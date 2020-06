Trung đoàn 180 nâng cao khả năng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Trung đoàn 180 (Bộ CHQS tỉnh) tiền thân là Trung đoàn Bộ binh thuộc Sư đoàn 350, Quân khu 3. Trải qua 20 năm với nhiều lần sáp nhập, cuối tháng 3-2020, thực hiện các quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc giải thể Trường Quân sự tỉnh thuộc Bộ CHQS tỉnh đồng thời tổ chức lại Trung đoàn 180. Theo đó, Trường Quân sự tỉnh chính thức chấm dứt mọi hoạt động và bàn giao nguyên trạng cơ sở vật chất, giảng đường, thao trường, bãi tập cho Trung đoàn 180 quản lý, sử dụng từ ngày 24-3-2020. Việc giải thể Trường Quân sự tỉnh và tổ chức lại Trung đoàn 180 (Bộ CHQS tỉnh) là bước cụ thể hóa chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng nhằm tinh gọn bộ máy, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ Trung đoàn 180 (Bộ CHQS tỉnh) diễn tập đội hình chạy 100m chữa cháy, kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan.

Trung tá Lại Văn Sơn, Chính ủy Trung đoàn cho biết, thực hiện nhiệm vụ chính trị, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị và thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị tổ chức xây dựng, triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các đơn vị rà soát, phúc tra số quân nhân dự bị động viên trong biên chế của Trung đoàn; tổ chức sắp xếp, kiện toàn đúng quy định, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có mệnh lệnh của cấp trên. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị luôn chú trọng nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với giáo dục truyền thống quê hương nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho lực lượng dự bị động viên, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao ý thức tự giác trong thực hiện các nội dung huấn luyện, Theo đó Trung đoàn đã tổ chức biên chế lực lượng dự bị động viên đạt 98,7%; trong đó đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 80,7%; tổ chức báo động kiểm tra sẵn sàng động viên 7 lượt Tiểu đoàn và 4 Đại đội Binh chủng với 100% quân nhân trong độ tuổi. Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, phổ biến kiến thức pháp luật cho các đối tượng. Trong huấn luyện đã thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện sát với thực tế, địa bàn tác chiến, phù hợp với cách đánh, vũ khí trang bị có trong biên chế. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 70-75% khá giỏi. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện quân nhân dự bị của đơn vị, Trung đoàn 180 còn tổ chức huấn luyện 12 Đại đội dự bị động viên của các huyện, thành phố, trong đó có 2 đại đội binh chủng theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác chuẩn bị như: xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cán bộ, chuẩn bị thao trường, bãi tập, tu sửa, làm mới mô hình học cụ huấn luyện và phân công giáo viên chuẩn bị giáo án, bài giảng, tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ. Đơn vị còn phối hợp với Tỉnh Đoàn Nam Định mở lớp “Học kỳ trong Quân đội”, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức ủng hộ nhân dân xã Hải Lý (Hải Hậu) hàng trăm ngày công lao động làm sạch môi trường biển, chăm sóc cảnh quan môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng 200 suất quà cho gia đình chính sách, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng; để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Để tiếp tục nâng cao khả năng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khung thường trực có đủ trình độ, năng lực, duy trì nghiêm các chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu như: trực chỉ huy, trực chiến, trực phòng không…; tổ chức các cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ; luyện tập các phương án, nhất là phương án bảo vệ cơ quan sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị, không để bị động, bất ngờ. Chuẩn bị tốt công tác huấn luyện từ khâu phối hợp, hiệp đồng đến xây dựng kế hoạch, bảo đảm huấn luyện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát thực tế, đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, chủ động tiếp nhận khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, bảo đảm đầy đủ lượng dự trữ vật chất, hậu cần sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Đây là cơ sở quan trọng để Trung đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn