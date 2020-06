Phụ nữ Xuân Trường với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Xuân Trường đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng NTM và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Xã Xuân Phú phát triển nghề may màn tuyn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều hội viên phụ nữ.

Để cuộc vận động đạt hiệu quả, thu hút sự tham gia của hội viên phụ nữ, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên. Đối với tiêu chí không đói nghèo, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã thăm, tặng quà 317 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 70 triệu đồng; tổ chức cấp phát xe lăn, khung tập đi cho các đối tượng hội viên nghèo năm 2019. Tiêu biểu là các xã: Xuân Ngọc, Thọ Nghiệp, Xuân Thành, Xuân Hòa, Xuân Phong, thị trấn Xuân Trường... Hội Phụ nữ huyện cũng phát động mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tiết kiệm 5.000 đồng trở lên ủng hộ xây dựng quỹ “Học bổng Hoàng Ngân”, quỹ “Mái ấm tình thương” để tặng học bổng học sinh nghèo vượt khó học giỏi và xây mới, sửa chữa nhà cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kết quả, sau 10 năm xây dựng Quỹ học bổng Hoàng Ngân, Hội Phụ nữ huyện đã trao 105 suất học bổng, 80 chiếc xe đạp cho con em cán bộ Hội, hội viên phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Đầu năm 2020, Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” cho 1 hội viên nghèo ở xã Xuân Phong. Để giúp phụ nữ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, ngay từ đầu năm, các cấp Hội trong huyện đã tổ chức khảo sát, phân loại phụ nữ nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo làm chủ hộ; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ được vay các nguồn vốn của Hội quản lý. Đến nay tổng nguồn vốn các cấp Hội Phụ nữ huyện đang quản lý trên 214 tỷ đồng cho 6.233 hội viên vay. Hoạt động của Quỹ TYM được triển khai rộng khắp trên địa bàn nhiều xã, thị trấn. 6 tháng đầu năm, tổng vốn giải ngân của Quỹ đạt trên 20 tỷ đồng cho 1.483 lượt thành viên vay, huy động tiết kiệm đạt 5,5 tỷ đồng tại 10 xã, thị trấn. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả các đề án: “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (Đề án 1956) và Đề án hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (Đề án 939), Hội LHPN huyện còn phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện khảo sát nhu cầu học nghề, mở 1 lớp sơ cấp nghề chăn nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng cho hội viên phụ nữ tại xã Xuân Ninh và 1 lớp nghề đan ró cói xuất khẩu tại xã Xuân Hòa.

Ở tiêu chí không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền tới 100% cán bộ, hội viên về nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ, trẻ em, dân số - KHHGĐ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, phòng chống mua bán người… Phối hợp với Công ty TNHH Trương Đoàn triển khai thực hiện chương trình Tư vấn dinh dưỡng “Bí quyết nuôi con năng động” do nhãn hàng MILO tài trợ tại 10 xã, thị trấn, thu hút trên 5.000 hội viên phụ nữ tham gia. Thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, các cấp Hội duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ như thành lập các câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em”, “Gia đình không có người vi phạm an toàn giao thông”, “Phụ nữ không sinh con thứ 3”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Gia đình phụ nữ Công giáo gương mẫu”, “Nhóm các ông bố bà mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên”, “Tổ phụ nữ 3 sạch”... Thông qua mô hình các thành viên được trang bị kiến thức, cung cấp nhiều thông tin cần thiết về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phương pháp nuôi dạy con theo khoa học, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình, xã hội…, từ đó góp phần làm giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, Hội LHPN huyện phát động các phong trào thi đua “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020 và “Phụ nữ Nam Định thực hành tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe gia đình”; triển khai thành lập mô hình “Chi, tổ phụ nữ thực hành tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe gia đình”. Đến nay các cơ sở Hội duy trì có hiệu quả 88 nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm mua BHYT tại các chi hội trên địa bàn toàn huyện. Tiêu biểu là các đơn vị Xuân Thành, Xuân Kiên, Xuân Ninh... Hiện tỷ lệ hội viên phụ nữ có thẻ BHYT trong huyện đạt 92%, phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt 95% trở lên. Thực hiện nhóm tiêu chí “3 sạch” (“sạch nhà”, “sạch bếp”, “sạch ngõ”), Hội LHPN các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường. Từ đầu năm 2020 đến nay, hội viên phụ nữ trong huyện đã làm cỏ, quét dọn được trên 30 nghìn mét đường làng ngõ xóm; chăm sóc, dặm tỉa 138 đường hoa với tổng chiều dài 81.230m; chăm sóc 120 mô hình hoa tại trụ sở UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố… Nhằm nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường, trong năm 2020, Hội LHPN huyện còn tổ chức hội nghị truyền thông về công tác vệ sinh môi trường, nói không với rác thải nhựa, mời báo cáo viên của Sở Tài nguyên và Môi trường về truyền đạt, thu hút 150 hội viên phụ nữ tham gia...

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở Xuân Trường đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ có thêm nhiều kiến thức về sức khỏe, pháp luật, vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của phụ nữ về quyền bình đẳng giới trong gia đình, xã hội..., từ đó, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên