Minh Tân thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội

Nhiều năm qua, Đảng ủy, UBND xã Minh Tân (Vụ Bản) luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Bà Nguyễn Thị Sảng, xóm Chiều, xã Minh Tân (Vụ Bản) được xã hỗ trợ sửa nhà năm 2018 với số tiền 20 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Ngọc Lân, Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: Xã có 236 đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có 126 người cao tuổi (80 tuổi trở lên), 74 người khuyết tật, 36 người đơn thân nuôi con nhỏ... Để thực hiện tốt chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hàng năm UBND xã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các văn bản của Nhà nước, của tỉnh về chế độ chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo bền vững, chế độ, chính sách bảo trợ xã hội… Để kịp thời xét duyệt đề nghị trợ cấp cho các đối tượng trong diện, UBND xã chú trọng kiện toàn Hội đồng xét duyệt các chế độ bảo trợ xã hội, xác định mức độ khuyết tật, tổ chức xét duyệt công khai, đúng quy định. Từ năm 2019 đến nay trên địa bàn xã có 236 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp thường xuyên; xét duyệt, giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên cho 5 trường hợp mới, ngừng trợ cấp 10 trường hợp theo quy định tổng mức chi trả hàng tháng là hơn 82 triệu đồng; việc chi trả được thực hiện đúng quy định; giải quyết thủ tục đề nghị cấp thẻ BHYT miễn phí, tạo thuận lợi cho các đối tượng bảo trợ xã hội được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện, con em đi học được miễn, giảm học phí, được vay vốn ưu đãi, được hỗ trợ học nghề…; chi trả chế độ mai táng phí theo quy định. Các đối tượng bảo trợ xã hội có khả năng lao động, hộ nghèo do thiếu vốn, xã tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được ưu tiên tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn miễn phí, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt giúp họ có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Từ năm 2019 đến nay, xã phối hợp với khu du lịch sinh thái Núi Ngăm tổ chức lớp học sơ cấp nấu ăn cho 30 học viên; phối hợp Hội Phụ nữ huyện tổ chức lớp học kỹ thuật trồng rau màu với 35 học viên tham gia. Bên cạnh đó, xã phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nông nghiệp mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng thu hút hàng trăm học viên tham gia. Để giảm nghèo bền vững, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tạo sinh kế lâu dài, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã đã xây dựng đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020”. Theo đó, xã tập trung quy hoạch vùng sản xuất, quy hoạch gọn quỹ đất công; phối hợp với Công ty cổ phần Giống cây trồng tỉnh liên kết sản xuất giống lúa chất lượng cao với diện tích 200 ha/năm. Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay năng suất lúa bình quân mỗi năm đạt 118 tạ/ha; giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 41,3 tỷ đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại của xã phát triển đều. Hoạt động khuyến công được tăng cường tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tại cụm công nghiệp Minh Tân khu vực ngã tư Đồng Đội, đến nay xã thu hút được 5 doanh nghiệp và 7 cơ sở sản xuất đầu tư tạo việc làm cho khoảng 1.200 lao động với thu nhập bình quân mỗi người đạt 5-6 triệu đồng/tháng. Tỷ trọng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ trong cơ cấu kinh tế đạt 43,2%. Nhờ các cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 49,44 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều còn 1,45%. Vừa qua, xã quan tâm giải quyết kịp thời việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến nay, xã đã chi trả hỗ trợ cho 201 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền hơn 300 triệu đồng. Qua việc xã đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực cộng đồng một số đối tượng thuộc diện khó khăn, hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa như bà Nguyễn Thị Sảng, Nguyễn Thị Quý, xóm Chiều.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, thời gian tới, xã Minh Tân tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của các đối tượng bảo trợ xã hội để có kế hoạch trợ giúp phù hợp. Tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đảm bảo đúng diện đối tượng, hưởng đúng chế độ, chính sách. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, tham gia ủng hộ, trợ giúp các đối tượng yếu thế cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.

Bài và ảnh: Viết Dư