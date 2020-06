Trực Ninh nỗ lực thực hiện các mục tiêu công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Cùng với việc phát triển kinh tế, những năm qua huyện Trực Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện các mục tiêu công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ KHHGĐ ở xã Trực Cường. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Hàng năm, UBND huyện đều tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân số - KHHGĐ tới cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ của 21 xã, thị trấn; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân số - KHHGĐ; lồng ghép chương trình công tác dân số - KHHGĐ với hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện các mục tiêu dân số. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác dân số - KHHGĐ với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung vào 4 nhóm: Người có uy tín trong cộng đồng, người cung cấp dịch vụ, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên và thanh niên. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến Pháp lệnh Dân số, Điều 10 Pháp lệnh Dân số sửa đổi; sự gắn kết giữa dân số với phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Đài Phát thanh huyện, hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên phát tin, bài biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác sinh đẻ kế hoạch. Trung tâm Y tế huyện tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ chuyên trách dân số, cộng tác viên dân số các xã, thị trấn. Đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số xã và cộng tác viên dân số ở thôn, xóm đã thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền các chủ trương, chính sách về dân số - KHHGĐ. Hội Phụ nữ, LĐLĐ, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội Nông dân huyện… tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về công tác dân số - KHHGĐ, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia. Hiện nay, toàn huyện có 130 CLB gia đình hạnh phúc, CLB tiền hôn nhân của Đoàn Thanh niên, 33 CLB phụ nữ không sinh con thứ 3 của Hội Phụ nữ, 75 CLB “Nam nông dân với công tác dân số - KHHGĐ” của Hội Nông dân, với hàng nghìn hội viên, thành viên. Thông qua hoạt động của các CLB, công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của hội viên, thành viên và nhân dân về thực hiện KHHGĐ, dừng lại ở hai con để nuôi dạy con tốt. Hàng năm, Hội Phụ nữ huyện tổ chức cho hội viên ký cam kết không sinh con thứ 3, không lựa chọn giới tính thai nhi, thu hút trên 90% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tham gia. Hội Nông dân huyện phát động và tổ chức cho 100% chi hội đăng ký chỉ tiêu không có hội viên sinh con thứ 3; xây dựng được gần 400 mô hình “Chi hội có các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đăng ký không sinh con thứ 3” với trên 20 nghìn thành viên tham gia. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Trung tâm Y tế huyện nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ: Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật các quy định, quy trình kỹ thuật các dịch vụ KHHGĐ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ; hàng năm tổ chức hiệu quả 2 đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đồng thời, thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật các dịch vụ dân số - KHHGĐ, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng. Qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi về dân số - KHHGĐ của cán bộ, nhân dân trong huyện. Năm 2019, toàn huyện có trên 4.500 người trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, gồm: 1.200 người uống thuốc tránh thai, 1.700 người sử dụng bao cao su, 910 người đặt dụng cụ tử cung, 130 người tiêm thuốc tránh thai... Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn huyện đã có 527 ca thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 55% kế hoạch năm; 1.050 người uống thuốc tránh thai; 1.495 người sử dụng bao cao su, đạt 69% kế hoạch năm. Toàn huyện đã tổ chức khám phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hàng nghìn phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ, kịp thời phát hiện và điều trị cho nhiều trường hợp mắc bệnh phụ khoa.

Với những biện pháp thiết thực, hiệu quả, những năm qua, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ giảm sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở huyện có chuyển biến tích cực. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh được kiểm soát… Tỷ suất sinh năm 2019 của huyện giảm 0,1%o so với năm 2018; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 1% so với năm 2018; tỷ số giới tính khi sinh 112 bé trai/100 bé gái. Từ đầu năm 2020 đến nay, tổng sinh toàn huyện có 1.139 bé, giảm 16 bé so với cùng kì. Nhiều xã đã duy trì tỷ lệ sinh và tỷ lệ người sinh con thứ 3 ở mức thấp trong nhiều năm liền, tiêu biểu như các xã: Phương Định, Trực Hưng, Việt Hùng, Trực Chính, Trực Nội, thị trấn Cổ Lễ... Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện thực hiện hiệu quả các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số như: Đề án “Duy trì và mở rộng mô hình kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân”, “Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền, vận động, phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi”, “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”… góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Để thực hiện các chỉ tiêu công tác dân số - KHHGĐ năm 2020, huyện Trực Ninh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác dân số - KHHGĐ. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục công tác dân số - KHHGĐ nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, người cao tuổi; tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tránh thai bảo đảm an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng có nhu cầu./.

Minh Tân