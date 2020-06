Trường Tiểu học Nghĩa Bình: Điểm sáng "Dạy tốt - Học tốt"

Là đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, những năm qua, Trường Tiểu học Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng) luôn là đơn vị có chất lượng giáo dục toàn diện trong tốp đầu các trường tiểu học của tỉnh.

Hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Bình.

Nhà trường được đầu tư cơ sở vật chất khang trang trên tổng diện tích hơn 11 nghìn m2 với 3 dãy nhà 2 tầng 16 phòng học, 5 phòng bộ môn và 8 phòng chức năng. Không chỉ có số phòng học đạt tỷ lệ 1 phòng/lớp, an toàn, bàn ghế đúng quy cách cho học sinh, giáo viên; đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông; có tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học mà còn có điều kiện tối thiểu dành cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi. Đặc biệt 5 phòng chức năng gồm: Mỹ thuật, Tin học, Thư viện, Ngoại ngữ, Âm nhạc có đủ phương tiện, thiết bị cần thiết để phục vụ hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường; hệ thống sân chơi, sân tập đảm bảo điều kiện cho học sinh vui chơi, tập luyện an toàn. Nhà trường đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Trường có 30 cán bộ, giáo viên, 16 lớp với gần 400 học sinh; 100% giáo viên đạt chuẩn và 86,9% trên chuẩn; 20 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, huyện. Với những điều kiện trên, trường luôn tổ chức giảng dạy, học tập đạt kết quả xuất sắc theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp tiểu học như: Tổ chức hoạt động ngoài giờ phong phú, toàn diện góp phần hoàn thiện tính cách, đạo đức học sinh; kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các xóm để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức; tổ chức tốt phong trào thi đua: “Nói lời hay, làm việc tốt”. Hàng năm 100% học sinh đều ngoan, lễ phép, chăm chỉ học tập, tự tin và giàu lòng nhân ái. Học sinh xếp loại tốt và đạt các tiêu chí của từng phẩm chất và năng lực, tỷ lệ 100%. Ban giám hiệu nhà trường chú trọng chỉ đạo tìm ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học như: Duy trì tốt nền nếp dạy và học; tổ chức tốt phong trào thi đua: “Hai tốt”, khen thưởng kịp thời những gương tiêu biểu trong dạy và học; thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học 2 buổi/ngày; tích cực đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả mỗi giờ lên lớp, thành lập các câu lạc bộ môn học cho học sinh tham gia học tập; đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực; tích cực đổi mới phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và đánh giá học sinh... Do vậy, nhiều năm qua, nhà trường luôn giữ vững kết quả 100% học sinh được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt các môn học. Kết quả kiểm tra định kỳ và khảo sát của học sinh toàn trường do Phòng GD và ĐT huyện, Sở GD và ĐT tổ chức coi chéo chấm chung nhiều năm liền có chất lượng đại trà xếp thứ 1/32 trường tiểu học của huyện. Phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu đạt kết quả xuất sắc. Trong 2 năm (từ năm học 2017-2018 và 2018-2019) Trường Tiểu học Nghĩa Bình luôn là đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu bậc học của toàn huyện về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Mỗi năm học, nhà trường có từ 40-130 học sinh đạt giải các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh. Năm học 2018-2019, nhà trường có 378 học sinh, trong đó có 29 học sinh đạt giải các nội dung thi và giao lưu cấp huyện và cấp tỉnh như: Hùng biện tiếng Anh, thể dục thể thao và giao lưu viết chữ đúng và đẹp. Năm học 2018-2019, trường có 24 em đạt giải chữ viết đúng và đẹp cấp huyện. Cùng với chỉ đạo dạy tốt, học tốt, nhà trường tích cực tổ chức cho học sinh tham gia lao động, tham gia phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao, hoạt động trải nghiệm sáng tạo như: Thi vẽ tranh “Ý tưởng trẻ thơ”, tham gia sân chơi trí tuệ “Ai thông minh hơn”, “Rung chuông vàng”, “Ngày hội đọc sách”; tổ chức các hoạt động tham quan di tích lịch sử văn hoá: Đền Trần, Tượng đài Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Văn Miếu - Quốc Tử Giám; trải nghiệm sáng tạo cho học sinh như: gói bánh, làm các sản phẩm STEM tái chế...

Với sự cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục của địa phương cũng như toàn ngành, năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Nghĩa Bình được UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”. Mục tiêu của trường là tiếp tục phấn đấu giữ vững thành tích đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh, là mô hình trường tiểu học kiểu mẫu của huyện, của tỉnh và toàn quốc về cảnh quan, chất lượng giáo dục và phương pháp dạy học./.

Bài và ảnh: Minh Thuận