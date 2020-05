Tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự

Xác định thực hiện quyền công tố trong giải quyết vụ án hình sự là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành Kiểm sát, những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) 2 cấp trong tỉnh tăng cường đổi mới, nâng cao trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Đại diện Viện KSND tỉnh tham gia phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn bán trái phép chất ma túy tháng 4-2020.

Trong đó, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành; Kiểm sát viên chủ động hơn, sâu sát hơn, toàn diện hơn khi thực hành quyền công tố trong quá trình giải quyết vụ án, từ giai đoạn xác minh tố giác, tin báo tội phạm đến giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, kịp thời phát hiện các trường hợp bức cung, nhục hình và xử lý nghiêm theo pháp luật; bảo đảm và tạo điều kiện cho người bào chữa và người tham gia tố tụng khác nghiên cứu hồ sơ và thực hiện quyền bào chữa. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra Viện KSND tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 17-5-2019 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao về tăng cường công tác điều tra thuộc thẩm quyền; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện tốt việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, kịp thời phát hiện các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nhờ đó trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự được nâng cao, từ đó bảo đảm việc điều tra, xử lý tội phạm được chính xác, kịp thời, hạn chế thấp nhất bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai. Điển hình như trong vụ án buôn bán trái phép chất ma túy xảy ra năm 2019. Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 27-5-2019, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với Phòng phòng, chống tội phạm về ma túy (Cục Nghiệp vụ và Pháp luật) và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển) làm nhiệm vụ tại khu vực Vòng xuyến đường Đông A giao nhau với Quốc lộ 10 (trước cổng Siêu thị Big C Nam Định) thuộc địa bàn xã Lộc Hòa (nay là phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định) đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Liên đang thực hiện hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” có tổng khối lượng là 5.941,190 gam Methamphetamine từ thành phố Hà Nội về thành phố Nam Định. Ngay sau khi bị bắt, bị can thừa nhận nhận vận chuyển thuê chất ma tuý để nhận tiền công là 20 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp cận vụ án, kiểm sát viên đã đề ra các yêu cầu điều tra, trong đó yêu cầu điều tra viên kiểm tra chặt chẽ nhật ký các cuộc gọi điện thoại và trưng cầu giám định để trích xuất các dữ liệu trong điện thoại thu giữ của bị can. Kiểm sát viên cũng thường xuyên tham gia cùng điều tra viên trong những lần ghi lời khai và các buổi hỏi cung bị can. Vụ án được xác định là án trọng điểm nên kiểm sát viên luôn bám sát vụ án ngay từ khi tiến hành điều tra và thực hiện các biện pháp tố tụng. Do các kiểm sát viên nắm chắc nội dung vụ án nên đã tạo thuận lợi trong suốt quá trình tố tụng. Hay trong vụ án dùng súng, dao “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại quán Karaoke Sao Băng (thành phố Nam Định). Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm. Sau quá trình điều tra và tiến hành các biện pháp tố tụng, ngày 30-11-2019, Viện KSND tỉnh đã có bản cáo trạng số 101 truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử đối với bị can Trần Quốc Hùng về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”; bị can Nghiêm Xuân Quyết, Trần Công Dũng, Nguyễn Ngọc Tùng, Lê Phương Thảo, Vũ Thế Đạt về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngày 19-2-2020, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Hùng 24 năm tù về các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”; các bị cáo Nghiêm Xuân Quyết, Trần Công Dũng, Nguyễn Ngọc Tùng, Lê Phương Thảo, Vũ Thế Đạt đều nhận mức án nghiêm minh của pháp luật về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Để thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của Viện KSND 2 cấp, tăng cường hơn trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, thời gian tới, Viện KSND hai cấp tiếp tục chủ động, tích cực áp dụng mọi biện pháp tố tụng từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra kịp thời, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn