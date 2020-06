Cựu chiến binh Nghĩa Hưng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Nghĩa Hưng đã tích cực đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động hội viên tham gia phòng, chống tội phạm góp phần ổn định an ninh trật tự, giữ gìn bình yên thôn xóm.

Cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Phúc Thắng bàn giải pháp xây dựng tổ Cựu chiến binh vì dân.

Về thị trấn Rạng Đông chúng tôi được chứng kiến cán bộ Hội CCB đang đến các hộ dân để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng xây dựng một số dự án trên địa bàn. Hiện trên địa bàn thị trấn, một phần diện tích đã được quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông. Đến nay hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đã thực hiện xong công tác kiểm đếm tài sản; công khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và đã hoàn thành chi trả kinh phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gần 400 hộ dân, cơ bản đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Đồng chí Trần Văn Mậu, Chủ tịch Hội CCB thị trấn cho biết, phát huy vai trò của hội viên CCB trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, Hội CCB thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm; thi tìm hiểu pháp luật và viết bài về phòng, chống tội phạm... Bên cạnh đó, gần 300 lượt hội viên CCB thị trấn tham gia tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; thường xuyên có 100-150 hội viên ứng trực, sẵn sàng tham gia giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người. Các hoạt động của “Tổ CCB vì dân” của thị trấn đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng cán bộ, hội viên và nhân dân. Bên cạnh đó, với phương châm “giải quyết dứt điểm từ cơ sở”, nên khi có xảy ra các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, lối đi, hôn nhân gia đình, dân sự nhỏ… đã được các hội viên CCB tham gia phối hợp với tổ dân phố phân tích khéo léo, giải thích hợp tình, hợp lý, từ đó không để xảy ra các vụ việc phức tạp, khiếu kiện trên địa bàn.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, các cấp Hội CCB trong toàn huyện thường xuyên vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hưởng ứng và thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, “phòng, chống tội phạm”. Trong đó, với việc tập trung xây dựng mô hình “CCB tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” đã có 75 đồng chí tham gia; trong năm 2019 đã giúp các lực lượng chức năng phát hiện được 7 vụ vi phạm pháp luật. Hội CCB các xã, thị trấn còn xây dựng và thành lập 51 “Tổ CCB vì dân” với 153 CCB tham gia đảm bảo an toàn giao thông ở các khu dân cư. Các “Tổ CCB vì dân” có nhiệm vụ phát hiện phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tham gia tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy có hiệu quả vai trò của bộ đội Cụ Hồ trong công tác phối hợp hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Thông qua các hoạt động của cán bộ, hội viên tham gia các tổ công tác, đã góp phần đấu tranh ngăn ngừa đẩy lùi một số hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu ở cơ sở. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Tổ CCB vì dân”, hàng năm, Hội CCB huyện phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho các thành viên; tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật đến hội viên, tạo sức lan tỏa trong nhân dân tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, tăng cường hiểu biết pháp luật và vai trò của pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội.

Với sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các CCB đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn