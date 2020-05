Xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Ý Yên đã tập trung lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với nội dung, chương trình hành động cụ thể và cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng ủy Quân sự huyện đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT). Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt ngoại khóa và phong trào thi đua quyết thắng, Đảng ủy, Ban CHQS huyện khuyến khích, động viên tinh thần tự giác, tự nguyện của cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị tự soi rọi, tự nghiên cứu để áp dụng các chuyên đề vào thực tiễn công việc. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền về nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cũng như các tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác trong toàn LLVT. Hưởng ứng thực hiện Chỉ thị 05, mỗi cá nhân, đơn vị trong LLVT huyện tùy theo chức trách, nhiệm vụ đều có những hành động thiết thực làm theo tấm gương đạo đức của Bác từ những việc làm nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. Trong đó, cán bộ Ban CHQS huyện đã phát huy tính tích cực, chủ động làm mô hình học cụ để nâng cao chất lượng huấn luyện; trong đó, có mô hình sáng kiến cải tiến, máy bay điều khiển từ xa không người lái, phương tiện bay trinh sát; thiết bị báo đường ngắm đúng của súng bộ binh... Nhiều mô hình đã được áp dụng trong huấn luyện, diễn tập đạt chất lượng, một số mô hình đã tham gia hội thi và đạt giải cấp toàn quân, đang được nhân rộng trong LLVT quân khu. Đảng ủy, Ban CHQS huyện còn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phát động các phong trào hiến đất làm đường, quyên góp quỹ xây dựng nhà tình nghĩa trong xây dựng nông thôn mới. Trong năm qua, lực lượng vũ trang đã quyên góp hơn được 70 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chung tại xã Yên Bằng và tham gia hơn 1.000 ngày công tu sửa các công trình phúc lợi, góp phần cùng với nhân dân toàn huyện đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới. Ban CHQS huyện chỉ đạo lực lượng dân quân các xã, thị trấn tham gia cùng với nhân dân địa phương nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, làm đường nội đồng, dọn vệ sinh đường giao thông thôn xóm kết hợp với củng cố cảnh quan môi trường, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ... Những việc làm trên đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, đọc báo, nghe nói chuyện thời sự, sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần ở cơ sở với quân số tham gia 100%, quán triệt thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Cùng với đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa. Nhân dịp ngày 27-7-2019, đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng - liệt sĩ, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách trị giá trên 300 triệu đồng; tặng quà 30 học sinh nghèo học giỏi với số tiền trên 10 triệu đồng; tham mưu cho cấp trên và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng và khánh thành 4 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách với trị giá 280 triệu đồng; tặng quà cho 10 gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc con em của huyện đang công tác tại đảo Trường Sa, tặng quà các đối tượng chính sách, chúc tết gia đình cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong cơ quan với tổng số tiền trên 200 triệu đồng; nhận phụng dưỡng và thường xuyên thăm hỏi, tặng quà 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp các ngày lễ, tết. Ngoài ra, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện, cán bộ Ban CHQS huyện chủ động vươn lên, thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, tuần tra canh gác, nâng cao cảnh giác cách mạng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Hưởng ứng phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác”, ngoài thời gian luyện tập, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đều tích cực lao động, tăng gia sản xuất nhằm bảo đảm chỉ tiêu về lượng rau xanh, thịt, cá cung cấp cho bộ đội theo quy định, tích cực xây dựng, củng cố cảnh quan đơn vị, xanh - sạch - đẹp, môi trường văn hoá phong phú, tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Ban CHQS huyện cũng thường xuyên thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Trong đó, Ban CHQS huyện tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật không để xảy ra mất mát, cháy nổ. Tổ chức kiểm kê, điểm nghiệm vũ khí trang bị kỹ thuật theo đúng hướng dẫn; kiểm tra kho của huyện và tủ súng các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ bảo đảm tuyệt đối an toàn, đủ số lượng, chất lượng, 100% các xã, thị trấn có tủ súng bằng sắt; đảm bảo đầy đủ vũ khí trang bị, đạn cho các bộ phận làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định, thực hiện nghiêm việc xuất, nhập vũ khí đạn, kho được niêm phong theo quy định.

Với những nỗ lực, quyết tâm và thành tích đạt được, Đảng bộ Quân sự huyện Ý Yên nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh./.

Hoàng Tuấn