Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Nâng cao chất lượng Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) cũng như cải thiện điểm số của từng trục nội dung chỉ số PAPI luôn là nhiệm vụ được tỉnh quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện trong những năm qua.

Theo báo cáo, điểm tổng hợp chỉ số PAPI năm 2019 của tỉnh đạt 44,41 điểm, xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm cao nhất cả nước; tăng 1 bậc so với năm 2018. So với năm 2018, có 3 chỉ số cho kết quả tăng trưởng đặc biệt khích lệ. Điểm chỉ số Công khai, minh bạch đạt 5,73 điểm, tăng 1,83%, nằm trong nhóm tỉnh cao nhất. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực chỉ đạo quyết liệt của tỉnh đối với bộ máy chính quyền và các cơ quan quản ý Nhà nước, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, minh bạch danh sách hộ nghèo, công khai ngân sách cấp xã, công khai quy hoạch sử dụng đất, giá đất. Điểm chỉ số Trách nhiệm giải trình với người dân (mức độ và hiệu quả trong tiếp xúc với chính quyền) đạt 5,08 điểm, tăng 7,2%, cho thấy hiệu quả trong tương tác giữa chính quyền địa phương với người dân và sự tiến bộ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ tư pháp. Điểm chỉ số Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 6,83 điểm, tăng 3,87%; kết quả này cho thấy người dân ghi nhận sự quan tâm kiểm soát tham nhũng của các cấp chính quyền trong cung cấp các dịch vụ công, mức công bằng trong tuyển dụng vào khu vực công. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát tiếp tục cho thấy tham nhũng vặt đã giảm dựa trên cảm nhận hoặc trải nghiệm của người dân khi sử dụng một số dịch vụ công. Tình trạng đưa và nhận hối lộ ở bệnh viện công tuyến huyện đã giảm nhưng việc phải đưa “lót tay” khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2019 hầu như không khác so với một vài năm trước.

Cán bộ Sở Tư pháp hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, chỉ số thành phần Quản trị môi trường (bắt đầu được đưa vào PAPI từ năm 2018) nhằm nắm bắt đánh giá của người dân về những vấn đề môi trường tác động trực tiếp tới sức khỏe con người chỉ đạt 3,33 điểm (chưa đạt điểm trung bình). Trong đó, người dân đánh giá thấp chất lượng không khí và đánh giá rất thấp chất lượng nguồn nước sinh hoạt nơi cư trú; đồng thời phản ánh tình trạng nhiều doanh nghiệp địa phương còn trốn tránh, không thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Điểm chỉ số thành phần Quản trị điện tử (bắt đầu được đưa vào thành phần PAPI từ năm 2018), tỉnh ta mới chỉ đạt 3,73 điểm. Dù kỳ vọng việc đẩy mạnh phục vụ thông qua mô hình “chính quyền điện tử” là phương tiện giúp đơn giản hóa quy trình và xóa bỏ hành vi vi phạm như “bôi trơn”, đưa và nhận hối lộ nhưng chính quyền địa phương chưa được đánh giá cao trong phản hồi trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tỷ lệ người dân tiếp cận internet để tìm hiểu thông tin về quy trình, thủ tục và sử dụng dịch vụ hành chính đã cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh còn thấp. Đáng quan tâm một số trục nội dung của chỉ số PAPI ở mức tăng trưởng âm: Điểm chỉ số Tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 4,99 điểm, giảm 7,52%, cho thấy hiệu quả huy động sự tham gia của người dân vào đời sống chính trị và ra quyết định ở cấp cơ sở đã bị giảm sút. Điểm chỉ số Thủ tục hành chính công (chỉ số lĩnh vực nội dung đo lường mức độ hài lòng của người dân khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xin chứng thực, xác nhận của chính quyền địa phương, xin giấy phép xây dựng và làm thủ tục hành chính ở “bộ phận một cửa” cấp xã/phường) đạt 7,38 điểm, giảm 1,5%. Điểm số này cho thấy từ góc nhìn của người dân việc cung ứng các dịch vụ chứng nhận, xác nhận, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị giảm sút chất lượng; đồng thời người dân cũng nhận định mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” và việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp phường, xã vẫn còn nhiều hạn chế. Điểm chỉ số Cung cấp dịch vụ công đạt 7,34 điểm, giảm 1,37%, cho thấy người dân đánh giá thấp về mức độ thuận tiện khi sử dụng các dịch vụ công căn bản như y tế, giáo dục tiểu học, an ninh, trật tự khu dân cư, chất lượng và mức độ sẵn có của các dịch vụ công. Khi đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, các doanh nghiệp cho biết cải cách hành chính có sự cải thiện đáng kể. Kết quả khảo sát PAPI năm 2019 cho thấy những nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính có tác động lớn hơn từ quan điểm của doanh nghiệp so với quan điểm của công dân. Phân tích sâu kết quả khảo sát PAPI cho thấy, dịch vụ hành chính công phục vụ người dân chưa cải thiện nhiều một phần là do việc triển khai chính quyền điện tử nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho người dân chưa đồng đều.

Từ kết quả chỉ số PAPI, tỉnh ta nhìn rõ hơn những mặt còn hạn chế, tồn tại, từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực cần thực hiện nhiều nhằm đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của người dân. Trong đó, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao tỷ lệ người dân thực hiện dịch vụ hành chính công đã được phục vụ trực tuyến trong thời gian tới; chú trọng cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công, nhất là ở cấp xã, phường; nâng cao hiệu quả huy động sự tham gia của người dân vào đời sống chính trị ở cấp cơ sở; tập trung giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường song hành cùng phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng không khí, nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch cho người dân./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy