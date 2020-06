An toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng

Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC-CHCN) (Công an tỉnh) trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ cháy, tập trung ở cả địa bàn thành thị và nông thôn. Tuy không có cháy lớn, không gây thương, vong nhưng cũng gây thiệt hại về tài sản lên đến hơn 300 triệu đồng. Nguyên nhân của các vụ cháy từ sự cố hệ thống điện vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất gần 60%; còn lại là các nguyên nhân khác như do việc thờ cúng, do bất cẩn khi đun nấu trong gia đình, do tích trữ thiết bị dễ cháy, từ bình xăng, động cơ phương tiện, do điện thoại và thiết bị sạc. Cùng với cháy, trong những tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ nổ, làm 1 người chết, nguyên nhân do tự chế pháo nổ trái phép. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy, nổ năm nay tăng 1 vụ; tăng 1 người chết, giảm 1 người bị thương; thiệt hại về tài sản tăng hơn 170 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Nam Định diễn tập phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và tích cực xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, trong những tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp: phối hợp với Báo Nam Định cập nhật nhanh nhất những thông tin cháy, nổ bất thường xảy ra trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC-CHCN; tiến hành đăng tải một số hướng dẫn về công tác PCCC, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán khi các gia đình sử dụng vàng mã, hương nến tăng cao; dịp hanh khô, lúc thời tiết nắng nóng kéo dài. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định xây dựng 3 phóng sự liên quan đến công tác PCCC trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý tại các chợ, trung tâm thương mại; phản ánh về công tác an toàn phòng cháy ở chợ Viềng Xuân, trong các đền, phủ thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy (Vụ Bản); cảnh báo sự cố chập cháy trên cột điện trong điều kiện thời tiết nắng, nóng kéo dài. Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN và Công an các huyện, thành phố tích cực phối hợp với hệ thống truyền thanh cơ sở xây dựng 181 tin, bài tuyên truyền về PCCC-CHCN; hướng dẫn các kiến thức, biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC, kỹ năng thoát nạn; cảnh báo các nguyên nhân gây ra cháy, nổ cùng những hậu quả thảm khốc do cháy, nổ gây ra. Bên cạnh đó, các cơ quan, doanh nghiệp đã căng, treo hàng trăm pa-nô, áp phích tuyên truyền về PCCC, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đảng viên, người lao động. Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN phối hợp với Công an huyện Trực Ninh, UBND thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) tổ chức tuyên truyền về PCCC cho hơn 200 người là tiểu thương, cán bộ, nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn bởi đây là địa điểm tập trung đông dân cư với nhiều hộ gia đình kinh doanh hàng hóa số lượng lớn. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN còn tổ chức 49 lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho 6.289 người; trong đó có 46 lớp cho những người là đội viên đội PCCC cơ sở; 3 lớp cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, hướng dẫn UBND 226 xã, phường, thị trấn trong tỉnh và các cơ quan, doanh nghiệp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của 3.710 đội dân phòng, 3.942 đội PCCC cơ sở; tổ chức nhân rộng các mô hình PCCC tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả như mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC”, “Tổ dân phố an toàn PCCC”, “Hộ gia đình an toàn PCCC”...

Trước mùa nắng nóng năm nay, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN phối hợp với các bộ phận chức năng của Công an tỉnh tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại 5 đơn vị gồm: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Nam Định và các huyện Trực Ninh, Ý Yên, Vụ Bản, thành lập các tổ công tác kiểm tra PCCC ở 1.115 lượt cơ sở theo hình thức định kỳ hoặc chuyên đề; trong đó có 11 lượt cơ sở nhà cao tầng; 76 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp; 64 lượt cơ sở kinh doanh dầu, khí hóa lỏng, phương tiện giao thông... Qua kiểm tra đã trực tiếp hướng dẫn cơ sở thực hiện 1.367 biện pháp an toàn về PCCC; xử lý vi phạm hành chính 76 trường hợp, phạt tiền 269 triệu đồng. Phối hợp với Công an huyện Ý Yên kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC tại 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, 4 cơ sở kinh doanh karaoke tại các xã Yên Bằng, Yên Quang. Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiểm tra công tác PCCC tại rừng phòng hộ ven biển thuộc các huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy. Phối hợp với Công an các huyện, thành phố kiểm tra, hướng dẫn công tác an toàn PCCC đối với các cơ sở thờ tự lớn như Phủ Dầy, Chùa Đại Bi, Đền Trần, Đền Bảo Lộc và một số nhà thờ công giáo trong thời gian có nhiều tín đồ tập trung. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn; kịp thời làm rõ nguyên nhân; tư vấn giải pháp khắc phục hậu quả cháy, nổ để tổ chức, cá nhân khắc phục, ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất.

Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng cháy, nổ trong thời gian qua, đặc biệt hiện nay thời tiết đang nắng nóng gay gắt, kéo dài, nền nhiệt độ trung bình tăng hơn các năm trước, Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC. Các cơ quan chức năng cần thường xuyên tổ chức huấn luyện, thực tập thoát nạn, thoát hiểm, diễn tập phương án xử lý tình huống cháy nhằm nâng cao nhận thức của người dân khi cháy, nổ xảy ra. Các cơ quan, doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tại chỗ như lực lượng, phương tiện, chỉ huy, hậu cần chủ động xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra, không để bị động bất ngờ. Khi không may có cháy, nổ cần nhanh chóng tổ chức chữa cháy, đồng thời báo cháy cho lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN theo số điện thoại 114 để phối hợp chữa cháy kịp thời, hiệu quả. Công an các địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn quản lý; đôn đốc việc tự kiểm tra; yêu cầu khắc phục triệt để những tồn tại, thiếu sót về PCCC tại các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở ven đê, cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh, bảo quản, chế biến xăng dầu, khí đốt, bông, vải, sợi, gỗ, tre, nứa. Bên cạnh đó, các cơ quan, doanh nghiệp cần chú trọng, trang bị đầy đủ những thiết bị và hoạt động của hệ thống PCCC, phương tiện PCCC như nguồn nước chữa cháy, an toàn của hệ thống điện, thiết bị bảo vệ, cột thu lôi, tiếp địa; đầu tư thêm thiết bị chống nổi, chống tràn đối với các bể chứa chất lỏng dễ cháy; tăng cường sắp xếp hàng hóa tồn chứa trong kho, xưởng sản xuất, các khu vực phụ trợ. Cùng với việc biểu dương, khích lệ những cơ quan, đơn vị làm tốt công tác PCCC, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh tiếp tục xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; yêu cầu khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác PCCC nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho con người, tài sản, tránh khỏi những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra./.

Bài và ảnh: Xuân Thu