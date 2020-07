Vinh danh các điển hình tiên tiến

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, thời gian qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp có sự đổi mới; phong trào thi đua được phát động sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả; từng bước đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh hàng năm và cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm 2019, Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam được UBND tỉnh trao Cờ thi đua.

Năm 2019, anh Nguyễn Mạnh Toàn, công nhân máy thêu Công ty TNHH Padmac Việt Nam được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng “Lao động sáng tạo”. Trong lao động, sản xuất, anh nghiên cứu tìm tòi, học hỏi; đưa ra các giải pháp, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động làm lợi cho công ty, đáp ứng kịp thời tiến độ sản xuất mà không phải đầu tư thêm máy móc. Trong 5 năm qua, anh đã có 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng góp phần làm lợi cho công ty hơn 829 triệu đồng. Tiêu biểu là các sáng kiến: “Cải tiến phương pháp làm định vị mẫu trực tiếp trên dàn máy thêu vi tính”; “Ứng dụng việc lấy dấu thay cho việc vào khung thêu”; “Triển khai các mã hàng trên dây chuyền sản xuất”; “Nhân sản lượng trong cùng một thời gian” giúp tăng năng suất lao động, giảm nhân công. Thời gian qua, anh Toàn tích cực tham gia đào tạo, hướng dẫn cho 150 lượt lao động, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất của công ty. Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty, anh đã cùng BCH Công đoàn phối hợp với Ban giám đốc công ty tổ chức tốt hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại, xây dựng đơn giá tiền lương, xây dựng quy chế phân phối tiền lương, tiền ăn ca, công tác phí, bố trí sắp xếp lao động... Công đoàn cơ sở công ty nhiều năm liền đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ nét với nhiều hình thức phong phú. Phong trào thi đua trong khối MTTQ và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị và tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố làm trọng điểm; coi trọng công tác vận động quần chúng, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tiêu biểu như phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, phong trào “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “Xứ, họ đạo bảo vệ môi trường”, “Xây dựng chùa tinh tiến” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì phát động; phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; thiếu niên, nhi đồng thi đua “Nói lời hay làm việc tốt” của Đoàn Thanh niên; Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, Hội Nông dân với cuộc vận động nông dân tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng mô hình điểm về phát triển trang trại, kinh tế hộ gia đình; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được đẩy mạnh, đã lôi cuốn đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng như các xã: Hải Thanh, Hải Hà (Hải Hậu); Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng); Xuân Thượng (Xuân Trường); chi bộ xóm An Thịnh, xã Trực Chính (Trực Ninh); ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Toản Xuân; ông Đoàn Văn Sáu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Cường Tân… điển hình trong xây dựng nông thôn mới. Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến (Giao Thủy); ông Bùi Quang Huân, Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc (Xuân Trường)… điển hình tiêu biểu trong phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”. Ông Trần Minh Quang, xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường là điển hình vượt khó vươn lên làm giàu với mô hình xưởng may túi thân thiện với môi trường xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Ông Phạm Văn Đưởng, nông dân xã Xuân Thủy (Xuân Trường); ông Nguyễn Văn Vinh, thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng); ông Vũ Viết Hoa, xã Điền Xá (Nam Trực), điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; bác sĩ Lê Lợi, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; bà Trần Thị Hải Bình, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, điển hình tiêu biểu trong nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật…

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phong trào “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Doanh nghiệp thân thiện với môi trường”, “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; thi đua “Môi trường xanh - quầy hàng sạch - cử chỉ đẹp”; góp phần đảm bảo cung, cầu hàng hóa, bình ổn thị trường… tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2019, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,3% so với năm 2018. Các doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực khắc phục, duy trì phát triển sản xuất, tiêu biểu như: Công ty Cổ phần May Sông Hồng, Công ty Cổ phần Lâm sản, Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam; Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn, Công ty Cổ phần Dệt lụa Nam Định... Một số địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng cao như: Huyện Hải Hậu tăng 27,5%; huyện Nghĩa Hưng tăng 20%; huyện Nam Trực tăng 15,5%; thành phố Nam Định tăng 14,54%; huyện Giao Thuỷ tăng 14,5%; huyện Xuân Trường tăng 12,9%; huyện Trực Ninh tăng 12,2%... Các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố được mở rộng, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Các làng nghề, nhất là làng nghề truyền thống tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô sản xuất. Sản phẩm từ các làng nghề đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, tiêu biểu như: làng nghề đúc đồng Tống Xá, gỗ mỹ nghệ La Xuyên (Ý Yên); làng nghề hoa, cây cảnh Vị Khê, xã Điền Xá; làng rèn Vân Chàng, thị trấn Nam Giang; làng nghề mây, tre đan Thạch Cầu, xã Nam Tiến (Nam Trực); làng nghề cơ khí Xuân Tiến (Xuân Trường)... đã góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng của tỉnh, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Với chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2016-2020; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025”; các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần phát huy những kết quả đã đạt được, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo ra những chuyển biến rõ nét, động viên kịp thời sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ và các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; góp phần thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị gắn các phong trào thi đua với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”... Hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, các ban của HĐND các cấp, nhất là hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và chất lượng các kỳ họp. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố quốc phòng, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Bài và ảnh: Việt Thắng