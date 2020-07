Hiệu quả thực hiện Đề án dạy và học tiếng Anh với người nước ngoài ở một trường tiểu học

Nhiều năm qua, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thành phố Nam Định) được đánh giá là đơn vị đi đầu trong phong trào đa dạng hóa mô hình giáo dục khi trở thành trường đầu tiên mở lớp bán trú, tiên phong trong phong trào đổi mới phương pháp dạy - học và đưa tiếng Anh, Tin học vào chương trình giáo dục tiểu học đạt hiệu quả tốt.

Một tiết học tiếng Anh với người nước ngoài của học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thành phố Nam Định).

Thực hiện Đề án Ngoại ngữ, Đề án dạy và học tiếng Anh với người nước ngoài theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở GD và ĐT, từng năm học, nhà trường có kế hoạch sắp xếp, tạo điều kiện để giáo viên dạy ngoại ngữ tham dự các lớp bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy do Sở GD và ĐT tổ chức cho các đơn vị xây dựng điển hình và tạo điều kiện cho giáo viên khi Sở GD và ĐT cử đi đào tạo theo chương trình của Bộ GD và ĐT. Hiện tại cả 3 giáo viên ngoại ngữ của trường đã đạt trình độ B2, tiếp tục tự học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu đạt chuẩn về năng lực ngôn ngữ và sư phạm theo quy định của Bộ GD và ĐT. Nhà trường tổ chức cho giáo viên ngoại ngữ giao lưu, tham quan học tập kinh nghiệm của các đơn vị điển hình trong nước do nhà trường liên hệ hoặc tham gia theo kế hoạch của Sở GD và ĐT. Về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy ngoại ngữ, nhà trường có 29 phòng học/29 lớp, 100% các lớp học có máy chiếu Proicter, bàn ghế 2 chỗ ngồi đúng quy cách; 11 phòng chức năng đảm bảo các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học đạt kết quả tốt. Riêng phòng học ngoại ngữ, nhà trường từng bước trang bị đầy đủ bàn ghế, tai nghe, bảng tương tác, máy tính, loa đài...; trang bị tài liệu dạy và học ngoại ngữ cho thư viện gồm sách, báo, tạp chí tiếng nước ngoài; mua băng, đĩa, đài casettes để phục vụ dạy nghe nói tiếng Anh; mua sắm các phần mềm học ngoại ngữ… đáp ứng yêu cầu ứng dụng trong dạy và học ngoại ngữ. Bên cạnh đó, trường từng bước triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ như: Tổ chức các cuộc hội thảo ngoại ngữ theo chuyên đề; tổ chức CLB tiếng Anh phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học ở trong trường có sự tham gia của giáo viên người nước ngoài nhằm nâng cao năng lực nghe nói cho học sinh và giáo viên; tổ chức và tạo điều kiện cho học sinh tham gia các cuộc thi như thi Hùng biện tiếng Anh, thi Olympic tiếng Anh trên internet; thi tìm hiểu về văn hóa các nước nói tiếng Anh, thi viết thư bằng tiếng Anh, thi hát tiếng Anh, các CLB: Học sinh yêu thích tiếng Anh, Học vui - Vui học tiếng Anh…; mời giáo viên người nước ngoài tại Trung tâm ngoại ngữ E-Connect - một địa chỉ về ngoại ngữ có người nước ngoài giảng dạy đáng tin cậy về giao lưu với giáo viên, học sinh và giảng dạy tại các khối lớp trong trường nhằm tăng cường năng lực ngôn ngữ cho học sinh, tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận với việc học ngoại ngữ ngay từ các lớp là nền móng của bậc tiểu học, và tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh của trường dự giờ, học tập kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ của người bản ngữ. Trợ giảng cho giáo viên bản ngữ cũng là giáo viên ngoại ngữ của trường. Hiện tại trường đã triển khai cho 100% học sinh học theo chương trình tiếng Anh thí điểm. Tài liệu, giáo trình sử dụng (theo từng khối lớp) gồm: Khối lớp 1, 2 (2 tiết/tuần), sử dụng giáo trình i-Learn My Phonics 1, i-Learn My Phonics 2 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; khối lớp 3, 4, 5 (1 tiết/tuần) sử dụng giáo trình i-Learn Smart Start Level 3, i-Learn Smart Start Level 4, i-Learn Smart Start Level 5 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trường chọn các giáo trình này bởi có ưu điểm là hệ thống kiến thức đa dạng, bổ ích, phù hợp, quen thuộc với học sinh, giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ và khắc sâu bài học hơn, đặc biệt là giúp phát triển kỹ năng nghe - nói tiếng Anh cho học sinh và có phần mềm học trực tuyến giúp học sinh tự học. Năm học 2018-2019 trường có 28 lớp với 1.126 học sinh (chiếm tỷ lệ 100%) được học tiếng Anh với người nước ngoài. Năm học 2019-2020 trường có 1.145 học sinh (đạt 100%) tham gia học tiếng Anh với người nước ngoài.

Qua nhận xét của giáo viên và học sinh, các thầy, cô giáo nước ngoài dạy nhiệt tình, thân thiện, có phương pháp sư phạm tốt, đặc biệt, luôn cố gắng kết hợp những trò chơi bổ ích cho việc học tiếng Anh vào các tiết học để tạo hứng thú cho học sinh. Nhờ đó, học sinh đã có những tiến bộ tích cực về mặt phát âm và đã mạnh dạn hơn trong giao tiếp bằng tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Đội ngũ trợ giảng cũng tích cực hỗ trợ giáo viên bản ngữ cũng như học sinh trong các tiết học để đạt được hiệu quả cao nhất. Học sinh con gia đình chính sách; hộ nghèo và cận nghèo còn được miễn học phí, tạo điều kiện cho tất cả học sinh được tham gia học tập. Quá trình thực hiện Đề án, nhà trường tổ chức quản lý chặt chẽ giờ giấc học tập; đội ngũ giáo viên với kỹ năng giảng dạy tốt, trợ giảng nhiệt tình nên học sinh rất tích cực tham gia học và tham gia phát biểu xây dựng bài. Nhà trường cũng thường xuyên dự giờ, họp chuyên môn giữa Ban giám hiệu, phụ trách chuyên môn nhà trường với giáo viên ngoại ngữ và cán bộ quản lý của Trung tâm để thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm khắc phục và điều chỉnh kịp thời khi có những bất hợp lý phát sinh.

Với những nỗ lực đó, phong trào dạy và học tiếng Anh nói chung, nhất là việc bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh luôn được nhà trường duy trì và phát huy đạt kết quả xuất sắc. Năm học 2018-2019, tại cuộc thi TOEFL cấp tỉnh, trường có 174 em tham dự; trong đó 1 em đoạt B1, 56 em đoạt A2; cấp quốc gia có 1 em đoạt B1; thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh trường có 4 em tham dự trong tổng số 10 em của toàn thành phố, trong đó 1 em đoạt giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích. Năm học 2019-2020, tại cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, trường có 4 em tham gia trong tổng số 7 em của toàn thành phố được chọn, trong đó trường đoạt 3 giải Nhất trong tổng số 7 giải Nhất của tỉnh và 1 giải Nhì. Nhà trường đang nỗ lực thực hiện mục tiêu chung của ngành đề ra là trở thành đơn vị tiên phong, đi đầu của cấp học trong việc đổi mới về hình thức, nội dung dạy học, tổ chức các hoạt động ngoại khóa phục vụ dạy - học ngoại ngữ, sử dụng trang thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; giáo viên đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy, học sinh đạt chuẩn năng lực đầu ra theo quy định của Bộ GD và ĐT. Để đạt được mục tiêu đó, trường tăng cường quản lý, dự giờ để nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh; tiếp tục xã hội hóa dạy và học tiếng Anh tăng cường ở tất cả các khối lớp trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện của phụ huynh và học sinh. Nội dung dạy học bám sát chương trình, nội dung đã được Sở GD và ĐT phê duyệt; tập trung rèn cho học sinh kỹ năng nghe - nói./.

Bài và ảnh: Minh Thuận