hoa mười giờ, hoa cúc, hoa huệ... Hiện nay, Nghĩa trang liệt sĩ đã có hệ thống nước nên tiện cho bà tưới cây hàng ngày. Nhìn những luống hoa rực rỡ, bà như làm tròn được trách nhiệm thay chồng đền đáp công ơn các anh trai và như một người em, một người con của quê hương đền ơn đáp nghĩa công lao các anh hùng liệt sĩ. Bà Xuân cũng là thành viên tích cực trong phong trào “Lá lành đùm lá rách”. Bà tìm đến những người nhiễm chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó để thăm hỏi, tặng quà. Riêng vườn hoa Nghĩa trang liệt sĩ, bà Xuân đã giao nhiệm vụ cho con gái hiện đang làm giáo viên tại địa phương cùng bà chăm sóc để nơi đây lúc nào cũng có nhiều hoa tươi, hoa đẹp.

Thời gian tới, xã Xuân Trung tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách người có công của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chế độ chính sách người có công; giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Đẩy mạnh cuộc vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và xã hội hoá chăm sóc người có công gắn với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhằm tiếp tục nâng cao đời sống người có công và gia đình chính sách./.

Bài và ảnh: Viết Dư