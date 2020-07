Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông

Năm học 2019-2020 toàn tỉnh có 230 trường THCS với hơn 24 nghìn học sinh lớp 9. Hiện tại các trường THCS đã hoàn thành việc khảo sát chất lượng lớp 9 cuối học kỳ 2, đang hoàn thiện hồ sơ và tổ chức ôn tập cho các em thi vào lớp 10 THPT theo chỉ đạo của Sở GD và ĐT.

Cô và trò Trường THCS Mỹ Tân (Mỹ Lộc) trong một giờ ôn tập.

Theo thông tin từ Sở GD và ĐT, năm nay, thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên chỉ làm 2 bài thi Ngữ văn và Toán theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, không thi bài tổng hợp. Nội dung kiến thức, mức độ yêu cầu của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30-3-2020 của Bộ GD và ĐT và Công văn 443/SGDĐT-GDTrH ngày 3-4-2020 của Sở GD và ĐT. Trong đó, không kiểm tra, đánh giá với những nội dung kiến thức đã được tinh giản: “không dạy”, “không làm”, “không thực hiện”, “khuyến khích học sinh tự học, tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện”. Riêng đối với học sinh dự thi THPT chuyên Lê Hồng Phong, học sinh thi thêm môn chuyên. Sở GD và ĐT khuyến cáo học sinh thi THPT chuyên Lê Hồng Phong chú ý ôn tập các phần kiến thức nâng cao có trong chương trình liên thông của Sở GD và ĐT. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 sẽ diễn ra trong tháng 7, trong đó: Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong được tổ chức trong 3 ngày: 8, 9 và 10-7; thi vào lớp 10 THPT không chuyên được tổ chức vào ngày 23-7.

Hiện tại công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi lớp 10 THPT trong toàn tỉnh đã sẵn sàng. Căn cứ chỉ đạo của Sở GD và ĐT, các nhà trường đã chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn dạy đúng, đủ khối lượng kiến thức theo chương trình đã tinh giản; khi ôn tập, giáo viên thực hiện ôn tập theo phương châm vừa tập trung vào nội dung ôn tập kiến thức, vừa giúp học sinh kỹ năng làm bài thi. Theo Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020-2021 của Sở GD và ĐT, toàn tỉnh sẽ tuyển 17.414 học sinh vào học lớp 10 THPT; trong đó, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 570 học sinh chia làm 16 lớp (gồm 14 lớp chuyên, 2 lớp không chuyên). Tại thành phố Nam Định tuyển 2.160 học sinh vào 7 trường THPT ngoài Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Tại huyện Giao Thuỷ tuyển 1.910 học sinh vào 5 trường THPT. Tại huyện Xuân Trường tuyển 1.655 học sinh vào 5 trường THPT. Tại huyện Hải Hậu tuyển 2.400 học sinh cho 8 trường THPT. Tại huyện Trực Ninh tuyển 1.570 học sinh vào 5 trường THPT. Huyện Nam Trực tuyển 1.393 học sinh vào 6 trường THPT. Tại huyện Nghĩa Hưng tuyển 1.763 học sinh vào 6 trường THPT. Tại huyện Vụ Bản tuyển 1.205 học sinh cho 5 trường THPT. 7 trường THPT của huyện Ý Yên tuyển 2.125 học sinh. Tại huyện Mỹ Lộc 2 trường THPT tuyển 663 học sinh. Ban giám hiệu Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Hải Hậu) cho biết: Nhà trường đã thông báo chi tiết kế hoạch tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường. Theo đó, năm học 2020-2021, nhà trường tuyển 296 học sinh bao gồm 8 lớp. Trường tổ chức bán hồ sơ và nhận hồ sơ của thí sinh từ ngày 16-7 đến sáng ngày 18-7. Nhà trường cũng đã chuẩn bị các phòng thi kiên cố, đảm bảo các điều kiện an toàn, đầy đủ cho thí sinh dự thi như bố trí phòng riêng để bảo quản đề thi và bài thi có tủ riêng biệt; phối hợp với lực lượng công an, y tế, điện lực địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm thi...

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 sẽ diễn ra trong ngày 23-7. Buổi sáng học sinh thi Ngữ văn, buổi chiều thi Toán, thời gian làm bài cho mỗi môn là 120 phút. Căn cứ kết quả điểm thi tuyển sinh, Sở GD và ĐT quy định điểm sàn xét đỗ đợt 1 cho từng loại hình trường. Trường hợp đặc biệt, những trường đã lấy hết học sinh đạt từ điểm sàn trở lên mà chưa đạt 70% chỉ tiêu được giao, Sở GD và ĐT xem xét, hạ điểm sàn cho đơn vị đó để đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh tại địa phương nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đầu vào của nhà trường. Về chính sách ưu tiên tuyển thẳng, trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, một số trường ưu tiên tuyển thẳng các học sinh tốt nghiệp THCS tại trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc rất ít người, học sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cá nhân (Giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) hoặc Huy chương (Vàng, Bạc, Đồng, Bằng khen) cấp quốc gia trở lên (do Bộ GD và ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức) về văn hóa, văn nghệ, TDTT; học sinh đạt giải (Nhất, Nhì, Ba, Tư) cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT do Bộ GD và ĐT tổ chức; học sinh đạt Huy chương (Vàng, Bạc, Đồng) cuộc thi quốc tế Toán học Hà Nội (HOMC). UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD và ĐT chủ trì và giao cho các trường phối hợp với các ngành liên quan của địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện về phương tiện, trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ cho các yêu cầu kỳ thi; xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra trước, trong và sau kỳ thi; rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng các phương án để đảm bảo kỳ thi được tổ chức đúng quy chế; chỉ đạo các điểm thi quyết tâm thực hiện kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi, chính xác, công bằng và đạt kết quả cao nhất. Hiện tại, các nhà trường đã chủ động triển khai các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện tổ chức thi, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc./.

Bài và ảnh: Minh Thuận