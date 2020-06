Các cấp Hội Nông dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân (HND) tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cấp HND trong tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Cụ thể đã phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phối hợp xây dựng mô hình “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn an toàn” ở địa bàn thôn xóm; tổ chức Hội thi “Nông dân tuyên truyền về phòng, chống tội phạm” tại huyện Ý Yên; xây dựng mô hình “3 giỏi, 2 vững mạnh”, mô hình “3 an toàn” về ANTT gắn với phong trào xây dựng thôn, xóm “Không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”.

Nông dân huyện Vụ Bản thu hoạch lúa xuân.

Đến nay các cấp HND đã xây dựng nhiều mô hình điểm “3 an toàn”, điển hình là mô hình tại các xã Xuân Tiến (Xuân Trường), Hải Bắc (Hải Hậu), Trực Hùng (Trực Ninh). Riêng từ năm 2019 đến nay, HND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội cho hơn 350 cán bộ, hội viên; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 2 lớp tuyên truyền về tình hình biển đảo, an ninh tuyến biển cho hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân xã Hải Hòa (Hải Hậu), Giao Hải (Giao Thủy); phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho 253 đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch HND, chi Hội trưởng và hội viên 9 xã, thị trấn tuyến biển huyện Giao Thủy. Các huyện, thành hội đã vận động, hướng dẫn thành lập mới 41 mô hình tự quản về ANTT cơ sở với 21 hội viên tham gia, qua đó phát huy vai trò hạt nhân tích cực trong giữ gìn, đảm bảo ANTT tại các khu dân cư, góp phần giải quyết kịp thời những vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở, giúp người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. HND huyện Giao Thủy chỉ đạo các xã Giao Thiện, Bạch Long, thị trấn Quất Lâm phối hợp với các Đồn Biên phòng trên địa bàn xây dựng tổ hội nghề nghiệp và quy chế phối hợp thực hiện, gắn hoạt động đánh bắt thủy hải sản với bảo vệ an ninh biên giới biển. Tháng 8-2019, HND tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình điểm “Nông dân tự quản về ANTT và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển” tại xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng). Mô hình được triển khai nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hội viên nông dân với các lực lượng vũ trang, đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng, góp phần xây dựng củng cố, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều cơ sở Hội chú trọng đổi mới nội dung và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên hệ thống loa truyền thanh, thông qua các buổi sinh hoạt chi hội; tổ chức cho cán bộ, hội viên ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, không tham gia khiếu kiện đông người trái pháp luật, gương mẫu xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, công tác tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân được các cấp HND phối hợp chặt chẽ với ngành tư pháp triển khai thực hiện; từ năm 2019 đến nay đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho trên 122 nghìn cán bộ, hội viên; tổ chức 71 buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 9.685 lượt hội viên. HND các cấp còn nhân rộng, triển khai xây dựng mới các mô hình câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, chỉ đạo các cấp Hội cơ sở đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”) gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định về ANTT của địa phương và những tiêu chí cụ thể của “Gia đình nông dân hạnh phúc” trong đó có tiêu chí “không vi phạm chính sách pháp luật và làm mất an ninh thôn xóm”. Các hoạt động của HND các cấp đã thu hút sự tham gia tích cực của hội viên, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, vận động người phạm tội ra tự thú; phát động sâu rộng phong trào nông dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua của Hội./.

Bài và ảnh: Lam Hồng