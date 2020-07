Liên đoàn Lao động Nghĩa Hưng đồng hành cùng đoàn viên, người lao động

LĐLĐ huyện Nghĩa Hưng hiện có 144 công đoàn cơ sở với 14.290 đoàn viên công đoàn. Thời gian qua, do tác động của dịch COVID-19 nên hầu hết các doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống của công nhân lao động. Nhằm đồng hành, chia sẻ với đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn huyện Nghĩa Hưng đã triển khai nhiều biện pháp để chăm lo đời sống giúp đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

LĐLĐ Nghĩa Hưng trao quà cho công nhân Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam nhân Tháng Công nhân năm 2020.

Xác định công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là nhiệm vụ trọng tâm, LĐLĐ huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, chế độ, chính sách liên quan đến CNVCLĐ. Hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cũng như tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn trong huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách, tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, nắm bắt tình hình việc làm, những kiến nghị, đề xuất của người lao động để có biện pháp giải quyết kịp thời. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động như: An toàn vệ sinh lao động, tiền lương, tiền thưởng, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, hợp đồng lao động, việc ký kết thỏa ước lao động tập thể... Công tác chăm lo đời sống, thăm hỏi đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được các cấp Công đoàn trong huyện quan tâm kịp thời nhằm giúp người lao động nghèo vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, LĐLĐ huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho người lao động, trợ cấp cho 226 CNVCLĐ, con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Tiêu biểu như: Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam, Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Nam Hà, Công ty TNHH Senda Việt Nam với các hoạt động hội diễn văn nghệ, trao quà, khen thưởng, bốc thăm trúng thưởng…, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho đoàn viên, người lao động. Hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2020 và Tháng an toàn vệ sinh lao động, LĐLĐ huyện thường xuyên nắm bắt tình hình việc làm, đời sống, tư tưởng, tiền lương, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Các cấp Công đoàn đã thăm hỏi, trợ cấp cho 95 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với tổng số tiền 40,2 triệu đồng (trong đó LĐLĐ tỉnh trợ cấp cho 11 CNVCLĐ, trị giá 5,5 triệu đồng; LĐLĐ huyện trợ cấp cho 60 CNVCLĐ, trị giá 19,7 triệu đồng). Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng trao tặng 70 đèn bàn cho 70 học sinh là con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại công đoàn cơ sở Trường Tiểu học xã Hoàng Nam và công đoàn cơ sở Công ty TNHH Senda Việt Nam; tham gia tổ thẩm định và đoàn giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ… Bên cạnh đó, từ nguồn Quỹ “Mái ấm công đoàn”, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 120 triệu đồng thuộc các công đoàn cơ sở xã Nghĩa Minh; Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi và Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây lắp Nghĩa Hưng. Để khuyến khích đoàn viên nâng cao hiệu quả công việc, LĐLĐ huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua và ký cam kết nội dung, chỉ tiêu và đăng ký thi đua. Trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có nhiều đề án, đề tài được đưa vào áp dụng thực hiện trong phát triển nông, công nghiệp, cải tiến sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Thời gian qua, LĐLĐ huyện đã phối hợp với các công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của đoàn viên và người lao động, giám sát thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động; tôn vinh, khen thưởng đoàn viên, người lao động tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong lao động, sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động công đoàn. Qua đó, phát huy tốt vai trò, sức mạnh của tổ chức công đoàn chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động”.

Với việc thực hiện hiệu quả chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ cũng như tổ chức các hoạt động xã hội, các cấp Công đoàn huyện Nghĩa Hưng đã giúp người lao động trên địa bàn yên tâm lao động, công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh