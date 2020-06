Vùng đất trũng chuyển mình

Huyện Ý Yên nằm ở vùng đồng trũng, trong đó xã Yên Khánh là nơi úng trũng nhất huyện. Để tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xã Yên Khánh đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi. Trong 5 năm qua, thực hiện đề án duy tu, sửa chữa đường giao thông liên thôn, liên xã, địa phương đã tiến hành đổ bê tông 5 tuyến đường gồm: Tu Cổ - Yên Bình, An Liêm - Yên Bình, Xi Phông - Cầu Thượng, cầu Chui - thôn Thượng và tuyến đường vào lò đốt rác bằng nguồn ngân sách xã, tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng. Bằng việc huy động sức mạnh từ nội lực, địa phương cũng hoàn thành cứng hóa, rải đá cấp phối hơn 50km đường giao thông trục chính nội đồng kết hợp tu sửa lại hệ thống cống tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các thôn, đội sản xuất trong xã tổ chức tốt việc huy động sức mạnh từ nhân dân, đầu tư gần 3 tỷ đồng xây dựng 3,5km đường liên thôn, đường trục xóm, đường dong ngõ, tạo nên nhiều tuyến đường sạch đẹp như ở thôn Thượng, thôn Hạ, thôn Xuất Cốc Tiền, thôn Xuất Cốc Hạ, thôn Tu Cổ Trại, thôn Đông Tu Cổ, thôn Tây Tu Cổ, thôn Tây An Lạc... Thời gian gần đây, xã Yên Khách đã phối hợp, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông, thủy lợi của huyện đi qua địa bàn như các công trình đường Thành - Xá, đường Khánh - Phong; nâng cấp tuyến sông Chèm; kè sông ngã tư Thị đến thôn Thượng; đổ bê tông kênh T3; xây dựng lại cầu An Lạc, trạm bơm Nghĩa Trang, trạm bơm ông Hởn, tạo cảnh quan bề thế, khang trang giữa vùng đất trũng.

Đóng gói sản phẩm rau sạch tại xã Yên Cường (Ý Yên) cung cấp cho các cửa hàng, siêu thị lớn ở Thủ đô Hà Nội.

Là vùng đất màu, những năm qua, xã Yên Cường đã duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội khá nhanh, trở thành “điểm sáng” của huyện Ý Yên. Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, diện mạo nông thôn Yên Cường đã thay đổi căn bản, hình thành một số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp sản xuất, kinh doanh hiệu quả tại địa phương trên các lĩnh vực may mặc, cơ khí, xây dựng, chế biến nông sản, thực phẩm, vận tải, dịch vụ ăn uống, kinh doanh hàng tiêu dùng... Hiện 3 sản phẩm dầu lạc, dầu vừng, rau của hợp tác xã Nam Cường đã đạt chất lượng theo tiêu chuẩn OCOP. Yên Cường đang tiếp tục lập hồ sơ để các cơ quan chức năng thẩm định, sớm công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng OCOP với một số sản phẩm mới như rau muống, đậu bắp, dưa chuột. Ngành nghề phát triển đang góp phần làm thay đổi nhanh chóng cơ cấu lao động, tạo ra nhiều việc làm, thu nhập cho người dân địa phương. Đến năm 2020, các lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ ở Yên Cường đã tăng gần 300% so với 5 năm trước, chiếm 74% tổng thu nhập toàn xã. Đáp ứng yêu cầu phát triển, xã Yên Cường đang tập trung đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như hệ thống điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa thôn xóm, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Công tác vệ sinh môi trường luôn được quan tâm, nhất là việc thu gom, xử lý rác thải, tạo ra cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thể dục, thể thao; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân duy trì, phát huy hiệu quả, tạo nên diện mạo mới cho mảnh đất Yên Cường giàu bản sắc dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên cho biết: Phát huy lợi thế và tiềm năng sẵn có của địa phương, trong 5 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh nội tại của các tầng lớp nhân dân, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi. Vì vậy, nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất như xây dựng cống Đập Đuồi và nạo vét kênh Thiên Phái; nạo vét, kiên cố hóa sông Sinh, đoạn qua xã Yên Bình; dự án mở rộng, cứng hóa bối sông Đáy xã Yên Trị, Yên Đồng, Yên Nhân. Về giao thông, huyện đã tập trung cải tạo, nâng cấp tuyến đường 57B; cải tạo, nâng cấp đường Thành - Xá; mở rộng Quốc lộ 38B đoạn từ ngã ba Cát Đằng đến thị trấn Lâm; nâng cấp tuyến đường qua các xã Yên Khánh, Yên Phong, Yên Chính, Yên Tân, Yên Lương, Yên Trị. Về đô thị, huyện đã chỉ đạo xây dựng khu đô thị trung tâm thị trấn Lâm; cụm công nghiệp Yên Dương; khu dân cư tập trung các Yên Thọ, Yên Hồng; hoàn thành các bước xây dựng cụm công nghiệp Yên Bằng; khu thương mại, dịch vụ Yên Hồng. Nhằm tạo đà cho bước phát triển mới, trong những năm tới, huyện tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt quy hoạch vùng huyện Ý Yên và quy hoạch chung 4 xã: Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến đã được HĐND tỉnh thông qua; triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; đặc biệt tập trung khai thác tốt các tuyến đường giao thông trong tương lai như đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; đường cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Huyện tập trung làm tốt công tác xây dựng quy hoạch phân khu dọc theo các tuyến đường trục phát triển của tỉnh; đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; tuyến đường kết nối Quốc lộ 38B với Quốc lộ 10 từ ngã ba Vàng đi Yên Ninh; tuyến đường từ đê tả Đáy, xã Yên Bằng đến đường 57B, xã Yên Tiến...

Với việc tập trung nâng cấp, mở rộng, hoàn thành nhiều tuyến giao thông, thủy lợi quan trọng, kết hợp với phát huy tối đa lợi thế về nguồn nhân lực trên địa bàn sẽ tạo đà cho vùng đất trũng Ý Yên phát triển nhanh, mạnh về kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới./.

Bài và ảnh: Xuân Thu