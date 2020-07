Nồi cháo yêu thương

Thời gian qua, việc nấu cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại Trung tâm y tế huyện Ý Yên là một hành động thiết thực của đoàn viên, thanh niên trong huyện nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những bát cháo nóng, ấm tình người tặng bệnh nhân nghèo thể hiện tình cảm, sự gắn bó và sẻ chia của đoàn viên, thanh niên trong huyện với những hoàn cảnh kém may mắn phải nằm viện, người già cô đơn không nơi nương tựa, người mắc bệnh hiểm nghèo, gặp tai nạn rủi ro…

Huyện Đoàn Ý Yên phối hợp với Câu lạc bộ tình nguyện phát cháo cho bệnh nhân điều trị tại Trung tâm y tế huyện.

Ghé thăm những bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện, hầu hết các bệnh nhân nằm lại điều trị đều có chung một hoàn cảnh, ngoài bệnh tật còn là điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Một số bệnh nhân nằm điều trị là người già cô đơn, không nơi nương tựa. Chính vì thế, với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong công tác an sinh xã hội, Huyện Đoàn phối hợp với Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện Ý Yên có sáng kiến triển khai “Nồi cháo yêu thương” để phát cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện. Được tổ chức vào 2 ngày thứ 5, thứ 6 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng, công tác từ thiện mang chủ đề “Nồi cháo yêu thương” được Ban chấp hành Đoàn Thanh niên huyện thực hiện liên tục suốt 3 tháng qua. Đồng chí Vũ Ngọc Dưỡng, Bí thư Huyện Đoàn cho biết: Mục tiêu của chương trình “Nồi cháo yêu thương” là hướng tới hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong viện, giúp người bệnh vơi bớt nỗi đau bệnh tật, tăng lượng dinh dưỡng để người bệnh sớm trở về nhà với gia đình. Qua chương trình, đoàn viên, thanh niên trong huyện muốn gửi thông điệp tới tất cả mọi người hãy chia sẻ những gì mình có với những người khó khăn hơn mình. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn ngày càng được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ, giúp đỡ để chương trình được duy trì càng làm càng tốt. Để chuẩn bị cho hoạt động nồi cháo yêu thương, Ban chấp hành Huyện Đoàn triển khai kế hoạch tới các đoàn viên, thanh niên toàn huyện, kêu gọi sự vào cuộc giúp đỡ của các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, huy động 10 bạn đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện chương trình thiện nguyện tại Trung tâm y tế huyện. Mỗi đợt phát, sẽ có 1 nồi cháo lớn được nấu tương đương với 100 đến 120 suất cháo miễn phí được phát ra. Từ tháng 4-2020 đến nay, Đoàn Thanh niên huyện đã phát được hơn 600 suất cháo cho bệnh nhân nghèo. Bạn Phan Thị Tố Uyên, thành viên Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện Ý Yên cho biết: “Tham gia phát cháo từ những ngày đầu tiên tại Trung tâm y tế huyện, nhưng lần nào trong tôi cũng vẹn nguyên cảm xúc. Được tận tay phát những suất cháo nóng hổi và nhìn nụ cười, niềm vui của các bệnh nhân, người nhà khi đón nhận cháo, bản thân tôi cũng như các đoàn viên, thanh niên cũng thấy vui lây. Hoạt động tuy nhỏ nhưng đó lại rất có ý nghĩa đối với chúng tôi”.

Để có một suất cháo đầy đủ dinh dưỡng, 4 giờ sáng gần 10 bạn trẻ đã chia nhau đi chợ, chuẩn bị kỹ càng từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến khâu nấu nướng. Nguyên liệu được lựa chọn đều phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau khi mua nguyên liệu về, các bạn trẻ lại cùng nhau sơ chế để kịp nấu nướng mang đến trung tâm y tế. Trong một nồi cháo gồm có 2kg gạo tẻ, 1kg gạo nếp, 1kg thịt xay nhuyễn xào kỹ, 2kg xương ống, 1kg bí đỏ, cà rốt được chế biến cẩn thận và hợp vệ sinh. Mặc dù không vất vả tìm kiếm công thức nhưng nồi cháo đầu tiên, cả nhóm phải loay hoay làm thử, ăn thử để kiểm tra chất lượng rồi định lượng nấu làm sao cho khỏi bị cháy. Với tâm niệm làm việc thiện phải thật chú tâm nên công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được nhóm đặt lên hàng đầu. Khi cháo chín, đúng 6 giờ sáng, gần 10 bạn đoàn viên, thanh niên di chuyển đến khu vực Trung tâm y tế huyện. Mặc dù mới chỉ đi vào hoạt động được thời gian ngắn nhưng mọi công việc đều được thực hiện rất nghiêm túc, quy củ. Mỗi người mỗi việc, người thì chuẩn bị múc cháo vào hộp, người thì đến từng phòng, từng khoa để thông báo, mời các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến nhận cháo. Bạn Bùi Văn Nam, đội trưởng Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện Ý Yên cho biết: “Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình nồi cháo yêu thương do Ban chấp hành Đoàn Thanh niên huyện phát động, bản thân thấy rất vui mừng, phấn khởi vì được góp một phần công sức nhỏ bé chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện, giúp họ có thêm sức khỏe, yên tâm điều trị để nhanh chóng khỏi bệnh”. Tại đây, rất đông các bệnh nhân và người nhà đã đợi sẵn để đón nhận những suất cháo. Các bệnh nhân đi lại khó khăn, không có người nhà chăm sóc, các đoàn viên, thanh niên sẽ trực tiếp đến từng khoa, phòng phát cháo. Mặc dù những suất cháo có giá trị không lớn về mặt vật chất nhưng chứa đựng tình yêu thương, sự sẻ chia với bệnh nhân, góp phần lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng. Anh Nguyễn Văn Nam, người nhà bệnh nhân ở xã Yên Khánh nhận được cháo, xúc động nói: “Những suất cháo của các bạn tình nguyện rất ngon, trong đó thể hiện cả sự yêu thương, sẻ chia khó khăn đối với những bệnh nhân nghèo như chúng tôi. Có lẽ những tình cảm nhân ái đong đầy trong mỗi bát cháo đã tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần quý giá cho bệnh nhân chúng tôi yên tâm điều trị bệnh”.

Hy vọng thời gian tới, hoạt động “Nồi cháo yêu thương” sẽ nhận được nhiều nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân góp phần hỗ trợ các bệnh nhân nghèo vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua bệnh tật. Những việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ huyện Ý Yên đã tiếp thêm động lực để mỗi đoàn viên, thanh niên, cơ sở đoàn có thêm sáng kiến giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nhân lên hành động đẹp trong cộng đồng./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh