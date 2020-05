Phụ nữ Hải Hậu với phong trào xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu

Những ngày này về xã Hải Châu (Hải Hậu), nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của làng quê nơi đây. Làng xóm xanh mướt bóng cau, bóng dừa, đường làng khang trang sạch sẽ, hai bên vệ đường các loại hoa mười giờ, sam, chiều tím, mắt nai... đua nở rực rỡ sắc màu. Trên một vài đoạn đường, từng tốp các bà, các chị ngồi cần mẫn nhặt cỏ, tưới nước cho hoa. Đây là công trình của Hội Phụ nữ xã nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào “Phụ nữ Hải Hậu chung sức xây dựng NTM bền vững và phát triển” giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Hội Phụ nữ xã đã triển khai các hoạt động: xây dựng các tuyến đường không rác thải, tuyến đường hoa, thành lập các nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình... Trong đó, việc xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hội Phụ nữ xã đã phát động và ký giao ước thi đua với 21 chi hội trong toàn xã về việc đảm nhận trồng hoa tại khuôn viên UBND xã, nhà văn hóa xóm, trồng hoa ven đường, xây dựng các tuyến đường phụ nữ tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp. Hội Phụ nữ xã cũng đã triển khai mô hình tuyến đường hoa dài hơn 1km, lựa chọn các loại hoa như mười giờ, dừa cạn, dứa tím, lạc tiên, chuỗi ngọc, sài đất… để trồng. Đến nay, tổng chiều dài các tuyến đường hoa ở Hải Châu là 18,5km. Một số chi hội có tuyến đường hoa đẹp có thể kể đến như: chi hội: 1, 2, 3, 5, 6, 7 thôn Phú Lễ và 1, 2, 6, 8, 5 thôn Phú Văn Nam…

Phụ nữ xã Hải Châu chăm sóc tuyến đường hoa.

Thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 28-12-2015 của Huyện ủy Hải Hậu (khóa XXVI) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng NTM bền vững và phát triển giai đoạn 2015-2020”, tháng 7-2017, Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu triển khai đề án xây dựng “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản”. Triển khai đề án, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên của 35/35 xã, thị trấn; định hướng cho Hội Phụ nữ các xã, thị trấn về loại cây, loại hoa có tính bền vững cũng như cách thức trồng, chăm sóc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn về tiến độ và chất lượng xây dựng các tuyến đường. Sau khi đề án được triển khai, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch, khảo sát thực địa, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và đăng ký số lượng tuyến đường xây dựng kiểu mẫu về Hội LHPN huyện. Kết quả có 34/35 xã, thị trấn đăng ký thực hiện với tổng số 103 tuyến đường. Trong năm 2019, các xã, thị trấn tiếp tục đăng ký xây dựng thêm 37 tuyến mới. Riêng thị trấn Yên Định do đặc thù đường quốc lộ và các tuyến đường dong đều đã trải nhựa, đổ bê tông hết diện tích đất nên không đăng ký xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. Nhằm định hướng cho việc xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu, Hội LHPN huyện đã tổ chức cho chủ tịch Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đi tham quan, học tập tại thành phố Nam Định và Thủ đô Hà Nội. Qua đó, các xã, thị trấn đã lựa chọn những loại cây, hoa có màu sắc đẹp, phù hợp với chất đất tại địa phương như: cây lá đổi màu, cây chuỗi ngọc, mắt nai, cây chiều tím, hoa sam… Đối với cây bóng mát, tùy theo địa hình và chất đất, các đơn vị chọn trồng các loại cây dễ thích nghi như sấu, cau, phi lao, tùng, phượng vĩ… Một số xã, thị trấn còn khảo sát địa bàn, chọn những tuyến đường có địa thế đẹp, có sẵn đường điện hoặc đã có cây bóng mát để trồng hoa. Hình thức trồng cây, hoa cũng hết sức phong phú, sáng tạo. Hầu hết các xã, thị trấn đã trồng kết hợp, đan xen những loại cây có màu lá khác nhau, kết thành thảm, thành khẩu hiệu, tạo hình khối như hình thoi, hình tam giác, hình chữ nhật. Hội LHPN các xã, thị trấn cũng căn cứ vào các tiêu chí xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu trong đề án để xây dựng các tuyến đường. Cụ thể, chiều dài đường hoa từ 1.000m trở lên, đường hoa có thể liên xóm; nếu trồng hoa hai bên thì chiều dài phải từ 500m, chiều rộng tối thiểu từ 0,5m trở lên. Đối với đường hoa cạnh dòng sông thì phải khơi thông dòng chảy, đảm bảo nguồn nước sạch và mái bờ sông sạch cỏ. Sau khi hình thành các tuyến đường, ngoài việc giao cho gia đình hội viên ven đường có trách nhiệm làm cỏ, giữ gìn vệ sinh trước nhà, hội viên phụ nữ còn phân công nhau bón phân, làm cỏ, cắt tỉa cho hoa. Đến nay toàn huyện có 89 tuyến đạt các tiêu chí “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản”. Tiêu biểu như xã Hải Châu đạt 11 tuyến, Hải Quang đạt 7 tuyến, Hải Đường đạt 6 tuyến, Hải Tân 6 tuyến, Hải Tây đạt 5 tuyến... Có nhiều tuyến được đánh giá là rất đẹp như tuyến đường chi 2 Phú Lễ, xã Hải Châu, tuyến Ban chấp hành phụ nữ xã Hải Triều, tuyến đường chi 11 xã Hải Toàn, tuyến trục xã Hải Chính, tuyến chi 10 Liên Minh và tuyến chi 7 xã Hải Tây… Cùng với việc xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, các xã, thị trấn tiếp tục phát động phong trào trồng cây, trồng hoa ven đường. Đến nay, các xã, thị trấn trong huyện đã trồng thêm được 69km, nâng tổng số chiều dài các tuyến đường được trồng cây, trồng hoa của huyện lên 454km.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa, giữ gìn các tuyến đường hoa đã đạt các tiêu chí “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản”. Phát động các xã, thị trấn khảo sát, đăng ký xây dựng mới các tuyến đường theo tiêu chí của đề án để thẩm định trong năm 2020. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc các loại cây, hoa tại các “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản” và trên các đường dong, đường trục xã góp phần làm đẹp cảnh quan NTM./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên