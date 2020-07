Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2015-2020; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm có nhiều ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước. Bởi vậy, ngay từ những ngày đầu năm, Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh ta bước vào giai đoạn phát triển mới.

Công ty Điện lực Nam Định đầu tư, nâng cấp hệ thống điện đầu nguồn 110kV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2020 xác định các nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm, là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; hoàn thành các quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; tích cực xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, mô hình NTM kiểu mẫu; quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội; chú trọng bảo vệ môi trường; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Thực hiện các mục tiêu đã hoạch định, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh tiếp tục triển khai các cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025; chỉ đạo 13 xã ở 5 huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019. Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đầu năm 2020; trong đó có 26 sản phẩm mới được công nhận gồm 1 sản phẩm xếp hạng 4 sao, 25 sản phẩm xếp hạng 3 sao. Sản xuất công nghiệp, thương mại của tỉnh tiếp tục có bước phát triển so với cùng kỳ; trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 5,21%, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước đạt 35.318 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 4,4%, chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tăng 5,69%. Vượt qua nhiều khó khăn do dịch bệnh, tổng giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn nửa đầu năm nay ước đạt 905 triệu USD, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; trị giá hàng nhập khẩu đạt 559 triệu USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm, Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ; của các ban, bộ, ngành Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào có xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tỉnh đã chỉ đạo, thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hỗ trợ chi trả cho khoảng 250 nghìn đối tượng thuộc diện người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo là trên 270 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm và tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy là những hoạt động đang được tỉnh quyết liệt chỉ đạo, nhất là trong năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Những tháng đầu năm, tổng nguồn vốn đầu tư công đã giao đạt 3.409 tỷ đồng, kết quả giải ngân đạt 43% kế hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham mưu, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 51 dự án, tổng vốn đăng ký 1.149 tỷ đồng và 29,8 triệu USD. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp: Yên Bằng (Ý Yên) và Thanh Côi (Vụ Bản). Tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng); các cụm công nghiệp: Thịnh Lâm (Giao Thủy), Yên Dương (Ý Yên); mở rộng cụm công nghiệp Xuân Tiến (Xuân Trường); công bố công khai Quy hoạch chung xây dựng Khu chức năng phía nam đô thị Rạng Đông đến năm 2040; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện các địa phương đang nỗ lực tập trung giải phóng mặt bằng và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 1 dự án tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư theo Quyết định số 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định, dự kiến trong tháng 9 năm nay sẽ tiến hành khởi công. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công Tỉnh lộ 485B, 487B, 488B, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đôn đốc thi công các dự án, Khu trung tâm lễ hội thuộc dự án văn hóa Trần, đường trục phía nam thành phố Nam Định, khu đô thị mới phía nam sông Đào, Khách sạn thông minh và Trung tâm thương mại tại phường Bà Triệu, giai đoạn III dự án đầu tư Khu đô thị Dệt may và một số dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường. Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư để chuẩn bị khởi công dự án Bệnh viên Đa khoa 700 giường; sớm triển khai xây dựng mới Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nhà máy điện rác Greenity Nam Định tại xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc), Trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định...

Theo đánh giá của BCH Đảng bộ tỉnh, đến thời điểm này, tỉnh ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức cả 15/15 chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Thời gian tới, Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp quyết liệt với nỗ lực cao hơn nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

