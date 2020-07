Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đang đến gần. Cùng với việc ổn định tâm lý cho học sinh, nắm chắc thông tin về kỳ thi, ngành GD và ĐT tỉnh ta đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhằm tạo điều kiện cho các em đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi này.

Thí sinh làm thủ tục để thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định).

Năm nay, toàn tỉnh có 18.697 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 439 thí sinh tự do dự thi để xét đại học, cao đẳng; số thí sinh dự thi chỉ xét công nhận tốt nghiệp là 3.416 thí sinh; số thí sinh dự thi vừa xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng là 14.842 thí sinh. Các nhà trường đã tiến hành rà soát, cho học sinh ký xác nhận hồ sơ đăng ký dự thi và Sở GD và ĐT đã phân công các đơn vị đến kiểm tra chéo, phát hiện và sửa chữa tất cả các sai sót. Đến thời điểm này hồ sơ đăng ký dự thi của học sinh về cơ bản đã chính xác. Học sinh sẽ được rà soát và kiểm tra lần cuối vào 14h ngày 8-8 khi thí sinh nhận thẻ dự thi.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Hội đồng thi tỉnh sẽ chia 33 điểm thi tại 10 huyện, thành phố với 798 phòng thi. Kỳ thi năm nay có điểm mới là: Tăng cường tự chủ của các địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), UBND các tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương mình. Các cơ sở giáo dục đại học không tham gia coi thi, chấm thi; chỉ tham gia các đoàn thanh tra để thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi. Ngoài các đoàn thanh tra của Bộ GD và ĐT và của Sở GD và ĐT, Thanh tra tỉnh tổ chức các đoàn thanh tra tất cả các khâu tổ chức kỳ thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Thực hiện đối sách, phân tích kết quả thi và kết quả học tập bậc THPT của thí sinh. Ngoài việc kết quả kỳ thi được sử dụng để công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 và là căn cứ quan trọng để các địa phương thấy được chất lượng giáo dục phổ thông của địa phương mình trên mặt bằng chung cả nước, năm nay kỳ thi còn là căn cứ xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Với tầm quan trọng đó, việc tổ chức kỳ thi này phải đảm bảo yêu cầu chất lượng và công khai minh bạch. Với nhiều điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT và quy chế thi, ngoài nhiệm vụ chỉ đạo chung, Sở GD và ĐT đang tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan làm tốt công tác đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh diễn ra an toàn, trước tiên là về vấn đề bảo mật đề thi, công tác thanh tra, giám sát và cung cấp phần mềm quản lý thi và chấm trắc nghiệm…

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GD và ĐT vẫn chỉ đạo, ra đề thi; UBND tỉnh, thành phố chủ trì và chịu trách nhiệm tổ chức. Quy trình coi thi, chấm thi, bảo quản bài thi về cơ bản giữ như kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Trong đó, về bài thi, sẽ tổ chức thi 5 bài, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học); bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT). Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh GDTX phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn, có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng. Về hình thức thi, các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm. Bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận. Ngữ văn thi 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Năm nay, ngoài lực lượng thanh tra của địa phương và của các trường đại học sẽ có thêm Thanh tra Chính phủ cùng tham gia công tác thanh tra tuyến…

Để học sinh đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngay từ rất sớm, Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các nhà trường triển khai tới các giáo viên bộ môn phải củng cố nội dung ôn tập, dạy đến đâu chắc đến đó, phân loại kiến thức từ dễ đến khó; động viên học sinh tham gia ôn thi, số tiết ôn thi đảm bảo từng khối, lớp, từng đối tượng học sinh; hướng dẫn học sinh cách phân tích đề thi, trình bày bài thi theo yêu cầu của từng môn thi, hình thức thi. Đồng chí Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD và ĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho biết: Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi, Sở GD và ĐT sẽ tự in sao đề thi. Khu vực in sao đề thi được bố trí tại khu vực cách ly của Sở đảm bảo đúng quy định của Bộ GD và ĐT; thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập. Việc bảo quản đề thi, bài thi được Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi chia thành 5 tuyến giao đề thi vào ngày 8-8; việc vận chuyển đề thi và bài thi, bảo quản đề thi, bài thi được thực hiện đúng theo quy định; chỉ đạo các trường THPT đặt điểm thi rà soát, kiểm tra hệ thống camera tại phòng chứa đề thi, bài thi, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi theo đúng quy định. Sở GD và ĐT cũng dự tính những khó khăn, tình huống có thể xảy ra và chuẩn bị phương án xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức các kỳ thi; tổ chức kiểm tra các trường THPT, các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX thực hiện đủ, đúng chương trình và kế hoạch dạy học các bộ môn; tổ chức ôn tập hiệu quả, quản lý học sinh đảm bảo an toàn, không để xảy ra các tình huống bất thường; phổ biến tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về những điểm mới trong kỳ thi, chuẩn bị tốt cho học sinh về kỹ năng làm bài thi và tâm lý trước khi bước vào kỳ thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và quy chế thi của Bộ GD và ĐT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Sở cũng chủ trì xây dựng phương án tổ chức Hội đồng thi tại tỉnh an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế ở tất cả các khâu: in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và xử lý kết quả kỳ thi; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy chế và an ninh trật tự kỳ thi; bố trí cán bộ, giáo viên có đủ tiêu chuẩn làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi, thanh tra thi. Sở GD và ĐT phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo triển khai tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh được thuận lợi nhất; phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thuận lợi nhất về giao thông, đi lại cho thí sinh dự thi; không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do yếu tố khách quan…

Với sự nỗ lực của toàn ngành GD và ĐT, thầy và trò các nhà trường THPT và các cơ quan liên quan cùng sự quan tâm của cả cộng đồng hy vọng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ đạt kết quả cao, tiếp nối truyền thống dạy tốt - học tốt của đất học Nam Định./.

Bài và ảnh: Minh Thuận