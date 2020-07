Trên thao trường huấn luyện dân quân tự vệ

Từ tháng 5 đến tháng 6 hàng năm là lúc lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn tỉnh tập trung huấn luyện các nội dung về chính trị, quân sự. Thực hiện kế hoạch huấn luyện DQTV năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tuy có thời gian giãn cách xã hội nhưng các đơn vị, địa phương trong tỉnh vẫn đảm bảo công tác huấn luyện theo yêu cầu. Màu xanh trang phục của những chiến sĩ DQTV như hòa cùng màu cỏ cây trên thao trường đầy nắng và gió.

Dân quân tự vệ huyện Trực Ninh thực hành bắn súng tiểu liên AK.

Trong cái nắng gay gắt của mùa hè, chúng tôi cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Trực Ninh đi kiểm tra công tác huấn luyện DQTV binh chủng. Đã gần hết giờ làm việc buổi sáng nhưng trên thao trường tập bắn, đồng chí Bùi Văn Trai, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Ninh Cường vẫn đang tiếp tục thực hành huấn luyện bắn súng tiểu liên AK cho các chiến sĩ DQTV. Tranh thủ lúc nghỉ giải lao, vội gạt những giọt mồ hôi, anh Trần Văn Bắc chia sẻ: “Qua thời gian huấn luyện đã giúp chúng tôi nắm được những động tác, yếu lĩnh cơ bản, từ điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn đến các tư thế vận động trên chiến trường… Đặc biệt là qua rèn luyện chúng tôi học tập được lễ tiết, tác phong của “nhà binh” để khi có tình huống bất ngờ xảy ra sẽ là lực lượng chính bảo vệ quê hương”. Và vui mừng nhất trong đợt thi bắn đạn thật vừa qua, anh Bắc đã xuất sắc đạt loại giỏi bài 1 súng tiểu liên AK. Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Ninh Cường cho rằng: “Những năm gần đây, công tác huấn luyện DQTV được tổ chức bài bản, phân loại từng đối tượng để huấn luyện. Chiến sĩ dân quân năm thứ nhất được huấn luyện theo từng yếu lĩnh động tác, từ cách cầm và sử dụng súng trường CKC… Nội dung huấn luyện khá đa dạng, luôn sát với tình hình thực tế của địa phương”. Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, trong những năm qua, Ban CHQS huyện Trực Ninh đã có nhiều đổi mới trong công tác huấn luyện, cập nhật sự phát triển của khoa học công nghệ, nghệ thuật quân sự, vận dụng cách đánh mới trong huấn luyện chiến thuật cá nhân; coi trọng rèn luyện năng lực, tác phong của người chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng trong từng công việc nhỏ, đảm bảo tỉ mỉ, chính xác. Một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện đó chính là công tác đảm bảo cơ sở vật chất, thao trường bãi tập. Cơ quan quân sự các cấp đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đảm bảo kinh phí, quân trang, vật chất, diện tích đất thao trường phục vụ công tác huấn luyện. Theo đó đến nay 100% các xã, thị trấn đều lựa chọn thao trường huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Văn Đang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Trực Ninh cho biết: “DQTV là lực lượng chủ công trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là trong phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Do vậy công tác huấn luyện luôn được quan tâm đặc biệt. Hàng năm trước khi vào huấn luyện, Ban CHQS huyện đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên để từng đồng chí huấn luyện được theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình huấn luyện tùy theo từng đối tượng nhưng thời gian trung bình khoảng 10 ngày, các chiến sĩ DQTV tham gia huấn luyện nhiều nội dung, từ điều lệnh đội ngũ tay không đến kỹ thuật bắn súng, các tư thế vận động trên chiến trường, làm công tác dân vận… Nhiều chiến sĩ DQTV qua nhiều đợt huấn luyện đã quen môi trường quân sự nhưng cũng có không ít người đây là lần đầu tham gia huấn luyện quân sự. Tuy vất vả, bỡ ngỡ lại thêm thời tiết nắng mới đầu hè, mồ hôi các chiến sĩ DQTV thấm đẫm lưng áo, nhưng các chiến sĩ “sao vuông” vẫn hăng say rèn luyện, nỗ lực thi đua phấn đấu giành kết quả cao nhất trong đợt huấn luyện năm nay.

Còn ở Ý Yên, sau khi xây dựng kế hoạch, Ban CHQS huyện chỉ đạo và lựa chọn xã Yên Khang để tổ chức huấn luyện điểm, chuẩn bị, tổ chức lễ kết nạp dân quân mới và ra quân huấn luyện để các xã, thị trấn tham quan, rút kinh nghiệm trước khi huấn luyện đại trà cho dân quân giai đoạn 1 năm 2020. Trò chuyện cùng các chiến sĩ dân quân, được biết phần lớn mọi người làm nông nghiệp, sinh sống tại địa phương. Chiến sĩ DQTV năm thứ nhất Vũ Quỳnh Đôn cho biết: “Tham gia huấn luyện dân quân không chỉ là nhiệm vụ mà tôi cũng như các chiến sĩ rất vui, phấn khởi và tự hào khi được đội mũ, đeo sao. Bởi vậy, mọi người đều cùng nhau cố gắng tham gia huấn luyện đầy đủ quân số, thời gian. Những ngày tháng huấn luyện tuy vất vả, nhưng sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp của mỗi người”. Để công tác huấn luyện DQTV đạt hiệu quả, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt giáo dục cho cơ quan và lực lượng vũ trang huyện nắm vững và thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch huấn luyện đặc biệt là công tác chuẩn bị huấn luyện, đảm bảo đầy đủ hệ thống giáo án, bài giảng, được thông qua và phê duyệt đúng quy định. Quân số tham gia bảo đảm 100%. Trung tá Trần Quang Quý, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Ý Yên cho biết: “Để các chiến sĩ tham gia đầy đủ quân số, Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn phải làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động; đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ thôn, đội trưởng, tiểu đội trưởng. Khi huấn luyện xong, đơn vị kịp thời chi trả tiền trợ cấp theo đúng quy định, cho nên khi tập trung huấn luyện hoặc thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì, mọi người đều kịp thời tập trung đông đủ”. Công tác huấn luyện DQTV năm nay lại diễn ra trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tuy phải lùi lại so với kế hoạch nhưng đơn vị vẫn đảm bảo theo phương án đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện cùng một lúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tập huấn cán bộ tiểu giáo viên giai đoạn 1, lễ giao nhận quân năm 2020, ngoài ra còn tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020; tổ chức hội thi Phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cụm 1 năm 2020 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức kết quả đứng thứ 2 trong cụm. Đặc biệt lực lượng vũ trang huyện cùng với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện còn tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19. Song nhiệm vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu vẫn đạt được kết quả khá cao. Số DQTV tham gia đạt 90% trở lên. Trong đó, thời gian huấn luyện dân quân năm thứ nhất trong 15 ngày; dân quân cơ động 12 ngày, dân quân tại chỗ và tự vệ trong 7 ngày. Kết quả kiểm tra các nội dung đạt 81% trở lên; 100% DQTV đạt yêu cầu (tỷ lệ đạt khá giỏi từ 71% trở lên).

Thời gian tới, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị - pháp luật cho lực lượng DQTV. Đồng thời, thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá về: Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức biên chế và cải cách hành chính; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật. Trong đó, tập trung khâu đột phá về “huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn