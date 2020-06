Đồn Biên phòng Ba Lạt xây dựng đơn vị "mẫu mực, tiêu biểu"

Năm 2019, Đồn Biên phòng Ba Lạt (Giao Thủy) được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chọn xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, đến nay, công tác xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu” của đơn vị đã đạt kết quả toàn diện.

Lãnh đạo BĐBP tỉnh kiểm tra việc bảo quản vũ khí trang bị ở Đồn Biên phòng Ba Lạt (Giao Thủy).

Điều dễ nhận thấy khi đến tham quan Đồn Biên phòng Ba Lạt đó là hệ thống đường nội bộ, doanh trại, kho, xưởng, khu hậu cần, khu huấn luyện và cảnh quan môi trường được xây dựng, củng cố khang trang sạch, đẹp. Tại các khu nhà ở, hệ thống dây phơi quần áo, giá để giày dép, ba lô; hệ thống biển tên nhà, biển tên phòng làm việc; khu nhà chỉ huy được bố trí khoa học hợp lý. Việc duy trì nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chế độ trong ngày của các bộ phận cũng rất chặt chẽ, giờ nào việc nấy. Trung tá Phạm Bá Duy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Lạt cho biết: “Ngay sau khi được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chọn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2019, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thảo luận thống nhất các chủ trương, biện pháp và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả”. Trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, kịp thời thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó đã tạo chuyển biến về nhận thức, tinh thần trách nhiệm, giúp cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, chấp hành nghiêm điều lệnh quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, quy định của đơn vị, tích cực rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn, gắn bó với đơn vị, địa bàn. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình nội bộ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong quan hệ giữa cán bộ và chiến sĩ; giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó tăng cường kiểm tra, đối thoại trực tiếp, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những mặt yếu, khâu yếu trong đơn vị. Duy trì việc đánh giá phân loại tư tưởng hàng tháng, quý theo quy định, thực hiện chế độ thông báo tình hình chính trị, thời sự, sinh hoạt “ngày văn hóa tinh thần”, “ngày pháp luật”... Đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi và tổ chức quán triệt tới 100% cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ chiến lược của Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức biên chế quân số đúng quy định theo quyết định của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Bộ Tư lệnh BĐBP; quản lý chặt chẽ quân số đảm bảo huấn luyện thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu; chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến theo quy định. Qua đó nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, trên biển, dự báo đúng tình hình, báo cáo kịp thời, tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xử lý hiệu quả, không để bị động, bất ngờ. Đơn vị cũng xây dựng đầy đủ các loại văn kiện tác chiến phục vụ cho luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tham gia diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn do UBND huyện Giao Thủy tổ chức; phối hợp với cơ quan chủ trì diễn tập một bên, một cấp trên bản đồ; kịp thời rà soát, bổ sung các yếu tố tình hình đơn vị, địa bàn vào các loại kế hoạch phục vụ cho công tác chỉ huy, chỉ đạo của Ban chỉ huy Đồn. Thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập xử trí các tình huống trong kế hoạch chiến đấu tại chỗ bảo vệ đồn, trạm, trong quản lý bảo vệ biên giới, không để bị động, bất ngờ, tạo thành các điểm nóng. Tổ chức quán triệt, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị nắm chắc nhiệm vụ, thực hiện nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong huấn luyện, quân số tham gia học tập huấn luyện đảm bảo đông đủ, huấn luyện hết nội dung, đủ thời gian. Kết quả kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện hàng năm 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu (trong đó có 78% đạt khá, 22% đạt yêu cầu). Tích cực tham gia các hội thi, hội thao, kiểm tra cán bộ chỉ huy đồn, cấp đội, trạm theo kế hoạch của cấp trên. Trong thực hiện xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt, chỉ huy đơn vị luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ được giao; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đạt chất lượng cao; thực hiện nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần theo quy định. Duy trì nghiêm lễ tiết tác phong quân nhân, mọi quân nhân trong đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất ý trí và hành động, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, thẳng thắn, trung thực. Đối với công tác bảo đảm hậu cần, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phát huy tiềm lực, thế mạnh của đơn vị tích cực, chủ động tăng gia, chăn nuôi, bảo đảm chế độ tiêu chuẩn, nâng cao đời sống bộ đội. Trong năm qua, đơn vị đưa vào bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ tăng thêm 2.000 đồng/người/ngày so với chế độ. Bên cạnh đó, đơn vị đã phát huy có hiệu quả phòng khám quân dân y kết hợp, quản lý, sử dụng thuốc, trang bị, dụng cụ y tế theo đúng quy định, đảm bảo quân số khoẻ trên 98,5%, phát huy có hiệu quả phong trào thi đua “Quân y 5 tốt”, làm tốt công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.

Để tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, thời gian tới, Đồn Biên phòng Ba Lạt tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật và giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nền nếp chế độ thông tin, thông báo chính trị, thời sự, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tốt ý thức, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 855 của Quân ủy Trung ương, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, thi đua cao điểm, thi đua đột kích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội, lực lượng; làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các đợt thi đua. Triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện thực hành, luyện tập các tình huống, kế hoạch chiến đấu tại chỗ bảo vệ đồn, trạm sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với thực tế địa bàn, đơn vị. Đẩy mạnh công tác thi đua trong huấn luyện; kết hợp giữa huấn luyện điều lệnh với huấn luyện chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, kỹ chiến thuật, võ thuật, năng lực chỉ huy điều hành, đảm bảo tốt nội dung, thời gian và an toàn trong huấn luyện. Xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, an toàn tuyệt đối về chính trị./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn